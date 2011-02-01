Asus'un GeForce GTX 580 DirectCU II modeli 1519MHz'e hız aşırtıldı

Asus'un özel soğutmalı GeForce GTX 580 DirectCU II modeline ait detayları daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Üç slot yer kaplayan özel tasarımlı soğutucusu ile hız aşırtmacılara göz kırpan ekran kartı, iddiasını gözler önüne seren önemli bir başarıya imza attı ve GPU çalışma frekansı profesyonel ellerde 1519MHz'e çıkartıldı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyar transistör içeren GF110 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı ile elde edilen rekor hızda ünlü hız aşırtmacı Shamino'nun imzası bulunuyor. Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışma kapsamında GPU voltajıyla ilgili bazı çalışmalar yapan Shamino, 782MHz'de çalışan GPU hızını 1519MHz'e yükseltti.

Elde ettiği yüksek saat hızında 3DMark 2003 testini de tamamlayan Shamino, 5412MHz'de çalışan Core i-2600K işlemcisinin kullanıldığı sistemde 172883 puanlık skor aldı.