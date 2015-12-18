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Asus'un yeni çubuk bilgisayarı Chrome OS kullanıyor

Kurumsal alanda kullanımları artan çubuk bilgisayarlar arasına Asus'dan yeni bir model daha dahil edildi. Chrome OS işletim sistemiyle dikkat çeken cihaz "Chromebit Mini" isimine sahip.
3 yıl
6,4b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus'un yeni çubuk bilgisayarı Chrome OS kullanıyor

Yüksek performansa ihtiyaç duymayan kişiler ile kurumlara yerden ve enerjiden tasarruf sağlayarak işlerini halletme şansı tanıyan çubuk bilgisayarlar arasına yeni bir model daha eklendi. Dünyan ünlü donanım üreticisi Asus, yeni geliştirdiği Chromebit Mini'yi görücüye çıkarttı.
123x31x71mm'lik kompakt gövdesi ve sadece 75 gramlık ağırlıyla cepte taşıyabilecek kadar ufak bir bilgisayar olan Asus Chromebit Mini, beraberinde gelen esnek kablosu ile direkt olarak monitörler (HDMI ile TV desteği) arkasına bağlanarak çalışmaya hazır hale gelebiliyor ve gücünü dört çekirdekli 1.8GHz Rockchip RK3288C işlemciden, Mali-T624 grafik biriminden ve 2GB DDR3 RAM'den alıyor.
16GB eMMC depolama birimi taşıyan "fansız" çubuk bilgisayar Asus Chromebit Mini, isminde de geçtiği üzere Google'ın kendi geliştirdiği Chrome OS işletim sitemini kullanıyor ve bu seçim nedeniyle oldukça hızlı şekilde görevlerini yerine getirebiliyor. Kablosuz bağlantı tarafında standart olarak WiFi 802.11 ac/a/b/g/n ve Bluetooth 4.0 kullanan cihaz, arkasındaki USB 2.0 portu üzerinden harici bellek ürünlerini de okuyabiliyor.
2016 Ocak ayında kullanıma çıkacak Asus Chromebit Mini, yaklaşık 160$ fiyat etiketine sahip olacak. 

http://www.guru3d.com/news-story/asus-chromebit-mini-pc-stick-runs-chrome-os.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
az daha koy chromeos pc al daha mantıklı...
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Fenomenon 3 yıl
160$ çok yarısı anca eder.
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cryzboy43 3 yıl
haberde bı sıkıntı var-zaten asus bunu cıkardı amazon.com/...
daha pahalıya mını modelı nıye cıksın????????????
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
"Fansız" şeklinde vurgu yapılmasına şaşırdım açıkcası. Zaten şu kadarcık şeyin içine nasıl fan koyabilirsin? hadi koydun diyelim ne derece verim alacaksın?



Ürüne gelirsek fiyat konusunda bir revize şart, 120-130$ olsa gayet ideal olur.
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burakcoskunofficial 3 yıl
Bunun neresi 160$ ediyorsa artik...
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simbolmina 3 yıl
Üzerine azcık daha koyunca chromeos bilgisayar alınıyor. Fiyatta revize şart diyorum.
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Seyrim 3 yıl
Vav.. Neredeyse işyerimdeki bilgisayarın özelliklerine sahip.. :) Teknolojiye bak..
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