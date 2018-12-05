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Audi'den elektrikli araç üretimine 14 milyar euro yatırım

Sırasıyla Audi e-tron SUV, Sportback ve e-tron GT modellerini satışa sunacak Alman üretici bu iş için tüm kaynaklarını seferber etmiş durumda. 2025'e kadar elektrikli araç sayısı 20'yi bulacak.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Audi'den elektrikli araç üretimine 14 milyar euro yatırım
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Son dönemde yüzünü tamamen elektrikli araçlara dönen Volkswagen Grubu’nun çatısı altındaki markalar bu konuda bir hayli bonkör. Yapılan yatırımların ardı arkası kesilmezken elektrikli araçlara yönelik bir yatırım haberi de Audi’den geldi.

Alman üretici, elektrikli araç geliştirmeye odaklanmak için 14 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu. 2023 yılına kadar elektrikli mobilite ve otonom sürüş teknolojilerinde uzmanlaşmak isteyen şirketin bu parayı Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra fabrika ve ekipmanlarını yeniden yapılandırmak için kullanacağı açıklandı.

"Temiz bir şirket olduğumuzu göstermek istiyoruz" 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Bram Schot, “Bu yatırım, elektrikli mobiliteye sistematik bir şekilde yaklaştığımızın ve geleceğe odaklandığımızın açık bir işaretidir. Kaynaklarımızın çoğunu gelecek odaklı ürünlere ve hizmetlere ayırmış durumdayız. Yeni tanıttığımız Audi e-tron GT gibi modellerle insanları yeniden memnun etmek ve temiz bir şirket olduğumuzu göstermek istiyoruz” dedi.

Audi, 2025 yılına kadar yarısı tamamen elektrikli olmak üzere yaklaşık 20 adet elektriklendirilmiş model piyasaya sürmeyi hedefliyor. Şirketin ilk elektrikli modeli Audi e-tron SUV olacak. Ardından sırasıyla Sportback versiyonu ve e-tron GT modelleri satışa sunulacak. Audi'nin Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilediği e-tron GT konseptini aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.


https://electrek.co/2018/12/04/audi-investment-electric-vehicles/ Yorum Yaz
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Musty3535123 5 ay en beğenilen
500km menzil der 400km gider vs vw bu, vardır bi yerinde hilesi, huylu huyundan vazgeçmez :)
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elophidae 5 ay
Bu dev üreticilerin CEO ları ne kızıyordur Elon Musk’a.
Adam bir araba çıkardı, tüm otomotiv devleri milyar dolarlık yatırımlar yapmak zorunda kaldılar.
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webbie 5 ay
O parayla, 10-12 tane saray yaptırılırdı.
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Egetoru 5 ay
Anca avrupada satabilirler bu arabayı. Almanlar EV treninde amerikayı çoktan kaçırdılar.
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haberelectro 5 ay Egetoru
Almanlar hiçbirşeyi kaçırmaz. Doğru zamanı bekler ve çöker. ABD de Ford ve GM var. Onların elektrik yatırımları doğru düzgün şekillenmiş değil. Hatta Ford un VW nin elektrik platformunu kullanması gündemde. Teslayı gören tespiti yapıştırıyor hemen
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Musty3535123 5 ay en beğenilen
500km menzil der 400km gider vs vw bu, vardır bi yerinde hilesi, huylu huyundan vazgeçmez :)
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