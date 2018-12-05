Yeni Fiat Panda Euro NCAP'ten yıldız alamadı

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Uyguladığı zorlu testlerle yeni araçların güvenliği hakkında kullanıcıları bilgilendiren Euro NCAP, en son güvenlik derecelendirmelerini açıkladı. Yeni test edilen araçlardan biri olan Fiat Panda, çarpışma testlerinden yıldız alamadan ayrıldı. Yeni Jeep Wrangler ise sadece bir yıldızla yetindi.

Euro NCAP tarafından teste tabi tutulan Fiat Panda’nın performansı dört kategoride de yüzde 50’nin altında kaldı. Yetkililerin endişe duyduğu en büyük konulardan biri, aracın arka koltuğundaki çocukların güvenliği oldu. Zira Fiat Panda bu kategoride yüzde 16 başarı göstererek yüzde 79’luk ortalamanın epey altında kaldı. Fiat Panda, yetişkin yolcu, yaya güvenliği ve güvenlik yardımcıları kategorilerinde de sırasıyla yüzde 45, yüzde 47 ve yüzde 7 başarı gösterebildi.

Euro NCAP yetkilileri Fiat Panda ile ilgili “Araçta en azından otonom acil durum freni bulunmalı. Kazaları önleyen bu sistem Panda’da oldukça önemli. Çünkü araç kaza anında pek bir şey sunmuyor” yorumunda bulundu.

Yeni Jeep Wrangler en kötü araçlar arasında

Çarpışma testleri FCA Grubu’nun bir başka üyesi yeni Jeep Wrangler için de pek iyi geçmedi. Euro NCAP, araca çocuk koltuğu takma konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti. Test edilen 4 kapılı Jeep Wrangler Sahara Unlimited modeli yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya güvenliği ve güvenlik yardımcıları kategorilerinde sırasıyla yüzde 50, yüzde 69, yüzde 49 ve yüzde 32 başarı gösterdi. Bir yıldızla yetinen yeni SUV, Panda ve Punto’nun ardından en kötü puan alan araçlar arasına katıldı.

Test edilen bazı modeller ve performansları şöyle;

Audi Q3 à 5 yıldız

5 yıldız BMW X5 à 5 yıldız

5 yıldız Hyundai Santa Fe à 5 yıldız

5 yıldız Jaguar I-Pace à 5 yıldız

5 yıldız Peugeot 508 à 5 yıldız

5 yıldız Volvo V60 à 5 yıldız

5 yıldız Volvo S60 à 5 yıldız

5 yıldız Hyundai Nexo à 5 yıldız

5 yıldız Lexus ES à 5 yıldız

5 yıldız Mazda 6 à 5 yıldız

5 yıldız Mercedes-Benz A Serisi à 5 yıldız

5 yıldız Peugeot Rifter à 4 yıldız

4 yıldız Citroen Berlingo à 4 yıldız

https://www.euroncap.com/tr