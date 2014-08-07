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Autodesk, SketchBook yazılımının 7. sürümünü kullanıma sundu

4 yıl
387
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Autodesk, SketchBook yazılımının 7. sürümünü kullanıma sundu
Yazılım sektörünün önemli üreticilerinden Autodesk, çizim temelli SketchBook'un 7. sürümünü Windows ve Mac sistemler için kullanıma sundu.

Özelleştirilebilir arayüzüyle kişilerin her türlü çizim işlemini gerçekleştirmesine imkan tanıyan Autodesk SketchBook, 7 sürümüyle tarihinde ilk defa Starter, Essentials ve Pro olmak üzere üç farklı üyelik seviyesi sunmaya başladı. Starter seçeneğiyle temel özelliklerini ücretsiz olarak veren, Essentials seçeneğiyle ücretsiz SketchBook hesabı isteyen ve bu doğrultuda simetri aracı, katman editörü ve özelleştirilebilir fırçaları sunan yazılım, yıllık 25$ aylık ise 3$ fiyat etiketiyle üye olunabilen Pro versiyonuyla ise bütün gelişmiş özelliklerini kullanıma açıyor. Bu özellikler arasında 100 adet fırça, FlipBook modu, tam katman kontrolü, perspektif yardımcıları ve dinamik simetri gibi gelişmiş araçlar yer alıyor.
Yeni sürüm hakkında hazırlanan özel sayfaya ve SketchBook yazılımına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://blog.sketchbook.com/news/announcing-the-brand-new-autodesk-sketchbook.html#.U-NZPlbRhLU Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eyoruk 4 yıl
3ds max gelmeli artik !
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khytr89 4 yıl
Android surumunu de galaxy note kullanicilari olarak bekliyoruz ;)
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