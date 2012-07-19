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Asus'tan oyunculara yönelik kulaklık: ROG Vulcan Pro

6 yıl
7,9b
1
15
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Asus'tan oyunculara yönelik kulaklık: ROG Vulcan Pro
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Asus, ''Republic of Gamers'' serisi oyuncu kulaklıklarına bir yenisini daha ekliyor. Tayvanlı üreticinin ''ROG Vulcan Pro'' olarak isimlendirdiği modeli ile sık sık LAN partilerine ve turnuvalara katılan profesyonel oyuncuların ilgisi çekilmeye çalışılmış.
Bünyesinde barındırdığı 40 mm'lik neodmiyum sürücülerle 20 Hz - 20 KHz frekans tepki aralığı ve 32 ohm empedans değeri sunan kulaklığın pedlerinde Japon yapımı, hava alabilen deriye yer verilmiş. Kulaklık pedlerinin uzun süreli kullanımlarda dahi konforunu koruduğu dile getiriliyor. Kulaklığın aktif gürültü önleme teknolojisi dış ortamdaki dikkat dağıtan gürültüleri %85'lere varan oranda izole ederken, pasif gürültü önleme teknolojisi 30 dB'e kadar gürültülerin önüne geçiyor.
Kablosu ve mikrofonu çıkarılabilir şekilde tasarlanan kulaklıkla beraber, USB bağlantılı ''ROG Spitfire'' ses işlemcisi geliyor. Ses işlemcisinin sunduğu avantajlardan faydalanmak için herhangi bir yazılım yüklemek gerekmiyor. Basın görselinde üç tane tuş dikkatlerden kaçmıyor. Bu tuşlar sayesinde modlar arası (FPS, sanal 7.1, amplifikatör) geçiş yapabiliyorsunuz. Örneğin FPS modu devredeyken düşmanın çıkardığı seslerin hangi yönden geldiğinin daha kolay tespit edilebildiği belirtiliyor.
Son olarak 2.5 metre uzunluğunda kabloya sahip ROG Vulcan Pro'nun fiyatı konusunda bilgi verilmemiş.
Asus'tan oyunculara yönelik kulaklık: ROG Vulcan Pro
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http://www.asus.com/News/AKREUCXmbslee8p1/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
bence çok güzel vede dünyanın en iyi serisi olan republic of gamers serisine dahil
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burak.kocal 5 yıl
ah ah bu kulaklıı gamex fuarında asus hızını kanıtlada kaybettim millet hep 40 saniye civarı yaptı ben bi deniyim dedim 35 saniye :D 2:30 saat 1.yim sonra bi adam geldi son 7 dakika kala küt 32 saniye sonra öyle uçtu gitti :D
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! N I G G A ! 6 yıl
Çok şükür 5+1 sistemim var
Bozulursa alabilirimde taş gibi
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vernoncougar 6 yıl
Sanal marketın yada Teknobıyotık'ın sattıgı Asus Vulcan ANC ıle karıstırmayın, bu kulaklık o fıyata verılmez, su an yurtdısı satıs fıyatı 168$. Henuz ulkemızde satısı yok.
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.:Romeo_Redline:. 6 yıl
safkan rog
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enja 6 yıl
ülkemize ne zaman geliyor çıkış tarihi bellimi
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Silver Eagle 6 yıl
Fiyatını merak ettim açıkcası.Tasarımı kötü değil
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_bluescream_ 6 yıl
oyuncu adam açar sesi sonuna kadar düzgün oda dogrulaması yapılmış 5+1 felan kullanır en aşşağı, sondan sonrası keyfe kalmıştır :)
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
Kantirda da böyle ses kasiyolardi demekki
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Dexter61 6 yıl
Tamamen göz boyama bence bu oyuncu kulaklıkları
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