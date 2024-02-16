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    Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm abone almaya başladı

    Geçtiğimiz yıl ön talep almaya başlayan Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm, "0510 22X XXXX" numara blokuyla bu ay itibariyle abone almaya başladığını açıkladı.
    Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm abone almaya başladı Tam Boyutta Gör
    Netgsm, Türk Telekom'un mobil hizmeti TT Mobil, Turkcell ve Vodafone Türkiye'nin ardından 4'üncü operatör olarak hizmet vermeye başladı. Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, yaptığı açıklamada şirketin, BTK’dan 2009 yılında aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini söyledi.

    Netgsm abone alımına başladı

    Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kuran Netgsm, BTK’dan 0510 22X XXXX numara bloğunu almış durumda. Abone alımına başlayan firma zaten geçtiğimiz yıl ön talep süreciyle testlere başlamıştı. Netgsm’inh internet sitesinde göre halihazırda firmanın yaklaşık 198 bin abonesi bulunuyor.

    Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm abone almaya başladı Tam Boyutta Gör
    Netgsm, altyapıda kullandıkları yazılımların çoğunu TÜBİTAK destekli AR-GE projeleriyle geliştirmeye öncelik verdiklerini belirtiyor. Firmanın ayrıca kendisine ait Tier III seviyesinde 2 adet veri merkezi ve Türkiye’nin farklı lokasyonlarında 6 farklı veri merkezi bulunuyor. Bununla birlikte Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanırken diğer altyapının tamamı ise kendisine ait.

    Türkiye'nin ilk Full MVNO (Sanal Mobil Şebeke Operatörü) hizmeti olarak hizmet veren Netgsm, abone alımında herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabileceğini belirtiyor. Netgsm, 2024 yılı sonuna kadar numara taşımayla birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-4uncu-operatoru-abone-alimina-basladi/3139257 https://www.netgsm.com.tr/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    netgsm, operatör ve
    3 etiket daha Adem Öcal Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
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