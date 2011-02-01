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Asus'un GeForce GTX 580 DirectCU II modeli 1519MHz'e hız aşırtıldı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un GeForce GTX 580 DirectCU II modeli 1519MHz'e hız aşırtıldı
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Asus'un özel soğutmalı GeForce GTX 580 DirectCU II modeline ait detayları daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Üç slot yer kaplayan özel tasarımlı soğutucusu ile hız aşırtmacılara göz kırpan ekran kartı, iddiasını gözler önüne seren önemli bir başarıya imza attı ve GPU çalışma frekansı profesyonel ellerde 1519MHz'e çıkartıldı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyar transistör içeren GF110 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı ile elde edilen rekor hızda ünlü hız aşırtmacı Shamino'nun imzası bulunuyor. Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışma kapsamında GPU voltajıyla ilgili bazı çalışmalar yapan Shamino, 782MHz'de çalışan GPU hızını 1519MHz'e yükseltti.

Elde ettiği yüksek saat hızında 3DMark 2003 testini de tamamlayan Shamino, 5412MHz'de çalışan Core i-2600K işlemcisinin kullanıldığı sistemde 172883 puanlık skor aldı.

Asus'un GeForce GTX 580 DirectCU II modeli 1519MHz'e hız aşırtıldı
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Asus'un GeForce GTX 580 DirectCU II modeli 1519MHz'e hız aşırtıldı
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar tabiki bu overlock bir testtir test bittiği zaman ekran kartı eski hızına geri döndürülür (benim bildiğim ) oyksa ekran kartı o hızda fazla uzun duramaz
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X-FI 8 yıl
normal bir kullanıcının bunun gibi üst seviye karta OC yapmasını hala daha anlamıyorum. kart zaten hızlı tank gibi maşşalahı var :P
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El Mukteda 8 yıl
gittikçe büyüyor, ud9 üstünde sli yapıp haf x'e takmak lazım.
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fatihcanery 8 yıl
kütük gibi ,nasıl kaba birşey üretiriz diye düşünmüşler galiba
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ilgezer 8 yıl
üzerindeki soğutucuyla en fazla kaç yapıyor acep :)
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HiqhWoltage 8 yıl
970/1200 de 3D mark 11 gibi bench alınabiliyor. Belki daha fazla çıkanlar vardır.
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Batuist 8 yıl
bu soğutucu gtx590 için çok güzel olurdu sanırım.. her gpu üzerinde bir blok ve fan artı 3 slot yer kaplıyor, devasa birşey..
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aterikasedi 8 yıl
Tank gıbı kart masallah
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HiqhWoltage 8 yıl
Hemen hemen iki katı gpu hızına çıkmış. Vay be! Sıvı azotta olsa her gpu bu oranda overclock olamaz gerçekten çok iyi iş çıkarmış.
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Confusion 8 yıl
intel-nvidia sertifika anlaşmasının sonucu gövde gösterisi ve reklam çalışmaları başlamış....
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