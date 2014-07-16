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Asus'un Yeni Seri Kulaklığı ''STRIX PRO'' Karşınızda

5 yıl
44,9b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Asus'un Rog Serisinden Sonra Adımlarını Attığı Yeni Strix Serisi Oyuncu Kulaklığını, Sizler İçin İnceledik.


Model: Asus Strix Pro

Tipi: kafa Üstü
Sürücü: 60 mm Neodimyum
Direnç: 32 ohm
Hassasiyet: 98 db
Frekans Aralığı: 20 hz- 20 khz
Mikrofon Frekans Aralığı: 50 hz- 16 khz
Mikrofon GÜrültü Önleme: Var  ENC >90%
Uyumluluk: PC, Mac, PS4, Akıllı Telefonlar ve Tabletler
Bağlantı: 3.5 mm'lik Ses ve Mikrofon
Kablo Uzunluğu: 1.2 m Kulaklık ve 1.5 m Splitter
Ağırlık: 320 gr (Kablosuz)

Kolaylaştırıcı Özellikler:

-Çevresel Gürültü Önleme (Enc)
-Harici Kontrol Ünitesi
-Sökülebilir Mikrofon 
-Aparatlar


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DH Sezer 5 yıl en beğenilen
Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Ben elimden geldiğince her şeye özen gösteren, insanları bilgilendirmek için çabalayan bir insanım sadece : )

Sizlerle farklı etnik kökenlerin harmanlandığı güzel bir parça paylaşıp, iyi geceler dilemek istiyorum.

Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Ben elimden geldiğince her şeye özen gösteren, insanları bilgilendirmek için çaba...
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Balawitz 5 yıl positiveboy
Bak yeter diğer konuya da yazdım sanane ulan sanane? Kendini böyle rahat hissediyor belki? Takım elbise mi giysin ne yapsın? Size yaranmak için şekilden şekile mi girsin? Kendi istediğini yapar. Herkes Mesut Çevik olmak zorunda mı? 'Bak şunun çocuğu bunu yapmış sen niye yapmıyorsun' tarzında yorumlarınızı çocuklarınıza yapın. Onların beynini sulandırın biraz.
Bak yeter diğer konuya da yazdım sanane ulan sanane? Kendini böyle rahat hissediyor belki? Takım elbise mi giysin ne yapsın? Size yaranmak için şekilden şekile...
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potur 5 yıl
Asus urun yapacagina eski asus olsun fp urunler cikartsin ne bu kendini dev aynasinda gormek her urunu muadilindenn 100 200 daha pahali
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lostlast 4 yıl
Tasarım iyi ama fiyat
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capoeira_GS 5 yıl
tasrımı güzel 60mm sürücü olmasıda çok iyi fakat çok pahalı 300$, Türkiye fiyatını düşünemiyorum bile
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OZYMANDIAS 5 yıl
Creative Sound Blaster Tactic Alpha kullaniyorum. Kulakligi alali iki sene oluyor bu yaz. Halen sorunsuz calismakta. 150 liraya almistim indirimden. Muzik ve oyun icin cok yeterli bir kulaklik. Kaldi ki Tactic Alpha serinin giris kulakligi olmasina ragmen cok yeterli diyorum. Basslari harika veriyor, muzik ve film icin de kullanabiliyorsunuz. Mikrofonu da tak-cikar ozellige sahip. Ses karti da var yaninda. Kulakligin kablosunda kontrol paneli var ve kablosu yassi, karismayan kablolardan.


Uzun lafin kisasi Strix Pro baykustan baska bir sey vaad etmiyor. Fiyati da cabasi. Tactic serisi tercih edilebilir veyahut Siberia v2
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Nessarien 5 yıl
Gaming ibaresi taşıyan her kulaklıkta olduğu gibi beklentilerin yüksek tutulmaması gereken overrated bir ürün. Tipik bir DH incelemesi olmuş, gereksiz artılar verilmiş oysa gerçek ile alakası yok bu incelemenin, keşke biraz objektif yapılsa ve geniş bir açıyla bakılsa.

