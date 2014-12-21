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Asus'tan fansız mini PC modeli : E210

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'tan fansız mini PC modeli : E210

Termal güç tasarımı konusunda son yıllarda atılan önemli adımlar sayesinde daha fazla fansız çalışan bilgisayarlar görmeye başladık. Asus'un yeni mini PC modeli E210 buna en son örnek.

Asus E210 modeli daha çok kör terminal ve endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş ve Asus'un modem router cihazları ile boyut olarak benzer bir tasarım arzetmesiyle dikkat çekiyor. 20cm x 17cm x 2.7cm ölçüleri sayesinde kolay taşınabilen cihaz 690gr ağırlığında. 

Bay Trail tabanlı Intel Celeron N2807 işlemcisinden gücünü alan cihaz 750MHz hızına kadar çıkabilen Intel HD grafik birimi ile geliyor. Tasarım sayesinde fana ihtiyaç duymayan ürün 4GB'a kadar RAM ile sistemi destekliyor ve depolama ihtiyacını 128GB kapasiteli bir SSD ile karşılıyor. 

Bağlantı arabirimleri olarak USB 3.0/2.0 girişleri, HDMI, VGA, LAN, DC-in, mikrofon girişi, kart okuyucu sayılabilir. Model iki monitöre aynı anda görüntü verebilirken VESA kaidesi ile farklı alanlara konumlandırılabiliyor. Cihaz Windows Embedded 7 veya 8 ile sunulacak. Oyun oynamaktan ziyade gündelik ofis işleri için uygun olan Asus E210 modeli için henüz bir fiyat açıklanmadı. 

http://www.digitaltrends.com/computing/asus-unveils-router-sized-fanless-mini-pc-for-real-this-time/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Umutcan 4 yıl
Bunla uğraşana kadar ben olsam ucuz(piyasada 600tl civarı) x86/64 bay trail windows 8.1 tabletlerden alırdım, hem tablet olmasının avantajı var(batarya, ekran, vs..), hem de bunun yaptığı her işi yapar.
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fthkn 4 yıl Umutcan
Umutcan

Bunla uğraşana kadar ben olsam ucuz(piyasada 600tl civarı) x86/64 bay trail windows 8.1 tabletlerden alırdım, hem tablet olmasının avantajı var(batarya, ekran, vs..), hem de bunun yaptığı her işi yapar.

O kadarını üreticinin düşünememiş olduğunu sanmıyorum. Boşa kurşun sallamaz üretici. Mutlaka doldurduğu ya da dolduracağını düşündükleri bir pazar talebi vardır.
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DH Misafiri 4 yıl
tv box olarak kullanilamazmi?
niyetlendigim buyuk ekran tv'yi smart olsun dedim fakat gorunen hal pc ozelligiyle web'te surf mumkun degil.
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arel.gr 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

tv box olarak kullanilamazmi?
niyetlendigim buyuk ekran tv'yi smart olsun dedim fakat gorunen hal pc ozelligiyle web'te surf mumkun degil.

tv box olarak kullanilamazmi?
niyetlendigim buyuk ekran tv'yi smart olsun dedim fakat gorunen hal pc ozelligiyle web'te surf mumkun degil.

sistem yorumumu neden "DH Misafiri" olarak girmis anlayamadim.

herneyse neticede bununla " tv box seklinde " tv'yi smart yapabilirmiyim ?
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aliocak01 4 yıl
Tam da ofislik canavarinin fansiz olan modelinide cikarmis helal olsun asus bana gore en hizli marka
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grafman09 4 yıl
Z3740, z3745 seri işlemcileri başarılı, en son 8 inç toshiba marka tablette bu donanımla, Photoshop çalıştığını, video işlenebildiğini gördüm, yoğun işleriniz için olmasa bile, bazı işlerinizi bununla halledebilirsiniz..
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ø 4 yıl
Ekran kartını nasıl sığdırmış acaba. Dizüstü gibi bir şeymi sığdırmış için. Dizüstü donanımı olduktan sonra niye bu alınsın ki.
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fthkn 4 yıl
Celeron adının psikolojik etkisi sanırım herkeste var. Celeron adını duyunca ilgi kayboluyor.
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1BilimAdamı 4 yıl
20cm x 17cm x 2.7cm vay be
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umut_baris 4 yıl
Frekans artırımı her şey değildir. İlk modelleri alınmaz. Intel biraz daha geliştirsin öyle alınabilir bence.
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