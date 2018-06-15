Audi: "Gelecekte satışlarımızın yarısını SUV'ler oluşturacak"

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Yeni Audi Q8

Otomotiv sektöründe SUV ve crossover modellerin altın çağını yaşadığı su götürmez bir gerçek. Alman üretici Audi de gittikçe yükselen SUV trendinin en büyük takipçilerinden biri. Yapılan açıklamalar gösteriyor ki gelecekte de öyle olmaya devam edecek.

Mayıs satışları hakkında bir açıklama yapan Audi yetkilileri, 2025 yılıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Şirket tarafından belirtilene göre, 2025 yılı itibarıyla Audi’nin global satışlarının yüzde 50’sini SUV modelleri oluşturacak.

Alman üreticinin satış rakamlarına bakıldığında bazı pazarlarda bu hedefini şimdiden gerçekleştirdiği görülüyor. Markanın ABD satışlarının yüzde 51’ini SUV ve türevi modeller oluşturuyor. Avrupa’da bu oran yüzde 33 iken, Çin’de ise yüzde 34 olarak görülüyor.

Açıklanan verilere göre Audi’nin dünya çapında en popüler SUV modeli yeni Audi Q5. Bu yılın ilk 5 ayında global ölçekte 125 bin 750 adet satan araçtan sadece mayıs ayında 24 bin 700 adet satıldı. Yani geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre Audi Q5 satışları yüzde 16 artış gösterdi.

Audi, yeni çıkardığı ve yakın gelecekte çıkaracağı SUV modelleriyle bu iddialı planını desteklemeye devam ediyor. Şirketin önümüzdeki yıllarda Q serisinin en küçük üyesi Q1 ve BMW X2’ye rakip olacak Q4 modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Üstelik kısa bir süre önce tanıttığı yeni Audi Q8 ile coupe SUV segmentine iddialı bir üye kazandırdı.

Şirketin gelecek planları arasında elektrikli SUV modelleri de yer alıyor. Önümüzdeki yıl tam elektrikli e-tron SUV modelini piyasaya sürecek olan Audi, 2025 yılına kadar üretmeyi planladığı 20 elektrikli araç dahilinde en az iki elektrikli SUV modeli daha piyasaya sürecek.

https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-sales-in-may-up-slightly-year-on-year-10343