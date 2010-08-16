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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi A8, dünyanın ilk fabrika çıkışı mobile Hotspot desteği sunan aracı olacak

Otomobil dünyasının köklü markalarından Almanya merkezli Audi, 2011 yılında üretilecek olan A8 modeli ile fabrika çıkışlı mobil Hotspot donanımına sahip ilk otomobili üretmeye hazırlanıyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Audi A8, dünyanın ilk fabrika çıkışı mobile Hotspot desteği sunan aracı olacak
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Otomobil dünyasının köklü markalarından Almanya merkezli Audi, 2011 yılında üretilecek olan A8 modeli ile fabrika çıkışlı mobil Hotspot donanımına sahip ilk otomobili üretmeye hazırlanıyor. Audi A8'in 2011 modellerinde yer alacak olan Marvell Mobile Hotspot donanımı ile araç içinde toplam 8 cihaz Hotspot üzerinden veri aktarımı sağlayabilecek. Fabrika çıkışı olarak mobil hotspot desteğine sahip ilk otomobil olan 2011 Audi A8'lerde bu özelliğin kullanılabilmesi için data destekli bir SIM kartın araç telefonuna takılması yeterli olacak. Marvell Mobile tarafından hazırlanan Hotspot donanımı için hazırlanan yazılımın bu özellikten faydalanacak cihazların batarya tüketimine minimum etki etmesi için özel olarak düzenlendiği de ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor. Dünyanın ilk fabrika çıkışlı mobil Hotspot donanımına sahip otomobili olan 2011 model Audi A8'in fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Audi A8, dünyanın ilk fabrika çıkışı mobile Hotspot desteği sunan aracı olacak
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hmyktt 8 yıl
4 kislik VIP bi arac bu arkadslar yani patron araci audi ninde en buyuk araci yanlis bilmiosam koltuk meseafi ve 4 kisilk icin buyuk diye dusunen arakadslar normal arac VIP ve buyuk normal
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cureshot88 8 yıl
audinin baba arabası isme özel sipariş üretim darısı bizlerin adına
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webcin 9 yıl
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Baba bu ne harbiden hay MAŞALLAH!!! arabanın içi hem yayla gibi, hem de Teknosa gibi!!!
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Coşkun 9 yıl
kocaman araba yapıyolar 4 kişi biniyor. tam müsrif işi.
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DH Misafiri 9 yıl
www.akillifiyat.com
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allforone 9 yıl
Net düşkünü patronlar için özel.
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MassiveDynamic 9 yıl
mantiken eger a8 in yaninda gidersen wireless le nete baglanabiliyon
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HoLY.oNE 9 yıl
hotspot ne yahu
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ShaRLooT 9 yıl
HoLY.oNE

hotspot ne yahu



mikrotik.com.tr/...

Buymuş
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