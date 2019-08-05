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FIFA 20’nin minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Futbol severlerin merakla beklediği FIFA 20'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Uzun bir aradan sonra ilk kez FIFA'nın sistem gereksinimi değişti.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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1
15
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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FIFA 20’nin minimum sistem gereksinimleri açıklandı
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FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 20’nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. FIFA 17’den bu yana ilk kez minimum sistem gereksinimleri değiştirildi. Minimum gereksinim için biraz daha güçlü ekran kartı, önerilen gereksinim için biraz daha güçlü işlemci istiyor.

FIFA 20 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
  • İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya dengi
  • Bellek: 8GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya dengi
  • Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

  • İS: Windows 10 - 64-Bit
  • İşlemci: AMD FX 8150, Intel i5-3550 veya dengi
  • Bellek: 8GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya dengi
  • Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

FIFA 20 yenilikleri neler?

FIFA 20’ye sokak futbolu ekleniyor. Volta ismindeki bu modda, büyük stadyum yerine sokak futbolu sahalarında maç yapacağız. Volta modunun online ve hikaye özellikleri de bulunacak.

Volta haricinde büyük bir yenilik olmasa da küçük değişiklikler ile oynanış deneyiminin arttırıldığı belirtiliyor. Yapay zekada iyileştirme gerçekleştirilirken ve Ultimate Team’in çeşitlendirmeler yapılmış.

FIFA 20 çıkış tarihi

FIFA 20, Origin Access Premier aboneleri için 19 Eylül’de diğer kullanıcılar için 27 Eylül’de yayınlanacak. PS4, PC, Xbox ve Nintendo Switch için ön siparişler alınmaya başlandı.

FIFA 20 fiyatı

FIFA 20 Xbox One fiyatları:

  • Standart Edition – 427,50 TL
  • Champions Edition – 558 TL
  • Ultimate Edition – 627 TL

FIFA 20 PS4 Fiyatları:

  • Standart Edition – 429 TL
  • Champions Edition – 559 TL
  • Ultimate Edition – 609 TL

FIFA 20 PC Fiyatları:

  • Standart Edition – 60 Euro (~375 TL)
  • Champions Edition – 80 Euro (~500 TL)
  • Ultimate Edition – 90 Euro (~560 TL)


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mustafa6397 2 gün en beğenilen
Eskiden sistemimiz kaldırmazdı şimdi ise cebimiz kaldırmıyor
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Askaparta 16 sa.
Evde top oyna daha iyi. Bu parayı vereni de eve almazlar.
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helersu 1 gün
yıllardır aynı terane. Baydın fifa baydın
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XibalbaTM 1 gün
kazıklanmak için iyi bir tercih
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b@d0 1 gün
27 Eylül'de çıkıyormuş, 28'i doğum günüm. Hediye edecek olan varsa kabul edebilirim :D
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tunga83 2 gün
Zaten pc için bu sistem gereksinimleri de trı-vırı .Önerilen sistemin olsa bile anca low ayarlarda oynarsin.
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Gerginix 2 gün
Fifa, fakirler de futbol oynasın diye sistem minimum ve optimum sistem gereksinimi açıklamış ancak oyunun fiyatını 560₺ yapmış
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haydar paşa 2 gün
Money
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haydar paşa 2 gün
Torrent konuyu beğendi
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TurboBoosted 2 gün
Çok pahalı. Xbox için alacağım ama hemen almam çıktığı gibi. Yılbaşına doğru iner biraz fiyatlar. O zamana kadar 19 ile devam.
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Ucuzcufiko 2 gün
Hd 7850 ile ultrada 60 fps 4xmssa oynarken nasil benim kartim minumum oluyor bu sene anlamak mümkün değil trailerlardada gördük grafiklerde değişiklik bile yok şaka gibi
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taharetmusluğu_ 2 gün Ucuzcufiko
İş olsun diye arttırmışlardır öyle
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