Asus'tan fansız mini PC modeli : E210





Termal güç tasarımı konusunda son yıllarda atılan önemli adımlar sayesinde daha fazla fansız çalışan bilgisayarlar görmeye başladık. Asus'un yeni mini PC modeli E210 buna en son örnek.





Asus E210 modeli daha çok kör terminal ve endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş ve Asus'un modem router cihazları ile boyut olarak benzer bir tasarım arzetmesiyle dikkat çekiyor. 20cm x 17cm x 2.7cm ölçüleri sayesinde kolay taşınabilen cihaz 690gr ağırlığında.





Bay Trail tabanlı Intel Celeron N2807 işlemcisinden gücünü alan cihaz 750MHz hızına kadar çıkabilen Intel HD grafik birimi ile geliyor. Tasarım sayesinde fana ihtiyaç duymayan ürün 4GB'a kadar RAM ile sistemi destekliyor ve depolama ihtiyacını 128GB kapasiteli bir SSD ile karşılıyor.





Bağlantı arabirimleri olarak USB 3.0/2.0 girişleri, HDMI, VGA, LAN, DC-in, mikrofon girişi, kart okuyucu sayılabilir. Model iki monitöre aynı anda görüntü verebilirken VESA kaidesi ile farklı alanlara konumlandırılabiliyor. Cihaz Windows Embedded 7 veya 8 ile sunulacak. Oyun oynamaktan ziyade gündelik ofis işleri için uygun olan Asus E210 modeli için henüz bir fiyat açıklanmadı.

http://www.digitaltrends.com/computing/asus-unveils-router-sized-fanless-mini-pc-for-real-this-time/