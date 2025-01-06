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    2024'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

    Elektrikli otomobillerin ilk kez dizeli geride bıraktığı 2024 yılında en çok satılan 10 elektrikli otomobili sizler için listeledik. 2024'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller:
    2024'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomotiv pazarının rekor tazelediği 2024 yılı elektrikli otomobiller için de bir dönüm noktası oldu. Elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla göre %51,75 artışla 99.489 adet oldu. Pazar payı ilk kez %10'u aşarak %10,1 olan elektrikli otomobiller dizeli geride bıraktı.

    Aralık ayında ise elektrikli otomobil satışları %91 artışla 21.598 adet oldu. Aralık ayında elektrikli otomobillerin satışlardaki payı %16'ya kadar yükseldi.

    Togg, yıl boyunca düzenlediği kampanyaların da etkisiyle yılı 30.093 adet satışla ilk sırada tamamladı. Tesla ise 11.534 adetle ikinci sırada yer aldı. Bu iki markanın toplam satışları pazarın yaklaşık %42'sini oluşturuyor. Üçüncü sırada ise 5.094 adet satışla KG Mobility (SsangYong) Torres EVX yer alıyor.

    2024 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 30.094
    2. Tesla Model Y 11.534
    3. KG Mobility Torres EVX 5.094
    4. BMW iX1 4.708
    5. Mini Countryman 3.624
    6. Mercedes EQB 3.009
    7. BMW i5 2.492
    8. BYD Atto 3 2.252
    9. MG 4 2.191
    10. Hyundai IONIQ 6 2.014

    *Tesla'ya ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor

    Mercedes EQB, BMW iX1 ve BMW i5 gibi lüks markalara ait elektrikli modellerin fosil yakıtlı muadillerine göre fiyat avantajı sunması sebebiyle üst sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Bu yılın dikkat çeken modellerinden biri olan Mini Countryman de ilk beş sırada yer almayı başarmış durumda.

    Aralık 2024'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller🔽
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 5.732
    2. Tesla Model Y 2.307
    3. Volkswagen ID.4 1.606
    4. BMW iX1 1.031
    5. BYD Atto 3 979
    6. BYD Seal U 909
    7. Mini Countryman 706
    8. Peugeot E-3008 704
    9. KG Mobility Torres EVX 702
    10. Kia EV3 543

    Fiyatlarıyla çok konuşulan BYD'nin satışları da merak ediliyor. BYD Atto 3 zaten listede sekizinci sırada. İlk 10'a giremeyen modellerde ise BYD Han 116 adet, BYD Seal 168 adet, BYD Dolphin 355 adet ve BYD Seal U 909 adet satmış.

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