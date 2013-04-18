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Asus'tan kulaklıklara özel yeni harici ses kartı, "Xonar U7 USB"

6 yıl
6,2b
1
10
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus'tan kulaklıklara özel yeni harici ses kartı,
Ses kartı ailesine yeni model daha ekleyen Asus, kulaklıklara özel geliştirdiği Xonar U7 USB modelini resmi olarak tanıttı.
Asus tarafından geliştirilen Xonar U7 USB, kullanıcılara oldukça güçlü ve temiz 114db SNR ses çıkışı sunabiliyor. Bilgisayar sistemleri ile ekstra güç ihtiyacı olmadan USB bağlantısı üzerinden haberleşen cihaz, üzerinde ses kontrolüne imkan sağlayan özel bir buton ve ön sol/sağ kanallar için 2xRCA, yan/merkez ve arka kanalları için 3x3.5mm, bir adet 3.5mm kulaklık/mikrofon ve 1 adet S/PDIF koaksiyel çıkışlar yer alıyor.
Kullanıcılara 7.1 surround 192KHz 16/24-bit HD ses tecrübesi yaşatabilen Xonar U7, 10Hz-46kHz frekans tepki aralığına, Cirrus Logic CS4398 DAC dijital/analog çeviriciye, 32ohm-150ohm kulaklık amplifikatörüne ve Dolby Home Theater v4 desteğine sahip.
Oldukça başarılı teknik özelliklere sahip olduğu belirtilen Asus Xonar U7 USB ses kartının, resmi çıkış tarihi ya da fiyatı henüz firma tarafından açıklanmadı.

http://rog.asus.com/229922013/news/xonar-u7-usb-sound-with-headphone-amp/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
şu habere bakabilmek için tam 3 tane oblivion reklamı geçmek zorunda kaldım.
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sacrificeson 6 yıl
ana sayfadaki alt kısımda tavsiye pc deki sanal marketim yada satınal butonuna basinca hepsiburadaya gidiyor :D bayadırda böle. nasıl olurda farkedilip düzeltilmez.
En efsanesi videolari oynatana o flash player. Ne kadar flash as3 bilmeyen acami çaylak varsa onlara yazdiriyorlar herhalde video player i. internetten 50$a hazır bile daha iyisi alinir. hadi diyelim özel bir player istiyorsun binlerce insan giriyor sitene hergün ver 4-5bin lira bi kere 1 haftada flash video player in ihanı yardirirsin.
kaç zamandir içimi yiyordu bu mevzular. heleki flash video player.
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JrMaster 6 yıl
Reklamhaber diye sitenin adıda değişir yakında
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IceRulez 6 yıl
cagataykoroglu
şu habere bakabilmek için tam 3 tane oblivion reklamı geçmek zorunda kaldım.

adblock plus veya adblock kullanabilirsiniz
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argat44 6 yıl
Siteye girince suratmıza bir reklam yapışıyor ya. İmleç sayfada gezinirkende reklam çıkıyor ve reklamı kapat a basınca kapanmıyor ya. Uyuz oluyorum ve 1 hafta donanım haber sayfasına girmeme kararı alıyorum.
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cagataykoroglu 6 yıl
UçamayanPenguen
cagataykorogluşu habere bakabilmek için tam 3 tane oblivion reklamı geçmek zorunda kaldım.
Haha yaşasin mobil donanimhaber

neden adamları uyandırıyorsun? az sonra çıkmaya başlar :D
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.mert 6 yıl
harika bir kompakt sistem olmus fiyatını merak ediyorum
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asonket 6 yıl
bende iki kere izledim reklamı. gerçekten çok sıkıcı. tamam olsun da bu kadarı da pes doğrusu
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
şu habere bakabilmek için tam 3 tane oblivion reklamı geçmek zorunda kaldım.
2 Yanıt Yanıtla +11
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UçamayanPenguen 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
şu habere bakabilmek için tam 3 tane oblivion reklamı geçmek zorunda kaldım.

Haha yaşasin mobil donanimhaber
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MxFxOx 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

şu habere bakabilmek için tam 3 tane oblivion reklamı geçmek zorunda kaldım.

oda bişey mi. geçen her haber linkine tıkladığımda canon sitesinde buluyordum kendimi
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