Gerçek anlamda kaliteli ses ve kaliteli kulaklık isteyenler, işi sadece kulaklık üretmek olan firmaların ürünlerini seçmeli. Bu tarz overrated, overpriced çöp kalitesinde ses üreten ürünlere yüksek paralar harcanmasını kesinlikle tavsiye etmem. Razer, Logitech, Steelseries, Roccat, Asus vs.. Maalesef içinde pek de ahım şahım olmayan sürücülerin dışını süsleyip püsleyip Gaming, 5.1, 7.1, ibarelerini paketin üzerine yapıştırıp hak etmedikleri paraları talep ediyorlar.

Beyerdynamic, Audio Technica, Shure, V-Moda, Sennheiser gibi firmaların giriş seviyesi ürünleri bile yukarıda sıraladığım firmaların top seviye ürünlerinden daha iyi ses vermektedir. Ülkemizde buna dikkat edilmiyor maalesef lakin duyu organlarının işin içine karıştığı, teknik verilerle yapılmayan incelemeler yanıltıcı olabilmektedir. Daha geniş bir vizyon ve bakış açısının kullanılması ve daha objektif olunması şart zira insanlar buradan aldıkları yönlendirmelerle bu ürünlere yönelip paralarını heba edebilirler. Dilerim bu noktada biraz daha dikkatli olunur.
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clinteastwood1981 5 yıl
incelemeniz için teeşkkürler
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DH Sezer 5 yıl Nessarien
gerçek ile alakası olmadıgı kanısına nasıl vardığınızı bilmiyorum. söyleyemeyeceğim ya da eleştiremeyeceğim hiç bir husus yok bu konuda içiniz rahat olsun. Sennheiser, Akg, Shure, Audio technica gibi ürünlerin kulvarı tamamiyle ses üzerine kurulu zaten. Asus'da kendi çapında enc olsun 60 mm'lik sürücüler olsun gayet iyi iş çıkartmayı hedeflemiş. Açıkcası yadırgamamak ve ona göre zamanı gelince seçim yapmak lazım
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WarSaw 5 yıl
kristal netlik varsa bass işi kolay önemli olan ses netliği ve kalitesi. bass işini equalizer ayarlarıyla bass boostla falan canlandırırsın, iyi bir ses kartın varsa çözümü kolay fakat birde şu var derin bass lar zaten bir yerden sonra insanı yoruyor ve kulaklıktan soğutmaya başlıyor böylesi daha iyi olmuş. çok bass herzaman en güzeli değil. inceleme için teşekkürler.
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ardarda45 5 yıl
inceleme için teşekkürler ama fiyat uçuk gibi geldi.
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Umutcan 5 yıl
Gaming kulaklık için 300$ civarı bayılacaksam ben olsam Razer Tiamat 7.1 (gerçek 7.1) satın alırdım. Stereo ile uğraşmazdım.
Üst model bir x-fi yada xonar ses kartınız da varsa demeyin keyfinize. (Onboard ile iş görmez)
Eski bir roccat kave+xfi titanium kullanıcısı olarak oyunlarda gerçek çevresel ses daha önemli diye düşünüyorum. Battlefield serilerinde arkadan önden her yönden geleni duyup bıçak yemiyordum
Roccat kave vs. bulsam yine alırım o derece. Şu an kullandığım sanal 7.1'den kave'deki gerçekçi pozisyonel sesi alamıyorum.
Tiamat ise kave'den çok çok daha gelişmiş bir cihaz. Tek earcup içinde 5 hoparlör barındırıyor, iki tarafda 10 hoparlör.

Tiamat:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Vash The Stampede 5 yıl
299 dolara kablosuz Creative tactic 3d alırım, yanına da müzik dinlemek için ayrıca kulaklık alırım.
Şöyle overpriced dandik ürünler deli ediyor beni.
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DaRk_BeeR 5 yıl
kablosuz olsaymış iyimiş hem kablolu hemde 299 dolar yok kardeşim kalsın
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DH Sezer 5 yıl DaRk_BeeR
Umarım Türkiye'de daha uygun bir fiyata satılır çünkü Enc gerçekten çok önemli
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fatih-8 5 yıl
Baykuş cok hoş duruyo
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