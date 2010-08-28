Asus'un yüksek performans platformu Rampage III Extreme + ROG Xpander Donanım Haber'de

Haziran ayında yayınladığımız Gigabyte X58A-UD9 videosunda, Asus'un ROG Xpander isimli çözümüne değinmiş ve test merkezimize geldiği takdirde incelmesini yaparak X58A-UD9 ile karşılaştırabileceğimizden bahsetmiştik. Gigabyte'ın üzerinde iki adet NF200 yongası bulunan ve 4 ekran kartını, PCIe hattında herhangi bir daralma yaşatmadan tam hızda çalıştırabilen X58A-UD9 modeline karşı Asus'un geliştirdiği ROG Xpander platformu, farklı bir mühendislik anlayışının ürünü olarak test merkezimizdeki yerini aldı.

Asus hazırladığı sunum ile rakibi Gigabyte'ın X58A-UD9 çözümünün bazı dezavantajları olduğuna değiniyor. Profesyonel kullanıcıların bile dört adet GeForce GTX 480'i sürekli kullanmayacağına dikkat çeken firma, anakart üzerinde iki adet NF200 yongasına yer vermenin hem daha fazla elektrik tüketimine yol açacağını, hem tek ve çiftli ekran kartı kurulumlarında zamanlamaları olumsuz etkileyeceğini hem de her biri 9 Watt güç çeken bu yongaların daha fazla ısı yayacağını belirtiyor.

Recep Kulan "hey"

Kendi geliştirdiği ROG Xpander çözümünün opsiyonel bir seçenek olduğunu belirten Asus, üzerinde iki adet NF200 yongası bulunan kartın, dilendiği takdirde sadece rekor girişimlerinde veya özel durumlarda kullanılabileceğini, güç tüketimi, performans ve ısı konularında X58A-UD9 gibi çözümlerden çok daha avantajlı olduğunu öne sürüyor. Asus, Rampage III Extreme ile kullanılmak üzere geliştirilen ROG Xpander'ın, anakartla birlikte X58A-UD9'dan daha ucuz olacağına da dikkat çekiyor.

GeForce GTX 480 veya modern ekran kartlarının dört tanesi ile rekor kırmak isteyenler için Rampage III Extreme + ROG Xpander'ın ideal platform olduğunu söyleyen Asus, dilendiği takdirde ROG Xpander'ın çıkartılarak Rampage III Xtreme'in tek başına kullanılabileceğini belirtiyor. ROG Xpander ile çoklu ekran kartı, Rampage III Extreme ile de tekli veya çiftli kurulumlarda en iyi performansı sunduğunu iddia eden Tayvanlı firmanın, ROG Xpander çözümüyle yaptığımız karşılaştırmalı test sonuçlarını yakında sizlerle paylaşacağız.

Editörün Notu:

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Donanımhaber.com olarak en büyük üç anakart üreticisinin en iyi anakartlarını içeren yeni bir video incelemeyi yakında sizlerle paylaşacağız. Bu videomuzda Asus Rampage III Extreme + ROG Xpander, Gigabyte X58A-UD9 ve MSI X58 XPower konuğumuz olacaklar.