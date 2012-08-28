Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'tan 2560 x 1440 piksel PLS panele sahip 27-inç monitör: PB278Q

6 yıl
9,2b
1
15
Monitör
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'tan 2560 x 1440 piksel PLS panele sahip 27-inç monitör: PB278Q
Tam Boyutta Gör
Bilgisayar donanımı tutkunlarınca yakından tanınan Asus, 2560 x 1440 piksel gibi yüksek bir çözünürlüğe sahip yeni monitörü PB278Q ile ürün gamını genişletiyor.
Öncelikli olarak fotoğrafçıların ve grafik tasarımcılarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz PB278Q, 27-inç boyutunda ve 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı PLS (Plane to Line Switching) panel ile donatılmış durumda. PLS panel teknolojisi, TN panelli çözümlere göre gerçeğe daha yakın renkler ile geniş görüş açıları vaat ederken, LED arka aydınlatma, CCFL aydınlatmalı çözümlere göre enerji tasarrufu sağlıyor.

Griden griye 5 ms tepki süresi, 0.233 mm piksel aralığı, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300cd/m2 parlaklık seviyesi ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunan monitörün bağlantı seçenekleri arasında, Dual-Link DVI, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ve D-Sub bulunuyor.

Üzerinde 3 watt'lık iki tane hoparlör konumlandırılan monitörün yüksekliği 120 mm arttırılabiliyor, monitör 60 derece sağa ve 60 sola döndürülebiliyor, monitörün açısı 20 derece ile -5 derece arasında değiştirilebiliyor, monitör istendiği takdirde 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabiliyor.
Çalışırken 60 watt'tan düşük seviyede, kapalı konumdayken ise 0.5 watt'dan düşük seviyede enerji harcadığı belirtilen monitörün fabrika çıkışlı olarak ön kalibrasyon işlemi yapılmış. Asus PB278Q, kasım ayında teknoloji mağazalarındaki yerini alacak. Fiyat konusundaki sis perdesi ise kaldırılmamış.
Asus'tan 2560 x 1440 piksel PLS panele sahip 27-inç monitör: PB278Q
Tam Boyutta Gör

http://rog.asus.com/151702012/news/want-to-go-2560x1440-asus-pb278q-launches-for-big-screen-pros/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
p8p67b3 6 yıl
asus yine yapmış yapacağını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Pisagor- 6 yıl
Tasarımını beğenmedim özellikle ayakları çok kötü olmuş. O bölümü daha güzel bir hale getire bilirlerdi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 6 yıl
Bundan guzel retina ekran olur (1280x720 highdpi)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dJ_bLoW 6 yıl
Kaç Hz olduğu beliritlmemiş. Eğer 60 Hz ise, 120 Hz olan 1920x1080 FuLL HD monitör alırım daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
2K monitör bence gereksiz. 1080p den yüksek çözünürlük istenirse bence 4K filan beklenmeli. 2014-2015 gibi 4K monitörlerin Türkiye pazarında yaygınlaşacağını ve alınabilir fiyatlarda olacağını düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl alito
alito

2K monitör bence gereksiz. 1080p den yüksek çözünürlük istenirse bence 4K filan beklenmeli. 2014-2015 gibi 4K monitörlerin Türkiye pazarında yaygınlaşacağını ve alınabilir fiyatlarda olacağını düşünüyorum.

2K değil bu 1440p. 2K 1080p'yle neredeyse aynı. 4K daha iyi bir geçiş olacaktır o konuda katılıyorum ama az da bir vakit yok. 1440p kullanma "imkanım" olsa dakika durmazdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 6 yıl
PA248Q'nun IPS olmayan, daha büyük ve daha yüksek çözünürlük olan versiyonu olmuş sanırım. Eğer öyleyse neredeyse mükemmel bir monitör. Muhtemelen input lag süresi de düşük olacaktır ki oyunculara bile hitap edebilir bu sebeple. Tepki süresi oyuncular için ideal olmasa da, üst sınırda bulunuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 6 yıl
oyun oynayacaklar yanaşmasın buna gpu yetmez:D tasarımda vasat.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Ege 6 yıl lj94
lj94

oyun oynayacaklar yanaşmasın buna gpu yetmez:D tasarımda vasat.

GTX 690 çok rahat yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venom88 6 yıl
ahmet ips panel değil PLZ panel diyor .D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ahmet-79 6 yıl
''Griden griye 5 ms tepki süresi'' Bu şimdiye kadar çıkan ips paneller içinde sanırım en iyisi. Biliyorum bu monitörler profsyöneller için ama acaba bunu oyun amaçlı kullansak nasıl bi performans verir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
Bu üründe 16:9 çıkmış halbuki 4:3 oranında çizim yapmak daha rahat.Belki bir iki sektöre yarar ama genel manada 4:3 bütün profesyonellere yönelik bir çözüm olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 6 yıl
Şu çözünürlükte doğru düzgün monitör yok piyasada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9239 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Monitör, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Corsair'dan FPS severlere özel klavye fare seti "Vengeance M60 ve K60 video inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim