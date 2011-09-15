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Audi yeni RS5 Coupe'yi tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
111,2b
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106
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Almanya merkezli lider otomobil üreticilerinden Audi, RS5 Coupe'nin yenilenen yüzünü Frankfurt'ta gün ışığına çıkardı. Var olan standart modele göre 23mm daha uzun ve 6mm daha geniş olan araç aynı zamanda sportif yapısına uygun olarak 6mm daha alçak.
Yeni RS5 Coupe dikkat çekici tasarımının altında 4.2 litre hacminde 8 silindirli FSI motor bulunduruyor. 8250 devirde 444 beygir güç üreten araç 0-100 Km hızlanmasını 4.6 saniyede gerçekleştirirken güvenlik amacıyla en yüksek hızın 250Km ile sınırlandırıldığı ancak talebe bağlı olarak elektronik hız limitörünün 280Km/saate kadar yükseltilebildiği açıklandı.
4000-6000 devir/dakika bandında 430 Nm (317.15 lb-ft) tork üreten aracın güç aktarımını ise 7 iler S-Tronic şanzıman üstleniyor. Geleneksel Audi özelliği olarak Quadro dört tekerlekten çekiş sistemi ile güçlendirilen aracın güç dağılımı ise 40:60 oranlarıyla konfigüre edilmiş.
Konfor, Otomatik ve Dinamik olmak üzere üç farklı sürüş modu ile gelen RS5 Coupe'de isteğe bağlı seçenek olarak DRC (Dynamic Ride Control) sistemi de sunuluyor. İç kısımdaki dikkat çekici güncellemelerden biri de sürüş bilgi ekranına eklenen RS menüsü. Bu menü altında sürücüler tur zamanlarını görebildiği gibi yağ sıcaklığını da takip edebiliyorlar. 
Audi RS5 Coupe'nin yüksek çözünürlük fotoğraflardan oluşan galerisi; 

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senol yıldız 4 yıl
aracınızı türkiyede ilk yerinde hizmet sistemi ile ozonlayarak bakteri mantar ve virüsleri yok ediyoruz araçınız kısa sürede pırıl pırıl ve hijyen haline getiriyoruz..yerinde hizmet için bizi arayınız 05079932014
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senol yıldız 4 yıl
aracınızı türkiyede ilk yerinde hizmet sistemi ile ozonlayarak bakteri mantar ve virüsleri yok ediyoruz araçınız kısa sürede pırıl pırıl ve hijyen haline getiriyoruz..yerinde hizmet için bizi arayınız 05079932014
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schwifty 7 yıl
Audiyi oldum olasi sevemedim.
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K.B.R.O 7 yıl
Cok iyi. Hele de o led ler.
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DH Misafiri 7 yıl
audi candır caannn
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kralsamo06 8 yıl
Audi yine led leri cok guzel sekilde kullanmis. Buda araca önden bakildiginda kalp atislarini hizlandirmaya yetiyor da artiyor.
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Tayfun Sezgin 8 yıl
Ex-Diesel
VW Wolfsburgda çok görüyorum çekici araç, dünde önümde bi bugatti gidiyordu dikkat ettim arkadan girmeyim diye

Araba siyah-mavi miydi? :)
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Tayfun Sezgin 8 yıl
The Anonymous
Bütün arabaları birbirine benziyor artık Audinin, hem zaten VW grubu değil mi? Tam bir muamma, ne olacağı belli değil.

Onlar Audi'den özeniyor. VW ile anlaşıyorlar ama Audi modellemeleri çalmıyor. Teknoloji olarak önde gideni. :)
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Menow 8 yıl
Dıştan ön görünüşü tam zenci işi gibi olmuş. Beyenmedim...
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last_legant 8 yıl Menow
Menow

Dıştan ön görünüşü tam zenci işi gibi olmuş. Beyenmedim...


zenci deme siyahi:D bende katılıyorum...
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-TOSUN- 8 yıl
Bizim suçumuz ne biz niye binemiyoz boyle arabalara
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Scott. 8 yıl
klasik audi tasarımı
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   + 8 yıl

-TOSUN-

Bizim suçumuz ne biz niye binemiyoz boyle arabalara



Tablet kullanıyorsun ama.
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okanner48 8 yıl -TOSUN-
-TOSUN-

Bizim suçumuz ne biz niye binemiyoz boyle arabalara



Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamak olabilir mi?
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