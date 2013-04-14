Audi, LED tabanlı farları yakıt verimliliği sağladığı onaylanan ilk otomobil üreticisi oldu





Otomobillerinde uzunca bir süredir LED tabanlı farlar kullanan Audi, bunun meyvelerini toplamaya başladı. İzlediği LED stratejisi ile pek çok otomobil üreticisine de örnek olan Audi, LED farların yakıt verimliliğine yaptığı katkı onaylanan ilk firma oldu. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından güçölçerde yapılan testlerde, Audi'nın ekonomik modeli A3'ten, süper spor yol otomobili R8'e kadar 5 farklı modelde kullanılan LED farların, CO2 salınımını 1.61 gram/mil düşürdüğü, ayrıca halojen tabanlı konvansiyonel farlar ile kıyaslandığında çok daha az enerji tükettiği tespit edildi.

Audi'ye göre halojen tabanlı kısa hüzmeli farlar 135 Watt güç tüketirken, kendi araçlarında kullandığı LED farlar 80 Watt'a ihtiyaç duyuyor. Audi A6 üzerinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Komisyonu'nun testleri sonucunda, LED farlar ilk defa bir üretici için CO2 emisyonunu düşüren yenilikçi bir teknoloji olarak tanımlanmış oldu. Tabi bu ölçümler Audi'nin ürün gamındaki diğer tüm otomobiller için farklılık gösterebilir zira LED kullanım oranı otomobilin segmentine göre değişkenlik göstermekte. Örneğin Audi A3'te kısa ve uzun hüzmetli modlarda kullanılabilen 19 LED varken, Audi A8'de bu sayı her lamba ünitesi için 76'ya çıkmakta.

Teknoloji yatırımları ile sık sık gündeme gelen Audi, sene başında Matrix LED Light adını verdiği yeni teknolojisini tanıtmıştı. LED'ler, reflektörler ve lenslerin bilgisayar kontrolü altında ortak bir şekilde kullanılmasını esas alan bu teknolojide amaç, çevresel ortamı daha kapsamlı bir şekilde karşılamak. Sensörlerden, kameralardan ve GPS'ten gelen veriler değerlendirilerek, ışık gücü ortam ışık koşuluna ve yaklaşmakta olan trafiğe göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Bu teknolojinin yıl sona ermeden önce seçilmiş bazı Audi modellerinde kullanılması bekleniyor. Audi'nin otomobillerindeki LED far teknolojisiyle ilgili detayları aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.



