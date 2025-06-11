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    Yeni nesil Audi Q3'ün ipucu görselleri paylaşıldı

    Audi, en çok satan modellerinden Q3’ü yenilemeye hazırlanıyor. 16 Haziran’da tanıtılacak yeni nesil Audi Q3, daha akıcı tasarımı ve gelişmiş dijital teknolojileriyle dikkat çekiyor.

    Yeni nesil Audi Q3'ün ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Audi’nin ürün yenileme stratejisi tüm hızıyla devam ediyor. Marka, en çok satan modellerinden biri olan Q3’ün yeni nesline ait ilk resmi görselleri paylaştı. Üçüncü nesil Audi Q3, 16 Haziran’da resmi olarak tanıtılacak.

    Audi, yeni Q3 hakkında henüz tüm detayları açıklamasa da yayınlanan iki teaser görseli aracın daha iddialı ve özgüvenli bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Görsellerde piksel tarzı LED gündüz farları ve daha akıcı bir gövde tasarımı dikkat çekiyor.

    Casus fotoğraflar, yeni Q3’ün neredeyse kamuflajsız haliyle görüntülenmesini sağlamıştı. Buna göre, araç daha yuvarlatılmış bir ön ızgara ve iki parçalı far tasarımıyla geliyor. Genişleyen cam yüzeyler, daha sportif bir D sütunu, belirgin çamurluklar ve uzatılmış dingil mesafesi de dikkat çeken diğer unsurlar arasında.

    Yeni nesil Audi Q3'ün ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Arka bölümde ise A6 modelini anımsatan bumerang tarzı stop lambaları ve sportif bir difüzör yer alıyor.

    Henüz iç mekâna dair net görüntüler bulunmasa da, yeni Q3’ün kabininin yeni Audi A5’i temel alması bekleniyor. Bu da; 11.9 inç dijital gösterge paneli, 14.5 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı ve isteğe bağlı olarak sunulacak 10.9 inçlik ön yolcu ekranı anlamına geliyor.

    Motor seçenekleri resmi olarak açıklanmadı. Ancak Avrupa’da 1.5 ve 2.0 litrelik benzinli motorların yanı sıra 2.0 litrelik dizel bir seçeneğin sunulması bekleniyor. Ayrıca, sadece elektrikle yaklaşık 113 kilometre menzil sunan yeni nesil Volkswagen Tiguan’da kullanılan 2.0 litrelik plug-in hibrit sistemin de Q3’te yer alması muhtemel.

    Yeni Audi Q3 hakkında tüm detaylar 16 Haziran’daki resmi tanıtımda açıklanacak.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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