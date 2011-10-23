Avea, Avrupa'nın en iyi mobil telefon operatörü seçildi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Avea saygın ekonomi dergilerinden biri olan İngiltere merkezli World Finance Magazine tarafından, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "World Finance Telekom Ödülleri"nde Avrupa'nın en iyi mobil servis sağlayıcısı seçildi. Köklü bir geçmişe sahip olan ve bugün 100 binden fazla okuyucusu ile dünyanın en prestjili ekonomi yayınlarından biri olan World Finance Magazine dergisi, ödül törenini 7 Kasım'da Londra Borsası'nda gerçekleştirecek.
Avea'nın bu başarısıyla ilgili olarak şirketin Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun, "Türkiye'nin en genç operatörü olarak, aldığımız bu ödülden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başarımızın arkasında, müşteriler ihtiyaçlarını baz alan hızlı ve yenilikçi çözümlerimizden aldığımız güç var. Avea, bugün geldiği noktada sadece bir telekomünikasyon veya bir iletişim markası değil, aynı zamanda bir teknoloji markasıdır. Müşteri beklentilerine uygun çözümlerle kendimizi sürekli geliştirmeye devam ederken; markamızı daha nice ödüllerle buluşturacağımıza inanıyoruz." dedi.
İkinci çeyrek itibariyle 12.2 milyon aboneye ve %19,9 pazar payına sahip olan Avea'nın, 199 ülkede 649 operatörle anlaşması bulunuyor.
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turnikelerin biraz gerisinden başlar çekmeye 77dbı sinyal kalitesi gördüm oda betonarmeden dolayı
asılnda tünel içine sinyal tekrarlayıcı cihaz taksalar tüm operatörler için sorun ortadan kalkar ama 40bin tl yi
gözden çıkartmıyor metro ve konak belediyesi
Tarife çok iyi ama bir de çekseydi iyi olurdu diyosun. :D
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