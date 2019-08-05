FIFA 20’nin minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Tam Boyutta Gör

FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 20’nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. FIFA 17’den bu yana ilk kez minimum sistem gereksinimleri değiştirildi. Minimum gereksinim için biraz daha güçlü ekran kartı, önerilen gereksinim için biraz daha güçlü işlemci istiyor.

FIFA 20 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya dengi

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya dengi

Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İS: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: AMD FX 8150, Intel i5-3550 veya dengi

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya dengi

Sabit Disk: En az 50 GB boş alan



FIFA 20 yenilikleri neler?

FIFA 20’ye sokak futbolu ekleniyor. Volta ismindeki bu modda, büyük stadyum yerine sokak futbolu sahalarında maç yapacağız. Volta modunun online ve hikaye özellikleri de bulunacak.

Volta haricinde büyük bir yenilik olmasa da küçük değişiklikler ile oynanış deneyiminin arttırıldığı belirtiliyor. Yapay zekada iyileştirme gerçekleştirilirken ve Ultimate Team’in çeşitlendirmeler yapılmış.

FIFA 20 çıkış tarihi

FIFA 20, Origin Access Premier aboneleri için 19 Eylül’de diğer kullanıcılar için 27 Eylül’de yayınlanacak. PS4, PC, Xbox ve Nintendo Switch için ön siparişler alınmaya başlandı.

FIFA 20 fiyatı

FIFA 20 Xbox One fiyatları:

Standart Edition – 427,50 TL

Champions Edition – 558 TL

Ultimate Edition – 627 TL

FIFA 20 PS4 Fiyatları:

Standart Edition – 429 TL

Champions Edition – 559 TL

Ultimate Edition – 609 TL

FIFA 20 PC Fiyatları:

Standart Edition – 60 Euro ( ~ 375 TL)

Champions Edition – 80 Euro ( ~ 500 TL)

500 TL) Ultimate Edition – 90 Euro ( ~ 560 TL)