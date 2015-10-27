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Asus'tan performans odaklı mini PC modeli

Mini PC segmentinde tasarım ödüllü modelleri ile öne çıkan Asus, bu geleneği bozmadan devam ettiriyor. Yeni ürün de aynı tasarım çizgileri üzerine geliştirilmiş.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'tan performans odaklı mini PC modeli

Tüketicilere yüksek performanslı ancak maliyet odaklı çözümler sunmaya çalışan mini PC segmenti yeni üyeler kazanmaya devam ediyor. Asus geçtiğimiz aylarda lanse ettiği VivoMini UN45 mini PC serisini satışa sunmak üzere olduğunu duyurdu. 

Asus daha önce VivoMini UN62 modeli ile tasarım konusunda Good Design ödülü almaya hak kazanmış. İnce ve sade tasarım çizgileri VivoMini UN45 mini PC serisinde de yerini alıyor. Böylece oturma odasında iyi bir dekorasyon uyumu sağlanabiliyor. 

Asus yeni modelinde versiyona göre Intel'in çift çekirdekli Celeron N3000 ve 4 çekirdekli Celeron N3150 yongasetleri kullanılıyor. Broadwell tabanlı bu yongasetleri 2GHz saat hızında çalışıyor ve 600MHz hızında Intel HD grafik birimi barındırıyor. Bu bakımdan bir versiyon alt seviyede diğer versiyon da üst seviyede yer alıyor. Model fansız yapısı ile oturma odasında gürültü kirliliğine de neden olmuyor.

131 x 131 x 42mm ölçülere sahip olan kasa içerisinde 2GB RAM, WiFi AC bağlantısı, 32GB depolama kapasitesi, M.2 SSD desteği, HDMI, Bluetooth 4.0, USB 3.0, DisplayPort gibi çeşitli bellek ve bağlantı seçenekleri yer alıyor. Ev ve ofis kullanımı yanında POS terminalleri, kiosk gibi alanlara da hitap eden VivoMini UN45 serisi 279 Avro başlangıç fiyatına sahip ve gelecek yıl başlarında satışa sunulacak.  

http://www.guru3d.com/news-story/asus-announces-vivomini-un45-mini-pc.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 3 yıl
Bu fiyata böyle özellikler "Yok beya kalsın. Boş beleş bir ürün, alana üzülürüm" dedirtiyor resmen. Cidden AMD Apu'ları ile hem gayet performanslı hem de gayet ucuz bir sistemi sunabilecekken Asus'un bu işlemciyi kullanması gayet belirtici fiyatın yüksekliğine. Yazık günah.
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deoksiriboz1000 3 yıl
oKsyqeN
hemide içinde 600MHz hızında Intel HD grafik birimi barındırıyor muş beyler :D

El kadar kutunun içinde gtx 980 bekliyordun heralde. Kendi klasmanı içinde gayet performanslı bir ürün.
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Castiel 3 yıl
adamlar göz göre göre bize APTALSINIZ dıyor,


'' Intel'in çift çekirdekli Celeron N3000''


güzel kardeşım amd nın apu işlemcılerı varken bız nedek celeronu ? takarsın amd a7850k yı hem gpu hem cpu, 1 anakart 1 hdd 1 4gb ram işte sana mını pc...


aklıma intelin bazı bılgısayar üreticilerine verdiği rüşvet geldi...

hurriyet.com.tr/...
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cem650 3 yıl
millete ne satmak istiyorsanız onun reklamını koyuyorsunuz helal olsun size...
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Das Boot 3 yıl
Üstüne birde tasarım ödülü almış. Kara bir kutu işte, neresi tasarım ödülü hak ediyor bunun?
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erkange 3 yıl
aynı kasada i3, i5 ve i7 olan modelin adı UN65. haberde onu yazmamışlar
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Qonrul 3 yıl
buna daha vakit var. daha gelişmesi lazım bence
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istanbulbirbaska 3 yıl
intel celeron ile performans
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alemburda34 3 yıl
Bu mu performans tamam beklentim uçuk değil ama başlık performans olunca beklenti farklı oluyor.
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wustti 3 yıl
elimdeki note 2 yi tv ye bağlarım daha iyi.
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oKsyqeN 3 yıl
hemide içinde "600MHz hızında Intel HD grafik birimi barındırıyor" muş beyler :D
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Patren 3 yıl
bunun neresi performansli insan icine 950 koyardi
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