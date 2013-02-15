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Asus'tan 20-inç dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayar: ET2012AUTB

6 yıl
1,8b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Asus'tan 20-inç dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayar: ET2012AUTB
Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Asus, yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayan ve evinde, ofisinde yer sıkıntısı yaşayan tüketiciler için ET2012AUTB ürün kodlu hepsi bir arada bilgisayar sistemini hazırladı.
496 mm x 371 mm x 22 ~ 56 mm ölçülerinde ve yaklaşık 5.9 kg ağırlığında tasarlanan ET2012AUTB'de, 20-inç büyüklüğünde, 1600 x 900 piksel (HD+) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı çoklu dokunmatik TFT-LCD ekrana yer verilmiş. LCD ekranın hemen üstüne ise görüntülü ve sesli görüşme için 640 x 480 piksel çözünürlüğünde web kamera yerleştirilmiş. Hepsi bir arada bilgisayarın işletim sistemi seçeneklerini ise Windows 7 Home Premium (32 bit) ve Windows 7 Professional (32 bit) şeklinde sıralamak mümkün.
ET2012AUTB, işlemci tarafında AMD E2-1800 APU (Hızlandırılmış işlem birimi) desteğini arkasına alıyor. 40 nm'lik fabrikasyon süreciyle geliştirilen ve 1.7 GHz saat hızında görev yapan APU'nun ısıl tasarım gücü (TDP) değeri 18 watt. 80 paralel işlem birimine sahip AMD Radeon HD 7340 grafik birimi APU'ya entegre edilmiş durumda. 
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten 4 GB DDR3-1333 MHz RAM'i, 500 GB SATA-II (3 Gb/sn) sabit diski, DVD yazıcıyı, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, SD / SDHC / MMC kart okuyucuyu, 2 adet USB 3.0 portunu, 4 adet USB 2.0 portunu, 1 adet kulaklık bağlantısını, 1 adet mikrofon bağlantısını, HDMI çıkışını, D-Sub (VGA) çıkışını ve RJ45 LAN bağlantısını beraberinde getiren ET2012AUTB'nin fiyatı belirtilmemiş.
Asus'tan 20-inç dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayar: ET2012AUTB

http://www.asus.co.jp/News/5fKDtCxdOX4Tz9PQ/&usg=ALkJrhiIIuphyfF94caNlgE7Uqt42IQlxA Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Şu bilgisayarlarda nasıl gidip de Intel Core i5 kullanıyorlarsa; AMD A10 veya A8 serisinden işlemciler kullansalar çok daha iyi olacak. Yanına da HD 7670M gibi bir GPU olsa Şam'da kayısı olur. Ama sürekli AMD E serisi falan kullanıp duruyorlar. Pil sorunu zaten yok. Bu durumda E serisi kullanmak bence gereksiz olmuş.
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***Respect*** 6 yıl
Üstüne para verseler kullanmam. Şunun tipsizliğine bak. Mezarlıklar müdürlüğü için özel olarak dizayn edilmiş puahaha
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