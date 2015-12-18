Asus'un yeni çubuk bilgisayarı Chrome OS kullanıyor

Yüksek performansa ihtiyaç duymayan kişiler ile kurumlara yerden ve enerjiden tasarruf sağlayarak işlerini halletme şansı tanıyan çubuk bilgisayarlar arasına yeni bir model daha eklendi. Dünyan ünlü donanım üreticisi Asus, yeni geliştirdiği Chromebit Mini'yi görücüye çıkarttı.

123x31x71mm'lik kompakt gövdesi ve sadece 75 gramlık ağırlıyla cepte taşıyabilecek kadar ufak bir bilgisayar olan Asus Chromebit Mini, beraberinde gelen esnek kablosu ile direkt olarak monitörler (HDMI ile TV desteği) arkasına bağlanarak çalışmaya hazır hale gelebiliyor ve gücünü dört çekirdekli 1.8GHz Rockchip RK3288C işlemciden, Mali-T624 grafik biriminden ve 2GB DDR3 RAM'den alıyor.

16GB eMMC depolama birimi taşıyan "fansız" çubuk bilgisayar Asus Chromebit Mini, isminde de geçtiği üzere Google'ın kendi geliştirdiği Chrome OS işletim sitemini kullanıyor ve bu seçim nedeniyle oldukça hızlı şekilde görevlerini yerine getirebiliyor. Kablosuz bağlantı tarafında standart olarak WiFi 802.11 ac/a/b/g/n ve Bluetooth 4.0 kullanan cihaz, arkasındaki USB 2.0 portu üzerinden harici bellek ürünlerini de okuyabiliyor.

2016 Ocak ayında kullanıma çıkacak Asus Chromebit Mini, yaklaşık 160$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.guru3d.com/news-story/asus-chromebit-mini-pc-stick-runs-chrome-os.html