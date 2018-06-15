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Audi: "Gelecekte satışlarımızın yarısını SUV'ler oluşturacak"

Mayıs ayı satış rakamlarını değerlendiren Alman üretici, 2025 yılı itibarıyla satılan her iki Audi'den birinin SUV olacağını iddia etti. Görünen o ki SUV'lerin altın çağı gelecekte de devam edecek.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Audi:
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Yeni Audi Q8
Otomotiv sektöründe SUV ve crossover modellerin altın çağını yaşadığı su götürmez bir gerçek. Alman üretici Audi de gittikçe yükselen SUV trendinin en büyük takipçilerinden biri. Yapılan açıklamalar gösteriyor ki gelecekte de öyle olmaya devam edecek.

Mayıs satışları hakkında bir açıklama yapan Audi yetkilileri, 2025 yılıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Şirket tarafından belirtilene göre, 2025 yılı itibarıyla Audi’nin global satışlarının yüzde 50’sini SUV modelleri oluşturacak.

Alman üreticinin satış rakamlarına bakıldığında bazı pazarlarda bu hedefini şimdiden gerçekleştirdiği görülüyor. Markanın ABD satışlarının yüzde 51’ini SUV ve türevi modeller oluşturuyor. Avrupa’da bu oran yüzde 33 iken, Çin’de ise yüzde 34 olarak görülüyor.

Açıklanan verilere göre Audi’nin dünya çapında en popüler SUV modeli yeni Audi Q5. Bu yılın ilk 5 ayında global ölçekte 125 bin 750 adet satan araçtan sadece mayıs ayında 24 bin 700 adet satıldı. Yani geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre Audi Q5 satışları yüzde 16 artış gösterdi.

Audi, yeni çıkardığı ve yakın gelecekte çıkaracağı SUV modelleriyle bu iddialı planını desteklemeye devam ediyor. Şirketin önümüzdeki yıllarda Q serisinin en küçük üyesi Q1 ve BMW X2’ye rakip olacak Q4 modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Üstelik kısa bir süre önce tanıttığı yeni Audi Q8 ile coupe SUV segmentine iddialı bir üye kazandırdı.

Şirketin gelecek planları arasında elektrikli SUV modelleri de yer alıyor. Önümüzdeki yıl tam elektrikli e-tron SUV modelini piyasaya sürecek olan Audi, 2025 yılına kadar üretmeyi planladığı 20 elektrikli araç dahilinde en az iki elektrikli SUV modeli daha piyasaya sürecek.


https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-sales-in-may-up-slightly-year-on-year-10343 Yorum Yaz
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aycibin 11 ay
Ic hacim, arabaya inme binme ve buyuk bagaj kapagi sayesinde kolay yukleme açısından rahat.ama viraj tutusu,otoyol sürüşü ve kötü aerodinami yüzünden hizlanma ve son surat da dezavantajları
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BekirTemel 11 ay
Q7 dışında kayda değer bir etkisi yok suvlarının, sağlam makyajlar yemeli, kasalar değiştirmeli özellikle q1, q3
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catalyst 11 ay
İnsanlar ihtiyacına bakmayın gösteriş meraklısı olduğu sürece bu böyle gider.
Çok az kişinin gerçekten SUV'a ihtiyacı var. Ama şehir içinde yollar bu "kamyonlardan" geçilmiyor maalesef. Uzun yolda yüksek hızda aracın yüksek olmasından dolayı aşırı fazla yakması da cabası.
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Stand Alone 11 ay
Global pazardaki müşteri beklentisini bilemem ancak Türkiye'de SUV tercih eden kitlenin amacı sağına soluna gösteriş yapmak. Altına QQ çeken 1,65'lik kadınların egosundan geçilmiyor trafik.
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ugurr10 11 ay
İnşallah premium ve üst c segment hb lerin fiyatları düşer bu nedenle:) yaklaşık 1 yıldır düzenli suv kullandım. Qq,vitara dan tut, q3 ile uzun yol şansım oldu. Suv da sürüş keyfi denen birşey yok ki. Ani manevralarda sarsıl, yüksek süratte tedirgin ol, virajlarda dikkat et vs vs.. araba ne büyük ne küçük, minibüs gibi bir şey. He para olur range velar alınır, ama range ayrı bir dünya diğerleri başka bir dünya. Suvlar için çok virajlı yollara gerek yok, üsküdar-beykoz sahil yolunu düşünün. Biraz sert girin, kafadan hafif hafif kaymalardan rahatsız olmuyorsanız, sizin için sorun yok.
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chawush 11 ay ugurr10
Kesinlikle
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bravaman 11 ay
Bu gidişle zaten can çekişen sw ler iyice tarih olur.
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SayınOzi 11 ay
İnsanlar trafikte diğerlerinden daha yukarıda olmak için SUV ve Crossover alıyor. Birçok kişide bu arabalardan olduğunda ne olacak acaba?
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mavizaman 11 ay
aklın yolu bir büyük yüksek araç varken kim napsın ufakları.
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SayınOzi 11 ay mavizaman
Normal binek arabalar birçok konuda daha iyi olabiliyor. Herkes için SUV daha iyi diye bir durum yok.
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Guest-F2673E0F4 11 ay
Tamam anladim teşekkürler.
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Guest-F2673E0F4 11 ay
Tamam anladim teşekkürler.
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Bay Robot 11 ay
Arabistana falan mı taşınıyorlarmış?
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Fiat S.p.A. 11 ay

Bay Robot
Arabistana falan mı taşınıyorlarmış?

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