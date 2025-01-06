- 2024 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
- Aralık 2024'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller🔽
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Aralık ayında ise elektrikli otomobil satışları %91 artışla 21.598 adet oldu. Aralık ayında elektrikli otomobillerin satışlardaki payı %16'ya kadar yükseldi.
Togg, yıl boyunca düzenlediği kampanyaların da etkisiyle yılı 30.093 adet satışla ilk sırada tamamladı. Tesla ise 11.534 adetle ikinci sırada yer aldı. Bu iki markanın toplam satışları pazarın yaklaşık %42'sini oluşturuyor. Üçüncü sırada ise 5.094 adet satışla KG Mobility (SsangYong) Torres EVX yer alıyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|30.094
|2.
|Tesla Model Y
|11.534
|3.
|KG Mobility Torres EVX
|5.094
|4.
|BMW iX1
|4.708
|5.
|Mini Countryman
|3.624
|6.
|Mercedes EQB
|3.009
|7.
|BMW i5
|2.492
|8.
|BYD Atto 3
|2.252
|9.
|MG 4
|2.191
|10.
|Hyundai IONIQ 6
|2.014
*Tesla'ya ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor
Mercedes EQB, BMW iX1 ve BMW i5 gibi lüks markalara ait elektrikli modellerin fosil yakıtlı muadillerine göre fiyat avantajı sunması sebebiyle üst sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Bu yılın dikkat çeken modellerinden biri olan Mini Countryman de ilk beş sırada yer almayı başarmış durumda.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|5.732
|2.
|Tesla Model Y
|2.307
|3.
|Volkswagen ID.4
|1.606
|4.
|BMW iX1
|1.031
|5.
|BYD Atto 3
|979
|6.
|BYD Seal U
|909
|7.
|Mini Countryman
|706
|8.
|Peugeot E-3008
|704
|9.
|KG Mobility Torres EVX
|702
|10.
|Kia EV3
|543
Fiyatlarıyla çok konuşulan BYD'nin satışları da merak ediliyor. BYD Atto 3 zaten listede sekizinci sırada. İlk 10'a giremeyen modellerde ise BYD Han 116 adet, BYD Seal 168 adet, BYD Dolphin 355 adet ve BYD Seal U 909 adet satmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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