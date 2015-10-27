Asus'tan performans odaklı mini PC modeli

Tüketicilere yüksek performanslı ancak maliyet odaklı çözümler sunmaya çalışan mini PC segmenti yeni üyeler kazanmaya devam ediyor. Asus geçtiğimiz aylarda lanse ettiği VivoMini UN45 mini PC serisini satışa sunmak üzere olduğunu duyurdu.





Asus daha önce VivoMini UN62 modeli ile tasarım konusunda Good Design ödülü almaya hak kazanmış. İnce ve sade tasarım çizgileri VivoMini UN45 mini PC serisinde de yerini alıyor. Böylece oturma odasında iyi bir dekorasyon uyumu sağlanabiliyor.





Asus yeni modelinde versiyona göre Intel'in çift çekirdekli Celeron N3000 ve 4 çekirdekli Celeron N3150 yongasetleri kullanılıyor. Broadwell tabanlı bu yongasetleri 2GHz saat hızında çalışıyor ve 600MHz hızında Intel HD grafik birimi barındırıyor. Bu bakımdan bir versiyon alt seviyede diğer versiyon da üst seviyede yer alıyor. Model fansız yapısı ile oturma odasında gürültü kirliliğine de neden olmuyor.





131 x 131 x 42mm ölçülere sahip olan kasa içerisinde 2GB RAM, WiFi AC bağlantısı, 32GB depolama kapasitesi, M.2 SSD desteği, HDMI, Bluetooth 4.0, USB 3.0, DisplayPort gibi çeşitli bellek ve bağlantı seçenekleri yer alıyor. Ev ve ofis kullanımı yanında POS terminalleri, kiosk gibi alanlara da hitap eden VivoMini UN45 serisi 279 Avro başlangıç fiyatına sahip ve gelecek yıl başlarında satışa sunulacak.

http://www.guru3d.com/news-story/asus-announces-vivomini-un45-mini-pc.html