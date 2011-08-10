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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un pasif soğutmalı ekran kartı HD 6770 DirectCU Silent fiyatlandı

7 yıl
12,4b
1
15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un pasif soğutmalı ekran kartı HD 6770 DirectCU Silent fiyatlandı
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Asus'un sessizliğe önem veren kullanıcılar için geliştirdiği pasif soğutmalı yeni ekran kartı Radeon HD 6770 DirectCU Silent, Avrupa'da fiyat listelerine girdi. GPU ile doğrudan temas kuran dört adet bakır ısı borusuna ve AMD'nin referans tasarımlı modeline göre daha uzun kullanım ömrüne sahip yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartı, AMD'nin Juniper XT grafik yongasından güç alıyor.

800 paralel işlem birimine, 40 doku ünitesine, 16 ROP birimine ve 128-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, UVD 3.0 motoru sayesinde yüksek tanımlı videolar, HD 3D ve Blu-ray 3D için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Asus Radeon HD 6770 DirectCU Silent, Avrupa'daki ön-sipariş listelerine 126 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda. 

Asus HD 6770 DirectCU Silent'ın resmi satışının bu ayın ortalarına doğru başlaması bekleniyor. 
Asus'un pasif soğutmalı ekran kartı HD 6770 DirectCU Silent fiyatlandı
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tobepeople 7 yıl
hd5450 para vermeye değmez 6510 dediğini 6570 kabul ediyorum oda 5450 den iyidir hatta 9600 gt 512 mb an bile kalitesizdir ister inan ister inanma ama durum bu inanmıyorsan gözünle gör hwcompare.com/...
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ekduyan 7 yıl
DH Misafiri
glscgn
burakkarahan
glscgngiriş sınıf bir pc için aslında bunu alıcaksın bide işlemci soğutucusu olarakda kule tipi soğutucu alıcaksın fansız olacak hiç ses olmaz kasada sıfır ses
Giriş sınıfımı bu ekran kartı giriş sınıfımı sence? Hangi oyunda zorlanacak ki yeterli işlemci ve ram günü alındığında her oyunu akıcı full detayda rahatlıkla oynatacak gerisi zaten gereksiz güç ego tatmini sadece
tamam da dostum bu kart orta sınıf bir kart ise HD6850 üst sınıf HD6970 hard core oyuncular için peki HD6990 hangi sınıf yapmayın arkadaşlar kartı kötülemedim ki açmıyacağı oyun yok tabi bence oyun pc toplasam bu karttan aşşağı bir kart düşünmem kart kötü değil ama giriş sınıfı bir kart
Ozaman hd5450 hd6510 gibi ekran kartlarına ne diyeceğiz ne seviyesi HD6770 giriş seviyesi ise o ekran kartını yok sayalım :D Kendi söylediğini kendin yalanlıyorsun arkadaşım.

Onlar düşük profilli ekran kartları arkadaşım
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DH Misafiri 7 yıl
glscgn
burakkarahan
glscgngiriş sınıf bir pc için aslında bunu alıcaksın bide işlemci soğutucusu olarakda kule tipi soğutucu alıcaksın fansız olacak hiç ses olmaz kasada sıfır ses
Giriş sınıfımı bu ekran kartı giriş sınıfımı sence? Hangi oyunda zorlanacak ki yeterli işlemci ve ram günü alındığında her oyunu akıcı full detayda rahatlıkla oynatacak gerisi zaten gereksiz güç ego tatmini sadece
tamam da dostum bu kart orta sınıf bir kart ise HD6850 üst sınıf HD6970 hard core oyuncular için peki HD6990 hangi sınıf yapmayın arkadaşlar kartı kötülemedim ki açmıyacağı oyun yok tabi bence oyun pc toplasam bu karttan aşşağı bir kart düşünmem kart kötü değil ama giriş sınıfı bir kart

Ozaman hd5450 hd6510 gibi ekran kartlarına ne diyeceğiz ne seviyesi HD6770 giriş seviyesi ise o ekran kartını yok sayalım :D Kendi söylediğini kendin yalanlıyorsun arkadaşım.
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B A T M A N 7 yıl
burakkarahan
glscgngiriş sınıf bir pc için aslında bunu alıcaksın bide işlemci soğutucusu olarakda kule tipi soğutucu alıcaksın fansız olacak hiç ses olmaz kasada sıfır ses
Giriş sınıfımı bu ekran kartı giriş sınıfımı sence? Hangi oyunda zorlanacak ki yeterli işlemci ve ram günü alındığında her oyunu akıcı full detayda rahatlıkla oynatacak gerisi zaten gereksiz güç ego tatmini sadece

tamam da dostum bu kart orta sınıf bir kart ise HD6850 üst sınıf HD6970 hard core oyuncular için peki HD6990 hangi sınıf yapmayın arkadaşlar kartı kötülemedim ki açmıyacağı oyun yok tabi bence oyun pc toplasam bu karttan aşşağı bir kart düşünmem kart kötü değil ama giriş sınıfı bir kart
1 Yanıt Yanıtla +1
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jackal___61 7 yıl B A T M A N
glscgn

burakkarahan

glscgngiriş sınıf bir pc için aslında bunu alıcaksın bide işlemci soğutucusu olarakda kule tipi soğutucu alıcaksın fansız olacak hiç ses olmaz kasada sıfır ses
Giriş sınıfımı bu ekran kartı giriş sınıfımı sence? Hangi oyunda zorlanacak ki yeterli işlemci ve ram günü alındığında her oyunu akıcı full detayda rahatlıkla oynatacak gerisi zaten gereksiz güç ego tatmini sadece



tamam da dostum bu kart orta sınıf bir kart ise HD6850 üst sınıf HD6970 hard core oyuncular için peki HD6990 hangi sınıf yapmayın arkadaşlar kartı kötülemedim ki açmıyacağı oyun yok tabi bence oyun pc toplasam bu karttan aşşağı bir kart düşünmem kart kötü değil ama giriş sınıfı bir kart


şuna a sınıfı giriş seviyesi diyelimde kavga çıkmasın :)
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met@lrock 7 yıl
Görüntü güzel ama ben pasif soutma tercih etmem. Fan olsun performans olsun
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semih22 7 yıl
fansız psu da var
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MarlonJD 7 yıl
glscgn
giriş sınıf bir pc için aslında bunu alıcaksın bide işlemci soğutucusu olarakda kule tipi soğutucu alıcaksın fansız olacak hiç ses olmaz kasada sıfır ses

Giriş sınıfımı bu ekran kartı giriş sınıfımı sence? Hangi oyunda zorlanacak ki yeterli işlemci ve ram günü alındığında her oyunu akıcı full detayda rahatlıkla oynatacak gerisi zaten gereksiz güç ego tatmini sadece
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jackal___61 7 yıl
asus çöp tenekesi yapsa alınır diyorum
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zerolife 7 yıl
görüntüsüde fena değilmiş
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B A T M A N 7 yıl
giriş sınıf bir pc için aslında bunu alıcaksın bide işlemci soğutucusu olarakda kule tipi soğutucu alıcaksın fansız olacak hiç ses olmaz kasada sıfır ses
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Zero Limit 7 yıl

glscgn

giriş sınıf bir pc için aslında bunu alıcaksın bide işlemci soğutucusu olarakda kule tipi soğutucu alıcaksın fansız olacak hiç ses olmaz kasada sıfır ses


psu yu atlıyosun sanırım.
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