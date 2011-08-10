Asus'un pasif soğutmalı ekran kartı HD 6770 DirectCU Silent fiyatlandı

Asus'un sessizliğe önem veren kullanıcılar için geliştirdiği pasif soğutmalı yeni ekran kartı Radeon HD 6770 DirectCU Silent, Avrupa'da fiyat listelerine girdi. GPU ile doğrudan temas kuran dört adet bakır ısı borusuna ve AMD'nin referans tasarımlı modeline göre daha uzun kullanım ömrüne sahip yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartı, AMD'nin Juniper XT grafik yongasından güç alıyor.





800 paralel işlem birimine, 40 doku ünitesine, 16 ROP birimine ve 128-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, UVD 3.0 motoru sayesinde yüksek tanımlı videolar, HD 3D ve Blu-ray 3D için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.





Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Asus Radeon HD 6770 DirectCU Silent, Avrupa'daki ön-sipariş listelerine 126 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.





Asus HD 6770 DirectCU Silent'ın resmi satışının bu ayın ortalarına doğru başlaması bekleniyor.