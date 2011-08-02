Asus'un en hızlı ekran kartı Mars II detaylandı

Asus ilk gösterimini Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda yaptığı çift grafik işlemcili yeni ekran kartı Mars II'nin resmi tanıtım görüntülerini yayınladı. Tayvanlı firma tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak gösterilen Mars II, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 grafik yongasının çiftini kullanıyor ve aynı birinci nesil Mars ve Radeon HD 5970 tabanlı Ares modellerinde olduğu gibi ileri seviyede özelleştirmeler içeriyor.

Nvidia'nın en hızlı ekran kartı olan GeForce GTX 590, bilindiği üzere GTX 580'deki GF110 grafik yongasının saat hızları kırpılmış versiyonlarını kullanıyor. Asus'un yeni amiral gemisi Mars II ise farklı bir portre çiziyor ve tek grafik işlemcili GTX 580'den daha yüksek hızlarda çalışan GF110 yongasının GF110 grafik yongasının çiftini kullanıyor. Hem donanım hem de oyun tutkunları düşünülürerek hazırlanan kart sınırlı sayıda üretilecek olmasıyla aynı zamanda koleksiyonerlerin de dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Her grafik işlem birimi için de 1.5GB olmak üzere toplamlamda 3GB GDDR5 bellekle gelen ekran kartı, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 512 CUDA çekirdeğine, 2x 48 ROP birimine ve 2x 64 doku ünitesine sahip. Grafik işlem birimleri 816MHz'de, paralel işlemcileri 1632MHz'de ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapıyor. 19 fazlı güç tasarımı ile donatılan ekran kartı yüksek kaliteli komponentlerle desteklenirken aynı zamanda üzerinde yer alan üç adet 8-pin güç konnektörü ile hız aşırtma konusundaki iddiasını da gözler önüne seriyor.

SLI desteği ile dört grafik işlemcili sistem kurulumlarına olanak tanıyan ekran kartı üç slot büyüklüğünde olduğundan SLI kurulumu için XL-ATX boyutundaki anakartlara ihtiyaç duyulacağını da belirtmek gerekiyor. Çift fanlı özel soğutucu tasarımı ile hem agresif bir görünüm sergileyen hem de yüksek soğutma performansı sunduğu ifade edilen ekran kartında, her iki grafik işlem birimi için de ayrı ısı bloklarına yer veriliyor.

Görüntü aktarımı için DisplayPort, HDMI ve iki adet DVI konnektörüne sahip olan Asus Mars II'nin özel bir kutu içeriği ile geleceği belirtiliyor. Dünya çapında sadece 1000 adet satılacak olan kart, performansı kadar fiyatıyla da iddialı olacak. Her ne kadar Asus tarafından şimdiye kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da, çift grafik işlemcili Mars II'nin Avrupa pazarına 1000 Avro'dan girmesi ve Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.