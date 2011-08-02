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Asus'un en hızlı ekran kartı Mars II detaylandı

7 yıl
26,1b
1
129
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ilk gösterimini Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda yaptığı çift grafik işlemcili yeni ekran kartı Mars II'nin resmi tanıtım görüntülerini  yayınladı. Tayvanlı firma tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak gösterilen Mars II, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 grafik yongasının çiftini kullanıyor ve aynı birinci nesil Mars ve Radeon HD 5970 tabanlı Ares modellerinde olduğu gibi ileri seviyede özelleştirmeler içeriyor.
Asus'un en hızlı ekran kartı Mars II detaylandı
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Nvidia'nın en hızlı ekran kartı olan GeForce GTX 590, bilindiği üzere GTX 580'deki GF110 grafik yongasının saat hızları kırpılmış versiyonlarını kullanıyor. Asus'un yeni amiral gemisi Mars II ise farklı bir portre çiziyor ve tek grafik işlemcili  GTX 580'den daha yüksek hızlarda çalışan GF110 yongasının GF110 grafik yongasının çiftini kullanıyor. Hem donanım hem de oyun tutkunları düşünülürerek hazırlanan kart sınırlı sayıda üretilecek olmasıyla aynı zamanda koleksiyonerlerin de dikkatini çekecek gibi görünüyor.
Asus'un en hızlı ekran kartı Mars II detaylandı
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Her grafik işlem birimi için de 1.5GB olmak üzere toplamlamda 3GB GDDR5 bellekle gelen ekran kartı, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 512 CUDA çekirdeğine, 2x 48 ROP birimine ve 2x 64 doku ünitesine sahip.  Grafik işlem birimleri 816MHz'de, paralel işlemcileri 1632MHz'de ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapıyor.  19 fazlı güç tasarımı ile donatılan ekran kartı  yüksek kaliteli komponentlerle desteklenirken aynı zamanda üzerinde yer alan üç adet 8-pin güç konnektörü ile hız aşırtma konusundaki iddiasını da gözler önüne seriyor.
Asus'un en hızlı ekran kartı Mars II detaylandı
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SLI desteği ile  dört grafik işlemcili sistem kurulumlarına olanak tanıyan ekran kartı üç slot büyüklüğünde olduğundan SLI kurulumu için XL-ATX boyutundaki anakartlara ihtiyaç duyulacağını da belirtmek gerekiyor. Çift fanlı özel soğutucu tasarımı ile hem agresif bir görünüm sergileyen hem de yüksek soğutma performansı sunduğu ifade edilen ekran kartında, her iki grafik işlem birimi için de ayrı ısı bloklarına yer veriliyor.
Asus'un en hızlı ekran kartı Mars II detaylandı
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Görüntü aktarımı için DisplayPort, HDMI ve iki adet DVI konnektörüne sahip olan Asus Mars II'nin özel bir kutu içeriği ile geleceği belirtiliyor. Dünya çapında sadece 1000 adet satılacak olan kart, performansı kadar fiyatıyla da iddialı olacak. Her ne kadar Asus tarafından şimdiye kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da, çift grafik işlemcili Mars II'nin Avrupa pazarına 1000 Avro'dan girmesi ve Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

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Jason Becker 7 yıl en beğenilen
Bunu takacan benim P4 makineye vuracan kırbacı
1 Yanıt Yanıtla +58
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OverClocK1ng 7 yıl
Ekran kartı:
...................ASUS' tan...
Elektrik:
....................Keban'dan.


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DgWiz 7 yıl Jason Becker
m4y

Bunu takacan benim P4 makineye vuracan kırbacı



sonra yakacan evi barkı
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Emre Demirel 7 yıl
5770 üstü tüm kartları israf olarak görüyorum ne yani 200fps de ekran kesik kesik gelmeye başlayınca daha mı mutlu olacağız
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SonpoL 7 yıl Emre Demirel
emre37s

5770 üstü tüm kartları israf olarak görüyorum ne yani 200fps de ekran kesik kesik gelmeye başlayınca daha mı mutlu olacağız


Yok artık daha neler. 5770 üstünü israf olarak görebilirsiniz fakat maalesef 5770 ile piyasada ki çoğu oyunları doyurucu güzellikte oynayamazsınız. Oyunları zorlanmadan akıcı ve ful detaylarla oynamak bambaşka bir duygu. Bu yüzden israf demiyelim de, bu tür tercihler daha çok kullanıcının beklentileri ile alakalı. Yanlış anlamayın, amacım 5770'i kötülemek değildir. 5770'i aksine kullanıcılara orta seviye tavsiye ettiğim bir karttır.
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TechnicaL 7 yıl
mertekin
Bu derece ekstrem ürünlere kimin ihtiyacı olabilirki?

tabikide super mario oynayanların ihtiyacı olur :)
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veto1214 7 yıl TechnicaL
TechnicaL
mertekin
Bu derece ekstrem ürünlere kimin ihtiyacı olabilirki?

tabikide super mario oynayanların ihtiyacı olur :)

haklisin belki bu kartla mariobross da 20fps filan aliriz:D
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HAAltuntas 7 yıl
Avrupa'ya 1000den girecek.. Türkiye'ye gelene kadar.....
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blacklist 7 yıl
hııı huuu hııı huuu yes masterrr...
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H.E.B Sup 7 yıl
Mars serileri zaten genelde koleksiyonculara hitap eden , en iyi komponentlerin kullanıldığı en pahalı ekran kartı seçimleridir.Bu yüzden bu tarz bi kart üzerinde fazla konuşmaya gerek yok.Türkiyeye gelirmi gelmezmi o da belli değil.Tahmini fiyatı ise 2300-2500 lira arası olucaktır.Performansa gelirsek tabiki en üst seviyede bir kart olcağı belli.Gereklimi gereksizmi muhabettinee girmem kesinlikle bizim tarzda kullanıcılar için gereksiz bir seçimdir.
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Master_Evil 7 yıl
karizma olarak müthiş durduğu kesin
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ensaronline 7 yıl
1000 adet olacağı için ticari olarak zekice ama yoksa böyle bir karta gereksinim yok.
özetle alacak olan zengin müsriflerden biri de ben değilim.
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tbektur 7 yıl
yahu ne gerek var bunlarda bizi teknoloji manyagı yapmaya çalışıyorlar yetişemeyiz biz bunlara ne para yeter ne güç kuvvet yiter artikim nasıl yetişcez bilmiyorum ve bu ekran kartına uygun donanıma sahiplikte lazım şimdi olmuyor böyle
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tda 1562q 7 yıl
benım hd 3850 ıle kapıstırak yaww bu mars 2 cok para ...
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orhuncoskun 7 yıl
forum.donanimhaber.com/...
Burada birkaç fotoğraf koydum.
SLI - MSI 580oc ile ZOTAC 580amp
CoreClock : 822mhz
Shader Clock: 1645mhz
MemoryClock : 2138mhz (2138x2=4276mhz)
Bu mhz'ler fabrikasyon o.c. yapmadım testlerde MarsII ile aynı zaten.
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orhuncoskun 7 yıl
Bende 2 tane 4176mhz'lik OC modelli 580 var mars'a gerek yok.Bundan daha iyisi deyil ki.
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Zeytinbey 7 yıl

orhuncoskun

Bende 2 tane 4176mhz'lik OC modelli 580 var mars'a gerek yok.Bundan daha iyisi deyil ki.


4176 mhz ne hızı oluyor hocam tam olarak? ram hızı? gpu hızı?
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