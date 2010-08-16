Audi A8, dünyanın ilk fabrika çıkışı mobile Hotspot desteği sunan aracı olacak

Otomobil dünyasının köklü markalarından Almanya merkezli Audi, 2011 yılında üretilecek olan A8 modeli ile fabrika çıkışlı mobil Hotspot donanımına sahip ilk otomobili üretmeye hazırlanıyor. Audi A8'in 2011 modellerinde yer alacak olan Marvell Mobile Hotspot donanımı ile araç içinde toplam 8 cihaz Hotspot üzerinden veri aktarımı sağlayabilecek. Fabrika çıkışı olarak mobil hotspot desteğine sahip ilk otomobil olan 2011 Audi A8'lerde bu özelliğin kullanılabilmesi için data destekli bir SIM kartın araç telefonuna takılması yeterli olacak. Marvell Mobile tarafından hazırlanan Hotspot donanımı için hazırlanan yazılımın bu özellikten faydalanacak cihazların batarya tüketimine minimum etki etmesi için özel olarak düzenlendiği de ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor. Dünyanın ilk fabrika çıkışlı mobil Hotspot donanımına sahip otomobili olan 2011 model Audi A8'in fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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