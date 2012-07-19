Asus'tan oyunculara yönelik kulaklık: ROG Vulcan Pro

Asus, ''Republic of Gamers'' serisi oyuncu kulaklıklarına bir yenisini daha ekliyor. Tayvanlı üreticinin ''ROG Vulcan Pro'' olarak isimlendirdiği modeli ile sık sık LAN partilerine ve turnuvalara katılan profesyonel oyuncuların ilgisi çekilmeye çalışılmış.



Bünyesinde barındırdığı 40 mm'lik neodmiyum sürücülerle 20 Hz - 20 KHz frekans tepki aralığı ve 32 ohm empedans değeri sunan kulaklığın pedlerinde Japon yapımı, hava alabilen deriye yer verilmiş. Kulaklık pedlerinin uzun süreli kullanımlarda dahi konforunu koruduğu dile getiriliyor. Kulaklığın aktif gürültü önleme teknolojisi dış ortamdaki dikkat dağıtan gürültüleri %85'lere varan oranda izole ederken, pasif gürültü önleme teknolojisi 30 dB'e kadar gürültülerin önüne geçiyor.



Kablosu ve mikrofonu çıkarılabilir şekilde tasarlanan kulaklıkla beraber, USB bağlantılı ''ROG Spitfire'' ses işlemcisi geliyor. Ses işlemcisinin sunduğu avantajlardan faydalanmak için herhangi bir yazılım yüklemek gerekmiyor. Basın görselinde üç tane tuş dikkatlerden kaçmıyor. Bu tuşlar sayesinde modlar arası (FPS, sanal 7.1, amplifikatör) geçiş yapabiliyorsunuz. Örneğin FPS modu devredeyken düşmanın çıkardığı seslerin hangi yönden geldiğinin daha kolay tespit edilebildiği belirtiliyor.

Son olarak 2.5 metre uzunluğunda kabloya sahip ROG Vulcan Pro'nun fiyatı konusunda bilgi verilmemiş.



http://www.asus.com/News/AKREUCXmbslee8p1/