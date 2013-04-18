Asus'tan kulaklıklara özel yeni harici ses kartı, "Xonar U7 USB"

Ses kartı ailesine yeni model daha ekleyen Asus, kulaklıklara özel geliştirdiği Xonar U7 USB modelini resmi olarak tanıttı.

Asus tarafından geliştirilen Xonar U7 USB, kullanıcılara oldukça güçlü ve temiz 114db SNR ses çıkışı sunabiliyor. Bilgisayar sistemleri ile ekstra güç ihtiyacı olmadan USB bağlantısı üzerinden haberleşen cihaz, üzerinde ses kontrolüne imkan sağlayan özel bir buton ve ön sol/sağ kanallar için 2xRCA, yan/merkez ve arka kanalları için 3x3.5mm, bir adet 3.5mm kulaklık/mikrofon ve 1 adet S/PDIF koaksiyel çıkışlar yer alıyor.

Kullanıcılara 7.1 surround 192KHz 16/24-bit HD ses tecrübesi yaşatabilen Xonar U7, 10Hz-46kHz frekans tepki aralığına, Cirrus Logic CS4398 DAC dijital/analog çeviriciye, 32ohm-150ohm kulaklık amplifikatörüne ve Dolby Home Theater v4 desteğine sahip.

Oldukça başarılı teknik özelliklere sahip olduğu belirtilen Asus Xonar U7 USB ses kartının, resmi çıkış tarihi ya da fiyatı henüz firma tarafından açıklanmadı.

http://rog.asus.com/229922013/news/xonar-u7-usb-sound-with-headphone-amp/