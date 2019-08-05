FIFA 20’nin minimum sistem gereksinimleri açıklandı

FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 20’nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. FIFA 17’den bu yana ilk kez minimum sistem gereksinimleri değiştirildi. Minimum gereksinim için biraz daha güçlü ekran kartı, önerilen gereksinim için biraz daha güçlü işlemci istiyor.
FIFA 20 sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
- İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya dengi
- Bellek: 8GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya dengi
- Sabit Disk: En az 50 GB boş alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İS: Windows 10 - 64-Bit
- İşlemci: AMD FX 8150, Intel i5-3550 veya dengi
- Bellek: 8GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya dengi
- Sabit Disk: En az 50 GB boş alan
FIFA 20 yenilikleri neler?
FIFA 20’ye sokak futbolu ekleniyor. Volta ismindeki bu modda, büyük stadyum yerine sokak futbolu sahalarında maç yapacağız. Volta modunun online ve hikaye özellikleri de bulunacak.
Volta haricinde büyük bir yenilik olmasa da küçük değişiklikler ile oynanış deneyiminin arttırıldığı belirtiliyor. Yapay zekada iyileştirme gerçekleştirilirken ve Ultimate Team’in çeşitlendirmeler yapılmış.
FIFA 20 çıkış tarihi
FIFA 20, Origin Access Premier aboneleri için 19 Eylül’de diğer kullanıcılar için 27 Eylül’de yayınlanacak. PS4, PC, Xbox ve Nintendo Switch için ön siparişler alınmaya başlandı.
FIFA 20 fiyatı
FIFA 20 Xbox One fiyatları:
- Standart Edition – 427,50 TL
- Champions Edition – 558 TL
- Ultimate Edition – 627 TL
FIFA 20 PS4 Fiyatları:
- Standart Edition – 429 TL
- Champions Edition – 559 TL
- Ultimate Edition – 609 TL
FIFA 20 PC Fiyatları:
- Standart Edition – 60 Euro (~375 TL)
- Champions Edition – 80 Euro (~500 TL)
- Ultimate Edition – 90 Euro (~560 TL)
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