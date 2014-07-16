Asus'un Yeni Seri Kulaklığı ''STRIX PRO'' Karşınızda

Haber Editörü
Asus'un Rog Serisinden Sonra Adımlarını Attığı Yeni Strix Serisi Oyuncu Kulaklığını, Sizler İçin İnceledik.
Model: Asus Strix Pro
Tipi: kafa Üstü
Sürücü: 60 mm Neodimyum
Direnç: 32 ohm
Hassasiyet: 98 db
Frekans Aralığı: 20 hz- 20 khz
Mikrofon Frekans Aralığı: 50 hz- 16 khz
Frekans Aralığı: 20 hz- 20 khz
Mikrofon Frekans Aralığı: 50 hz- 16 khz
Mikrofon GÜrültü Önleme: Var ENC >90%
Uyumluluk: PC, Mac, PS4, Akıllı Telefonlar ve Tabletler
Bağlantı: 3.5 mm'lik Ses ve Mikrofon
Kablo Uzunluğu: 1.2 m Kulaklık ve 1.5 m Splitter
Ağırlık: 320 gr (Kablosuz)
Kolaylaştırıcı Özellikler:
-Çevresel Gürültü Önleme (Enc)
-Harici Kontrol Ünitesi
-Çevresel Gürültü Önleme (Enc)
-Harici Kontrol Ünitesi
-Sökülebilir Mikrofon
-Aparatlar
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Sizlerle farklı etnik kökenlerin harmanlandığı güzel bir parça paylaşıp, iyi geceler dilemek istiyorum.