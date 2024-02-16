Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm abone almaya başladı

Tam Boyutta Gör Netgsm, Türk Telekom'un mobil hizmeti TT Mobil, Turkcell ve Vodafone Türkiye'nin ardından 4'üncü operatör olarak hizmet vermeye başladı. Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, yaptığı açıklamada şirketin, BTK’dan 2009 yılında aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini söyledi.

Netgsm abone alımına başladı

Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kuran Netgsm, BTK’dan 0510 22X XXXX numara bloğunu almış durumda. Abone alımına başlayan firma zaten geçtiğimiz yıl ön talep süreciyle testlere başlamıştı. Netgsm’inh internet sitesinde göre halihazırda firmanın yaklaşık 198 bin abonesi bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Netgsm, altyapıda kullandıkları yazılımların çoğunu TÜBİTAK destekli AR-GE projeleriyle geliştirmeye öncelik verdiklerini belirtiyor. Firmanın ayrıca kendisine ait Tier III seviyesinde 2 adet veri merkezi ve Türkiye’nin farklı lokasyonlarında 6 farklı veri merkezi bulunuyor. Bununla birlikte Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanırken diğer altyapının tamamı ise kendisine ait.

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Türkiye'nin ilk Full MVNO (Sanal Mobil Şebeke Operatörü) hizmeti olarak hizmet veren Netgsm, abone alımında herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabileceğini belirtiyor. Netgsm, 2024 yılı sonuna kadar numara taşımayla birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor.

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