Asus'un pasif soğutmalı ekran kartı HD 6770 DirectCU Silent fiyatlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus'un sessizliğe önem veren kullanıcılar için geliştirdiği pasif soğutmalı yeni ekran kartı Radeon HD 6770 DirectCU Silent, Avrupa'da fiyat listelerine girdi. GPU ile doğrudan temas kuran dört adet bakır ısı borusuna ve AMD'nin referans tasarımlı modeline göre daha uzun kullanım ömrüne sahip yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartı, AMD'nin Juniper XT grafik yongasından güç alıyor.
800 paralel işlem birimine, 40 doku ünitesine, 16 ROP birimine ve 128-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, UVD 3.0 motoru sayesinde yüksek tanımlı videolar, HD 3D ve Blu-ray 3D için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.
Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Asus Radeon HD 6770 DirectCU Silent, Avrupa'daki ön-sipariş listelerine 126 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.
Asus HD 6770 DirectCU Silent'ın resmi satışının bu ayın ortalarına doğru başlaması bekleniyor.
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Onlar düşük profilli ekran kartları arkadaşım
Ozaman hd5450 hd6510 gibi ekran kartlarına ne diyeceğiz ne seviyesi HD6770 giriş seviyesi ise o ekran kartını yok sayalım :D Kendi söylediğini kendin yalanlıyorsun arkadaşım.
tamam da dostum bu kart orta sınıf bir kart ise HD6850 üst sınıf HD6970 hard core oyuncular için peki HD6990 hangi sınıf yapmayın arkadaşlar kartı kötülemedim ki açmıyacağı oyun yok tabi bence oyun pc toplasam bu karttan aşşağı bir kart düşünmem kart kötü değil ama giriş sınıfı bir kart
şuna a sınıfı giriş seviyesi diyelimde kavga çıkmasın :)
Giriş sınıfımı bu ekran kartı giriş sınıfımı sence? Hangi oyunda zorlanacak ki yeterli işlemci ve ram günü alındığında her oyunu akıcı full detayda rahatlıkla oynatacak gerisi zaten gereksiz güç ego tatmini sadece
psu yu atlıyosun sanırım.