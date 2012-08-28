Asus'tan 2560 x 1440 piksel PLS panele sahip 27-inç monitör: PB278Q

Bilgisayar donanımı tutkunlarınca yakından tanınan Asus, 2560 x 1440 piksel gibi yüksek bir çözünürlüğe sahip yeni monitörü PB278Q ile ürün gamını genişletiyor.



Öncelikli olarak fotoğrafçıların ve grafik tasarımcılarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz PB278Q, 27-inç boyutunda ve 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı PLS (Plane to Line Switching) panel ile donatılmış durumda. PLS panel teknolojisi, TN panelli çözümlere göre gerçeğe daha yakın renkler ile geniş görüş açıları vaat ederken, LED arka aydınlatma, CCFL aydınlatmalı çözümlere göre enerji tasarrufu sağlıyor.





Griden griye 5 ms tepki süresi, 0.233 mm piksel aralığı, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300cd/m2 parlaklık seviyesi ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunan monitörün bağlantı seçenekleri arasında, Dual-Link DVI, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ve D-Sub bulunuyor.





Üzerinde 3 watt'lık iki tane hoparlör konumlandırılan monitörün yüksekliği 120 mm arttırılabiliyor, monitör 60 derece sağa ve 60 sola döndürülebiliyor, monitörün açısı 20 derece ile -5 derece arasında değiştirilebiliyor, monitör istendiği takdirde 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabiliyor.



Çalışırken 60 watt'tan düşük seviyede, kapalı konumdayken ise 0.5 watt'dan düşük seviyede enerji harcadığı belirtilen monitörün fabrika çıkışlı olarak ön kalibrasyon işlemi yapılmış. Asus PB278Q, kasım ayında teknoloji mağazalarındaki yerini alacak. Fiyat konusundaki sis perdesi ise kaldırılmamış.



http://rog.asus.com/151702012/news/want-to-go-2560x1440-asus-pb278q-launches-for-big-screen-pros/