Audi yeni RS5 Coupe'yi tanıttı

Almanya merkezli lider otomobil üreticilerinden Audi, RS5 Coupe'nin yenilenen yüzünü Frankfurt'ta gün ışığına çıkardı. Var olan standart modele göre 23mm daha uzun ve 6mm daha geniş olan araç aynı zamanda sportif yapısına uygun olarak 6mm daha alçak.

Yeni RS5 Coupe dikkat çekici tasarımının altında 4.2 litre hacminde 8 silindirli FSI motor bulunduruyor. 8250 devirde 444 beygir güç üreten araç 0-100 Km hızlanmasını 4.6 saniyede gerçekleştirirken güvenlik amacıyla en yüksek hızın 250Km ile sınırlandırıldığı ancak talebe bağlı olarak elektronik hız limitörünün 280Km/saate kadar yükseltilebildiği açıklandı.

4000-6000 devir/dakika bandında 430 Nm (317.15 lb-ft) tork üreten aracın güç aktarımını ise 7 iler S-Tronic şanzıman üstleniyor. Geleneksel Audi özelliği olarak Quadro dört tekerlekten çekiş sistemi ile güçlendirilen aracın güç dağılımı ise 40:60 oranlarıyla konfigüre edilmiş.

Konfor, Otomatik ve Dinamik olmak üzere üç farklı sürüş modu ile gelen RS5 Coupe'de isteğe bağlı seçenek olarak DRC (Dynamic Ride Control) sistemi de sunuluyor. İç kısımdaki dikkat çekici güncellemelerden biri de sürüş bilgi ekranına eklenen RS menüsü. Bu menü altında sürücüler tur zamanlarını görebildiği gibi yağ sıcaklığını da takip edebiliyorlar.

Audi RS5 Coupe'nin yüksek çözünürlük fotoğraflardan oluşan galerisi;