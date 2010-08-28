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Asus'un yüksek performans platformu Rampage III Extreme + ROG Xpander Donanım Haber'de

8 yıl
26,2b
1
57
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Haziran ayında yayınladığımız Gigabyte X58A-UD9 videosunda, Asus'un ROG Xpander isimli çözümüne değinmiş ve test merkezimize geldiği takdirde incelmesini yaparak X58A-UD9 ile karşılaştırabileceğimizden bahsetmiştik. Gigabyte'ın üzerinde iki adet NF200 yongası bulunan ve 4 ekran kartını, PCIe hattında herhangi bir daralma yaşatmadan tam hızda çalıştırabilen X58A-UD9 modeline karşı Asus'un geliştirdiği ROG Xpander platformu, farklı bir mühendislik anlayışının ürünü olarak test merkezimizdeki yerini aldı.

Asus'un yüksek performans platformu Rampage III Extreme + ROG Xpander Donanım Haber'de
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Asus hazırladığı sunum ile rakibi Gigabyte'ın X58A-UD9 çözümünün bazı dezavantajları olduğuna değiniyor. Profesyonel kullanıcıların bile dört adet GeForce GTX 480'i sürekli kullanmayacağına dikkat çeken firma, anakart üzerinde iki adet NF200 yongasına yer vermenin hem daha fazla elektrik tüketimine yol açacağını, hem tek ve çiftli ekran kartı kurulumlarında zamanlamaları olumsuz etkileyeceğini hem de her biri 9 Watt güç çeken bu yongaların daha fazla ısı yayacağını belirtiyor.

Asus'un yüksek performans platformu Rampage III Extreme + ROG Xpander Donanım Haber'de
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Recep Kulan "hey"

Kendi geliştirdiği ROG Xpander çözümünün opsiyonel bir seçenek olduğunu belirten Asus, üzerinde iki adet NF200 yongası bulunan kartın, dilendiği takdirde sadece rekor girişimlerinde veya özel durumlarda kullanılabileceğini, güç tüketimi, performans ve ısı konularında X58A-UD9 gibi çözümlerden çok daha avantajlı olduğunu öne sürüyor. Asus, Rampage III Extreme ile kullanılmak üzere geliştirilen ROG Xpander'ın, anakartla birlikte X58A-UD9'dan daha ucuz olacağına da dikkat çekiyor.

Asus'un yüksek performans platformu Rampage III Extreme + ROG Xpander Donanım Haber'de
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GeForce GTX 480 veya modern ekran kartlarının dört tanesi ile rekor kırmak isteyenler için Rampage III Extreme + ROG Xpander'ın ideal platform olduğunu söyleyen Asus, dilendiği takdirde ROG Xpander'ın çıkartılarak Rampage III Xtreme'in tek başına kullanılabileceğini belirtiyor. ROG Xpander ile çoklu ekran kartı, Rampage III Extreme ile de tekli veya çiftli kurulumlarda en iyi performansı sunduğunu iddia eden Tayvanlı firmanın, ROG Xpander çözümüyle yaptığımız karşılaştırmalı test sonuçlarını yakında sizlerle paylaşacağız.

Asus'un yüksek performans platformu Rampage III Extreme + ROG Xpander Donanım Haber'de
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Editörün Notu:

Donanımhaber.com olarak en büyük üç anakart üreticisinin en iyi anakartlarını içeren yeni bir video incelemeyi yakında sizlerle paylaşacağız. Bu videomuzda Asus Rampage III Extreme + ROG Xpander, Gigabyte X58A-UD9 ve MSI X58 XPower konuğumuz olacaklar.


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DH Misafiri 8 yıl
bence biraz abartmışlar
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ahmetcanack 6 yıl
ben hayır diyorum




(dip not :13 lü slı çıkınca haber verin


)
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DH Misafiri 8 yıl
test amaclidir
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DH Misafiri 8 yıl
bu iki anakartın video incelemesi ne zaman yapacaksınız
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CaReTTa_99 8 yıl
Hayırdır video incelemesi ne oldu ? Xpander 'ları geri mi istediler yoksa...
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musisi51 8 yıl
[Kunye=]süper birşey..
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Volkanbaba 8 yıl
Vaybe çok güzelmiş ne overclock yapılır buna
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logarkapağı 8 yıl
o ne aman Allah*ım
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Riukeen 8 yıl
Bu ne lan
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nirvanha 8 yıl
Boşsunnnnnnn.......................................
ultra -triagle-maximpluius kullanıcılar içinse burada ne işi var??!!!!!
Boşsuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnn..............................:XD
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Atison 8 yıl
Arkadaşlar bunlardan hangisi bizim alabileceğimiz birşey merak ediyorum. 600 dolara satıyorlar anakartları. Hani 100 200 dolar daha ucuz olsun, üzerine daha iyi bir ekran kartı takayım bana yeter. Bir de üstüne 10 tane ekran kartı koy da performansın artsın diyorlar alay eder gibi
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Budfox 8 yıl
Hemen arka bahçede petrol arama çalışmalarına başlıyorum..Bunlardan bir tanede ben istiyorum..:)
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::Ashes:: 8 yıl
Aslında Evga gibi 2 işlemci destekli yada 4 yada 8 işlemci takılabilen anakart yanlarınada Ekran kartı akmak için rog xpander ve 20 tane 30 tane ekran kartının bir arada kullanan sistem yapıp eyefinity teknolojisinide geliştirip tek bir monitör varmış gibi gösterip en düşük boyutta en yüsek çözünürlükte monitörleri dizip güzel bir oyun sistemi kurulabilir..
Tabikide çok zengin insanlar için..
Yada 3dmark skoru kırmak için olabilir.. :))
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Tunyukuk 8 yıl
Buralara kadar geleceği belliydi zaten :)
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DH Misafiri 8 yıl
Hoax, show us the underside of ROG Xpander and why you are not properly connecting only one ROG Xpander to the motherboard?
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enja 8 yıl
Tır dorse simi ne bu böyle ancak gülerim bunlara ben olmadi biraz daha ekleme yapsınlar
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Divinity 8 yıl
3 tane ROG Xpander takmaları 13 ekran kartını çalıştırıp test yapabilecekleri anlamına gelmiyor, burada anlatılmak istenen test amaçlı platform kurmak için bu tarz bir aparatın uzay montaj ile kullanabileceği ve böylece 4lü CF veya QSLI testi yapılabileceği.. Tabi anlayana..
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