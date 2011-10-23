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Avea, Avrupa'nın en iyi mobil telefon operatörü seçildi

7 yıl
32,3b
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Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Avea, Avrupa'nın en iyi mobil telefon operatörü seçildi
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Avea saygın ekonomi dergilerinden biri olan İngiltere merkezli World Finance Magazine tarafından, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "World Finance Telekom Ödülleri"nde Avrupa'nın en iyi mobil servis sağlayıcısı seçildi. Köklü bir geçmişe sahip olan ve bugün 100 binden fazla okuyucusu ile dünyanın en prestjili ekonomi yayınlarından biri olan World Finance Magazine dergisi, ödül törenini 7 Kasım'da Londra Borsası'nda gerçekleştirecek.
Avea'nın bu başarısıyla ilgili olarak şirketin Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun, "Türkiye'nin en genç operatörü olarak, aldığımız bu ödülden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başarımızın arkasında, müşteriler ihtiyaçlarını baz alan hızlı ve yenilikçi çözümlerimizden aldığımız güç var. Avea, bugün geldiği noktada sadece bir telekomünikasyon veya bir iletişim markası değil, aynı zamanda bir teknoloji markasıdır. Müşteri beklentilerine uygun çözümlerle kendimizi sürekli geliştirmeye devam ederken; markamızı daha nice ödüllerle buluşturacağımıza inanıyoruz." dedi.
İkinci çeyrek itibariyle 12.2 milyon aboneye ve %19,9 pazar payına sahip olan Avea'nın, 199 ülkede 649 operatörle anlaşması bulunuyor. 
Avea, Avrupa'nın en iyi mobil telefon operatörü seçildi
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Ophiafagus 7 yıl en beğenilen
hala çekmiyor
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trtunski 7 yıl
bence fazlasıyla bu ödülü hak ettiğini düşünüyorum. kurulduğunun daha 7. senesinde bu kadar iyi bir noktaya gelen bir operatör yoktur. 1999 yılında (diğer operatörlerin avea ile aynı yaşta oldukları döneme) turkcell ve telsimin halini düşününce avea'yı takdir etmemek insafsızlıktır. ayrıca gsm sektörünü yönlendiren diğer operatörlerin hamlelerini belirleyen operatör yine aveadır. avea yokken dakikası şebeke içi 13 kontore konusulan günleri unutmayacaksınız di mi? şundan bi kaç sene öncesine kadar her yöne konuşma sms hayalken şimdi dakikalarım yetmiyo muhabbeti yapılıyorsa bunun öncüsü avea'dır. cep telefonundan internete girip 10 dakika durup yüzlerce tl fatura öderken size 9 tl ye 1gb interneti verme cömertliğini gösteren yine avea'dır. 20.000 küsür baz istasyonu kuran ve hala kurmaya devam eden bir operatör müşterisini düşündüğünü ve iyi niyetli olduğunu kanıtlamaktadır. bence bu ödülü kullanıcılar tarafından kahraman ilan edilen turkcelle verilmemeliydi çok doğru ve adil olmuş. ama bizim millete yaranılmaz ne demiş atalar. ..... sevilir, seven ...... anladınız siz onu ?
bence fazlasıyla bu ödülü hak ettiğini düşünüyorum. kurulduğunun daha 7. senesinde bu kadar iyi bir noktaya gelen bir operatör yoktur. 1999 yılında (diğer oper...
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4 Yanıt Yanıtla +25
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RiXoN 5 yıl
3g cok basarirsiz
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man utd 5 yıl
Aradığım müs. Hiz. Yetkilisinin tv de yayinlanan kampanyalarından haberi yoktu!!İnternet kullanmayı bilmediği için sitelerinde bulamadı.!!.Ben öğrettim ve hattımı taşıdım.Son kıyağım oldu.
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makaramasuko 5 yıl
soguk muydu avrupa kardes ?
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turkeytv 5 yıl
Hayat degisir aveay'la ......
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1tiger1 5 yıl
Turkcell akar.
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siperrrrrrrrr 5 yıl
Telefon kapalıylen arayanı sonradan bildirmiyor. Yıl 2013 kan emiciler.
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Dexter Morgan 5 yıl
Abi b.k atmayın Avea gayette çekiyor nerede yaşıyorsunuz anlamıyorum ki ben çekmeyen Bi yer görmedim.
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jasonn123 5 yıl
Sa cekmiyo burda cekmiyo oyle boyle diyosunuz da amerikada binanin icinde direk hat gidiyo desem bana inanmaZsiniz guler gecersiniz ama oyle. Bazi yerlerde de cok zayif
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Son DH Bükücü 5 yıl
Ulan sizinki nası çekmiyo benim ki izmir çankaya metro da bile çekiyo be( turkcell çekmiyo) vodofane zaten sokakta çekmiyo
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ozan_ronal 5 yıl Son DH Bükücü
yürüyen merdivenlerden sonra çekiyo anca oda fevzi paşa nın hemen üstünde baz istasyonu olmasından kaynaklanır
turnikelerin biraz gerisinden başlar çekmeye 77dbı sinyal kalitesi gördüm oda betonarmeden dolayı
asılnda tünel içine sinyal tekrarlayıcı cihaz taksalar tüm operatörler için sorun ortadan kalkar ama 40bin tl yi
gözden çıkartmıyor metro ve konak belediyesi
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Puitu 5 yıl
tarifelerinden çok memnunum ama bazen harbiden çekmiyor.
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Robin Hood 5 yıl Puitu
Puitu

tarifelerinden çok memnunum ama bazen harbiden çekmiyor.

Tarife çok iyi ama bir de çekseydi iyi olurdu diyosun. :D
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