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Asus'dan Nvidia Optimus teknolojili ve USB 3.0 destekli netbook: Eee PC 1215N

9 yıl
10,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Nvidia Optimus teknolojili ve USB 3.0 destekli netbook: Eee PC 1215N
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Asus, anavatanı Tayvan'da düzenlenecek Computex 2010 fuarı için kapalı kapılar ardında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hemen her ürün grubu için çok sayıda yeni model hazırlayan firma, Eee PC serisi için planladığı güncellemeleri de fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bu hedef doğrultusunda yeni modelleri için artık son hazırlıklarını yapan firma, Eee PC 1215N modeliyle 0 dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Asus Eee PC 1201N, sahip olduğu donanım özellikleriyle sınıfının en güçlü modelleri arasında yer alıyor. Nvidia ION2 platformunu temel alan ve Optimus teknolojisiyle donatılan netbook, USB 3.0 desteğiyle de farklılık yaratmayı başarıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan netbook, işlemci olarak, Intel'in 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni Atom modellerinden D510'u kullanıyor.

Nvidia ION2 platformu kapsamında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunun kullanıldığı sistem, yüksek tanımlı videoları oynatabildiği gibi, 3D hızlandırma da yapabiliyor. Optimus teknolojisi sayesinde, örneğin ofis çalışmaları esnasında işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanan, ancak yüksek GPU gücüne ihtiyaç duyulduğunda otomatik olarak Nvidia GPU'suna geçen ve bunu kullanıcıya ek yük getirmeden hatta hissettirmeden yapan netbook ile Asus, güç ve performans arasında güçlü bir denge kurmayı hedefliyor.

Üzerinde iki adet USB 3.0 konnektörü bulunan ve bu sayede destek veren sürücülerde 10 kata daha yüksek veri transfer hızına olanak tanıyan Eee PC 1215N, daha büyük trackpad gibi fonksiyonelliğe yönelik fiziksel güncellemeler de içeriyor. Computex fuarında lanse edilmesi beklenen Eee PC 1215N'nin takip eden süreçte satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmadığını da belirtmekte fayda var.

Asus'dan Nvidia Optimus teknolojili ve USB 3.0 destekli netbook: Eee PC 1215N
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Batuist 9 yıl
yeni yeni doğru düzgün netbooklar çıkmaya başladı.. ama hala atom işlemci kullanılıyor.. alternatif olması lazım.. yoksa intelin bu konuda yaptığı birşey yok...
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mrt_ylmzzz 9 yıl
netbook la notebook arasındaki özellik farkı kapanıyor... gitgide tek fark dvd sürücü olucak gibi.
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VenomS 9 yıl
bence şu atomlar yerine amd'in yeni Athlon II neo X2 modeleri kullanılabilirdi bence yada amd platformu olan bir model çıkartsalar Ahtlon II neo X2 1.5Ghz HD4290 bir sistem beni daha çok çekiyor şu aralar
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