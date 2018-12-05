Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Fiat Panda Euro NCAP'ten yıldız alamadı

Euro NCAP'in en son güvenlik derecelendirmeleri açıklandı. FCA Grubu'nun iki temsilcisi Fiat Punto ve Jeep Wrangler testlerde döküldü. İşte test edilen bazı modeller ve derecelendirmeleri:
5 ay
12,7b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni Fiat Panda Euro NCAP'ten yıldız alamadı
Tam Boyutta Gör
 

Uyguladığı zorlu testlerle yeni araçların güvenliği hakkında kullanıcıları bilgilendiren Euro NCAP, en son güvenlik derecelendirmelerini açıkladı. Yeni test edilen araçlardan biri olan Fiat Panda, çarpışma testlerinden yıldız alamadan ayrıldı. Yeni Jeep Wrangler ise sadece bir yıldızla yetindi.

Euro NCAP tarafından teste tabi tutulan Fiat Panda’nın performansı dört kategoride de yüzde 50’nin altında kaldı. Yetkililerin endişe duyduğu en büyük konulardan biri, aracın arka koltuğundaki çocukların güvenliği oldu. Zira Fiat Panda bu kategoride yüzde 16 başarı göstererek yüzde 79’luk ortalamanın epey altında kaldı. Fiat Panda, yetişkin yolcu, yaya güvenliği ve güvenlik yardımcıları kategorilerinde de sırasıyla yüzde 45, yüzde 47 ve yüzde 7 başarı gösterebildi.

Euro NCAP yetkilileri Fiat Panda ile ilgili “Araçta en azından otonom acil durum freni bulunmalı. Kazaları önleyen bu sistem Panda’da oldukça önemli. Çünkü araç kaza anında pek bir şey sunmuyor” yorumunda bulundu.

Yeni Jeep Wrangler en kötü araçlar arasında

Çarpışma testleri FCA Grubu’nun bir başka üyesi yeni Jeep Wrangler için de pek iyi geçmedi. Euro NCAP, araca çocuk koltuğu takma konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti. Test edilen 4 kapılı Jeep Wrangler Sahara Unlimited modeli yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya güvenliği ve güvenlik yardımcıları kategorilerinde sırasıyla yüzde 50, yüzde 69, yüzde 49 ve yüzde 32 başarı gösterdi. Bir yıldızla yetinen yeni SUV, Panda ve Punto’nun ardından en kötü puan alan araçlar arasına katıldı.

Test edilen bazı modeller ve performansları şöyle;

  • Audi Q3 à 5 yıldız
  • BMW X5 à 5 yıldız
  • Hyundai Santa Fe à 5 yıldız
  • Jaguar I-Pace à 5 yıldız
  • Peugeot 508 à 5 yıldız
  • Volvo V60 à 5 yıldız
  • Volvo S60 à 5 yıldız
  • Hyundai Nexo à 5 yıldız
  • Lexus ES à 5 yıldız
  • Mazda 6 à 5 yıldız
  • Mercedes-Benz A Serisi à 5 yıldız
  • Peugeot Rifter à 4 yıldız
  • Citroen Berlingo à 4 yıldız

