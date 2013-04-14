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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi, LED tabanlı farları yakıt verimliliği sağladığı onaylanan ilk otomobil üreticisi oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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64
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Audi, LED tabanlı farları yakıt verimliliği sağladığı onaylanan ilk otomobil üreticisi oldu

Otomobillerinde uzunca bir süredir LED tabanlı farlar kullanan Audi, bunun meyvelerini toplamaya başladı. İzlediği LED stratejisi ile pek çok otomobil üreticisine de örnek olan Audi, LED farların yakıt verimliliğine yaptığı katkı onaylanan ilk firma oldu. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından güçölçerde yapılan testlerde, Audi'nın ekonomik modeli A3'ten, süper spor yol otomobili R8'e kadar 5 farklı modelde kullanılan LED farların, CO2 salınımını 1.61 gram/mil düşürdüğü, ayrıca halojen tabanlı konvansiyonel farlar ile kıyaslandığında çok daha az enerji tükettiği tespit edildi.
Audi'ye göre halojen tabanlı kısa hüzmeli farlar 135 Watt güç tüketirken, kendi araçlarında kullandığı LED farlar 80 Watt'a ihtiyaç duyuyor. Audi A6 üzerinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Komisyonu'nun testleri sonucunda, LED farlar ilk defa bir üretici için CO2 emisyonunu düşüren yenilikçi bir teknoloji olarak tanımlanmış oldu. Tabi bu ölçümler Audi'nin ürün gamındaki diğer tüm otomobiller için farklılık gösterebilir zira LED kullanım oranı otomobilin segmentine göre değişkenlik göstermekte. Örneğin Audi A3'te kısa ve uzun hüzmetli modlarda kullanılabilen 19 LED varken, Audi A8'de bu sayı her lamba ünitesi için 76'ya çıkmakta. 
Teknoloji yatırımları ile sık sık gündeme gelen Audi, sene başında Matrix LED Light adını verdiği yeni teknolojisini tanıtmıştı. LED'ler, reflektörler ve lenslerin bilgisayar kontrolü altında ortak bir şekilde kullanılmasını esas alan bu teknolojide amaç, çevresel ortamı daha kapsamlı bir şekilde karşılamak. Sensörlerden, kameralardan ve GPS'ten gelen veriler değerlendirilerek, ışık gücü ortam ışık koşuluna ve yaklaşmakta olan trafiğe göre otomatik olarak ayarlanabiliyor.  Bu teknolojinin yıl sona ermeden önce seçilmiş bazı Audi modellerinde kullanılması bekleniyor. Audi'nin otomobillerindeki LED far teknolojisiyle ilgili detayları aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

 

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Gökhan G. 6 yıl en beğenilen
Konuyla alakalı mı bilmiyorum ama;far dediğin böyle olmalı

7 Yanıt Yanıtla +51
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pxcnsRy 6 yıl
Bunu.goren.tofascilar.farlarina.led.cekmeye.hazirlaniyor...
1 Yanıt Yanıtla +34
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~Lion King~ 6 yıl
Çakma led far kullananlara apaçi diyorduk adamlar çevreci çıktı. Hepsinden özür diliyorum.
2 Yanıt Yanıtla +8
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hastavegenc 3 yıl
Yahu arkadaş ne yani örneğin 200 beygir(149 Kilowatt, 149000 Watt) güç üretebilen bir motorun harcayacağı yakıt miktarında, "led farlar" kullanılarak yani yaklaşık 200 watt güç sarf eden klasik ampuller yerine belki 50 watt güç sarfedecek olan "led lambalar" sağlanacak tasarruf, umarım kayda değer bir yakıt tasarruf değeridir...
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sarge61 6 yıl
SellYourSoul
Yok arkadaş ne araba çıkarsa çıksın her zaman bundan isteyeceğim
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Bunu alırsan yanında winchester kardeşler de opsiyon olarak geliyor :D
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Yazılımcı Online 6 yıl
Fiyatlarından bahsetmemiş kimse. Geçen yaz servisteydim ustalar konuşuyordu farın çifti mi teki mi 4500 liraymış sanırım audinin. Halojenin gözünü seveyim dedim
Umarım ucuzlar ilerde tüm araçlarda görürüz. Ledi xenon ve halojen ampüle göre yönlendirmek çok daha kolay ve verimlidir. Led teknolojisi daha da gelişecek fakat tek sorun ısı ısı işinide çözdüler mi gerisi kolay. Seneler önce ledler gelişecek dediğimde millet dalga geçerdi daha nesi gelişecek diye. Devrim power ledlerin çıkmasıyla başladı işte kaç sene önce.
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Onderti 6 yıl
Audi !!!
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canvarol 6 yıl
Stop lambalarında aşırı led kullanımına karşıyım bildiğin göze tecavüz ediyorlar. Özellikle sıkışık trafikte Mercedes E class'ın arkasına düşerseniz yandınız gözler pert.
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3dfx 6 yıl
Fahri Prof.lar iş başında.
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mrt522 6 yıl
O değilde geceleri nezaman bir audinin arkasına düşsem çok kötü sövüyorum arka led ler insanın çok gözünü alıyor [>:]
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Mickcasey 6 yıl
Adamlar kafayı ledlerle bozmus hersene tasrımmı degısırmıs ya
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BeYaBaN. 6 yıl
Lady GarGara
Audiyi alan da LED icin aliyor zaten. BMW ve Mercedesin yaninda baska one cikan bir seyi yok zaten.

sen git tofaşa bin onada led takılıyor.
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SellYourSoul 6 yıl
Yok arkadaş ne araba çıkarsa çıksın her zaman bundan isteyeceğim

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Kaygerya 6 yıl
Audinin farlari yok. Farlarin audisi var
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StreamRolleR 6 yıl
ee bu bilenen bişi zaten niye rollerde farları kapatırız sanıyorsunuz :))))
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Jamie Hyneman 6 yıl StreamRolleR
StreamRolleR

ee bu bilenen bişi zaten niye rollerde farları kapatırız sanıyorsunuz :))))

neden?
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~Lion King~ 6 yıl
" oo maşallah gardaşım çevrecisin hanny ;) "
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Damon Salvatore 6 yıl
Farın arabası var
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gfbekir 6 yıl
zaten led far demek audi demek
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