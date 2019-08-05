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Audi elektrikli scooter pazarına giriyor: İşte e-tron scooter

Gittikçe büyüyen elektrikli scooter pazarından pay almak isteyen otomobil üreticileri kolları sıvadı. BMW e-scooter'ın ardından şimdi de Audi'nin e-tron elektrikli scooter modeli tanıtıldı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Audi elektrikli scooter pazarına giriyor: İşte e-tron scooter
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Dünya genelinde popülerliği gittikçe artan elektrikli scooter akımına Audi de kayıtsız kalmadı. Elektrikli otomobil pazarına e-tron SUV ile giriş yapan Alman üretici, şimdi de aynı ismi taşıyan elektrikli scooter konseptini tanıttı.

Henüz konsept aşamasında olan Audi e-tron elektrikli scooter, önümüzdeki yıl Almanya’da 2 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yalnızca 12 kilogram ağırlığa sahip e-tron elektrikli scooter, katlanabilir gövdesi sayesinde bagajda veya gidonundan çekilerek kolaylıkla taşınabiliyor.

Tek elle kullanılıyor 

Kinetik enerji geri kazanım sistemine sahip olan Audi e-tron elektrikli scooter tek şarjla 20 km menzil sunuyor. Saatte 20 kilometre hıza çıkabilen araç tek elle kullanılabiliyor. Hızlanma ve yavaşlama gibi fonksiyonlar ön taraftaki gidon vasıtasıyla, yön verme işlemi ise normal kaykaylardaki gibi ayaklarla yapılıyor. Acil frenleme gerektiren durumlarda da scooter’ın arkasında hidrolik ayak freni bulunuyor.

Audi e-tron elektrikli scooter’daki gidonun hemen altında şarj durumunu gösteren ufak bir gösterge ve bataryanın kendisi bulunuyor. Ayrıca scooter’ın sürüş dinamikleri Bluetooth arayüzü vasıtasıyla ayarlanabiliyor. Şehir yollarında yasal olarak kullanılabilmesi için de ön ve arkasında aydınlatmalar, gündüz farları ve fren lambaları mevcut.



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Fenomenon 1 gün
2 bin avro 20 bin lira olur en az
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face1tr 2 gün
haberde elektrikli scooter yazıyor ama bu bir "elektrikli kaykay" veya daha doğru bir tabirle "elektrikli board" veya "elektrikli longboard"...
Scooter'da iki teker olur ve yönlendirme gidondan yapılır, bundaysa tamamen longboard'dan esinlenilmiş..
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swat882 2 gün
xiaomi de aynısı 500 dolar
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The Balance 2 gün
Bu ürünlerin piyasasını bilmiyorum ama çok pahalı değil mi? Scooter yani 2000 dolar edecek ne teknolojisi varki? Audi yazdığı için prestiji var diye bu kadar yüksek fiyattan satılıyor gibi geldi.
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dreamblue35 2 gün
2 bin euro bu alet verene kadar gider elektrikli mopet alırım hem totonu bir yere koyarsın gideceğin yere kadar yorulmazsın ayakta + elektrikli şarj istasyoları çoğalana ve kısa sürede bu tip araçların şarj olması sağlanana kadar benzinli motosiklet kullanmanızda fayda var yoksa çok yarı yolda kalırsınız
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edo 1 gün dreamblue35
Bu tarz cihazları ülkemize göre değil de üretildiği ülkeye göre değerlendirirseniz bunlar aslında metro vs. ile tamamlayıcı ulaşım araçları. Yani evinden metroya kadar, metrodan işine kadar ki mesefaler için ideal araçlar. Mopet vs. ile metroye binmek mümkün olmadığı için o anlamda bir kıyaslama çok doğru değil. Fiyat kısmına çok itiraz edemeyeceğim ama onu da yine Avrupa'ya göre düşünmek lazım, malesef biz de bu kurlar ve vergiler ile her şey pahalı :(
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