https://www.euroncap.com/tr Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
drserk 5 ay en beğenilen
çarpışma testi sonuçlarını paylaşayım.. öyle ek güvenlik sistemleri eksikliğinden falan değil! fiat mümkünse araba üretmesin..
https://hizliresim.com/QLJ9Nr
hizliresim.com/...
[simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
[/simage]
çarpışma testi sonuçlarını paylaşayım.. öyle ek güvenlik sistemleri eksikliğinden falan değil! fiat mümkünse araba üretmesin..https://hizliresim.com/...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 5 ay
Punto'nun 5 yıldızdan 0'a düşmesi gibi, önüne geçen sallıyor. Aktif güvenlik sistemleri olmadığı için puanlar düşük ---YENİ--- Euro NCAP standartları nedeniyle. Yoksa pasif olarak araç yine aynı şekilde koruyor kokpit içerisindekileri.
Fiat'ın kırılan koltuk ve emniyet kemeri muhabbeti can sıkıcı eyvallah da; İyi bir şey daima pahalı olmak zorunda değil. Fiat'ın derdi ucuza araba üretmek. Üretemiyor değil, maksatı ucuza mâl etmek. Fiat'ın altındaki markalara bakınca anlarsınız demek istediğimi.
Punto'nun 5 yıldızdan 0'a düşmesi gibi, önüne geçen sallıyor. Aktif güvenlik sistemleri olmadığı için puanlar düşük ---YENİ--- Euro NCAP standartları nedeniyle....
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 5 ay FRAPS_TR
dostum adamların sağlamlıktan kastı arabanın az eğilip bükülmesi değil.arkada savrulan maketlerdeki sensörlerin gösterdiği değerler.ayrıca aracın çarpma esnasında aynası bile düşüyor.içerde savrulan bir şey olduğunda ciddi puan kırıyorlar. arabanın dağılıp parçalanıp içeriye en az oranda g kuvveti aktarması üzerine kurulu bir test bu.
dostum adamların sağlamlıktan kastı arabanın az eğilip bükülmesi değil.arkada savrulan maketlerdeki sensörlerin gösterdiği değerler.ayrıca aracın çarpma esnasın...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kkvan 5 ay
Fiat 500 ve Fiat 500X sınıflarında EuroNcap ten 5 yıldız alan ilk modeller .
Haksız yükleniliyor bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 5 ay
Valla 16 sene önceki mevzu birinci agızdan dinlediğim. Bizim montaj hattında çalışan türk italyan dışında yabancı varmı bilmiyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Fiattan ne beklenir ki zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 ay
tüm arabalar otonoma geçsin !
otonoma geçince zaten kaza riski
kader riskine dönüyor :)
işte o zaman yumurta zarı kadar ince kaportalı arabalar kullana bileceğiz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 5 ay
Punto üretimi yıllar önce durmadı mı?
Ne diye muhabeti oluyor hala?
Punto 2008 yıllarında bu testlerden 5 puan almıyor muydu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 5 ay ahmetkep
Punto hala üretiliyor siz başka araçla karıştırıyor olmayasınız?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yeşilbarış 5 ay
fiata şaşırmadık da jeep tam fail olmuş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 5 ay en beğenilen
çarpışma testi sonuçlarını paylaşayım.. öyle ek güvenlik sistemleri eksikliğinden falan değil! fiat mümkünse araba üretmesin..
https://hizliresim.com/QLJ9Nr
hizliresim.com/...
[simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
[/simage]
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 5 ay
Punto'nun 5 yıldızdan 0'a düşmesi gibi, önüne geçen sallıyor. Aktif güvenlik sistemleri olmadığı için puanlar düşük ---YENİ--- Euro NCAP standartları nedeniyle. Yoksa pasif olarak araç yine aynı şekilde koruyor kokpit içerisindekileri.
Fiat'ın kırılan koltuk ve emniyet kemeri muhabbeti can sıkıcı eyvallah da; İyi bir şey daima pahalı olmak zorunda değil. Fiat'ın derdi ucuza araba üretmek. Üretemiyor değil, maksatı ucuza mâl etmek. Fiat'ın altındaki markalara bakınca anlarsınız demek istediğimi.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 5 ay
bu hangi seviye, pintipanda bu haberi görse nickini değiştirir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherkesomer 5 ay
sonra büyük indirim diyip 70-80 bine itelerler burda
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12683 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Euro NCAP, yeni jeep wrangler ve
6 etiket daha fiat panda çarpışma testi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Kalp kasında kök hücre bulunmadığı tespit edildi 5 ay Google Waymo, otonom taksi hizmetini sunmaya başladı 5 ay Nokia 8.1 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay 4K HDR projeksiyon Optoma UHD300X, Türkiye'de satışa sunuldu 5 ay Rus arama motoru devi Yandex ilk akıllı telefonunu tanıttı 5 ay Audi'den elektrikli araç üretimine 14 milyar euro yatırım 5 ay 2si1 | Neydik, ne olduk? 5 ay SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na binlerce kiloluk kargo gönderiyor [Güncellendi] 5 ay App Store'daki sahte fitness uygulamaları, kullanıcıları dolandırıyor 5 ay In-Win fütüristik tasarıma sahip Z-Tower kasasını duyurdu 5 ay Doğal yağlar antibiyotik gibi davranıyor 5 ay Tom Cruise uyardı! HDTV’nizin hareket yumuşatma özelliğini kapatın 5 ay WhatsApp Android tabletlere geldi 5 ay Toshiba Canvio HDD ailesi genişliyor 5 ay Mobil uygulama ile Anemi testi yapılabilecek 5 ay Bethesda bu sefer Fallout 76 güç zırhı sürümünü alanları sevindirecek 5 ay İnternetten para kazanmanın 15 farklı yolu 5 ay YouTube'un mobil uygulamalarına "otomatik oynatma" özelliği geliyor 5 ay Qualcomm dünyanın ilk ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörünü duyurdu 5 ay Snapdragon 855 en iyilere karşı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni Fiat Panda Euro NCAP'ten yıldız alamadı Sonraki Kripto madencilik için 415 bin router hacklendi 5 ay 5G destekli Qualcomm Snapdragon 855 duyuruldu 5 ay Google’dan hem iOS hem de Android için arayüz geliştirme platformu, Flutter 5 ay Uzay ve yeryüzü teleskopları 100’den fazla öte gezegen’i ortaya çıkardı 5 ay Volkswagen, dizel ve benzinli modellerin fişini çekmeye hazırlanıyor 5 ay Xiaomi çift yönlü ZMI Aura şarj istasyonunu duyurdu 5 ay Google Wing, teslimat drone’unu Avrupa’da kullanmaya başlıyor 5 ay Sony Xperia XZ4'ün teknik özellikleri sızdırıldı 5 ay Fortnite yapımcısı Epic Games'den Steam’e rakip dijital oyun mağazası 5 ay Pixel 3 ve 3 XL büyük bir güncelleme aldı 5 ay Google profilinize göre arama sonuçlarını değiştiriyor olabilir 5 ay Tesla'dan Model Y ile ilgili önemli açıklama 5 ay NASA şimdi de asteroite ulaştı: İşte OSIRIS-REx uzay aracının görevi 5 ay OnePlus 6T mercek altında: Çok hızlı, daha iddialı 5 ay Ekrana gömülü ön kameraya sahip Lenovo Z5s, 6 Aralık'ta geliyor 5 ay Valeroa iki günde kırıldı 5 ay Otomobil satışlarındaki kötü gidişat devam ediyor 5 ay Elektrikli Hyundai Kona'nın menzili yanlış ölçülmüş: İşte yeni değerler 5 ay Yeni nesil Galaxy Watch ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelebilir 5 ay Seagate 16TB kapasiteli disklerin testlerine başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim