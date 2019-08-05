Audi elektrikli scooter pazarına giriyor: İşte e-tron scooter

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Dünya genelinde popülerliği gittikçe artan elektrikli scooter akımına Audi de kayıtsız kalmadı. Elektrikli otomobil pazarına e-tron SUV ile giriş yapan Alman üretici, şimdi de aynı ismi taşıyan elektrikli scooter konseptini tanıttı.

Henüz konsept aşamasında olan Audi e-tron elektrikli scooter, önümüzdeki yıl Almanya’da 2 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yalnızca 12 kilogram ağırlığa sahip e-tron elektrikli scooter, katlanabilir gövdesi sayesinde bagajda veya gidonundan çekilerek kolaylıkla taşınabiliyor.

Tek elle kullanılıyor

Kinetik enerji geri kazanım sistemine sahip olan Audi e-tron elektrikli scooter tek şarjla 20 km menzil sunuyor. Saatte 20 kilometre hıza çıkabilen araç tek elle kullanılabiliyor. Hızlanma ve yavaşlama gibi fonksiyonlar ön taraftaki gidon vasıtasıyla, yön verme işlemi ise normal kaykaylardaki gibi ayaklarla yapılıyor. Acil frenleme gerektiren durumlarda da scooter’ın arkasında hidrolik ayak freni bulunuyor.

Audi e-tron elektrikli scooter’daki gidonun hemen altında şarj durumunu gösteren ufak bir gösterge ve bataryanın kendisi bulunuyor. Ayrıca scooter’ın sürüş dinamikleri Bluetooth arayüzü vasıtasıyla ayarlanabiliyor. Şehir yollarında yasal olarak kullanılabilmesi için de ön ve arkasında aydınlatmalar, gündüz farları ve fren lambaları mevcut.