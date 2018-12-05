Audi'den elektrikli araç üretimine 14 milyar euro yatırım

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Son dönemde yüzünü tamamen elektrikli araçlara dönen Volkswagen Grubu’nun çatısı altındaki markalar bu konuda bir hayli bonkör. Yapılan yatırımların ardı arkası kesilmezken elektrikli araçlara yönelik bir yatırım haberi de Audi’den geldi.

Alman üretici, elektrikli araç geliştirmeye odaklanmak için 14 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu. 2023 yılına kadar elektrikli mobilite ve otonom sürüş teknolojilerinde uzmanlaşmak isteyen şirketin bu parayı Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra fabrika ve ekipmanlarını yeniden yapılandırmak için kullanacağı açıklandı.

"Temiz bir şirket olduğumuzu göstermek istiyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Bram Schot, “Bu yatırım, elektrikli mobiliteye sistematik bir şekilde yaklaştığımızın ve geleceğe odaklandığımızın açık bir işaretidir. Kaynaklarımızın çoğunu gelecek odaklı ürünlere ve hizmetlere ayırmış durumdayız. Yeni tanıttığımız Audi e-tron GT gibi modellerle insanları yeniden memnun etmek ve temiz bir şirket olduğumuzu göstermek istiyoruz” dedi.

Audi, 2025 yılına kadar yarısı tamamen elektrikli olmak üzere yaklaşık 20 adet elektriklendirilmiş model piyasaya sürmeyi hedefliyor. Şirketin ilk elektrikli modeli Audi e-tron SUV olacak. Ardından sırasıyla Sportback versiyonu ve e-tron GT modelleri satışa sunulacak. Audi'nin Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilediği e-tron GT konseptini aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.

https://electrek.co/2018/12/04/audi-investment-electric-vehicles/