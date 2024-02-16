Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm abone almaya başladı

Netgsm abone alımına başladı
Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kuran Netgsm, BTK’dan 0510 22X XXXX numara bloğunu almış durumda. Abone alımına başlayan firma zaten geçtiğimiz yıl ön talep süreciyle testlere başlamıştı. Netgsm’inh internet sitesinde göre halihazırda firmanın yaklaşık 198 bin abonesi bulunuyor.
Türkiye'nin ilk Full MVNO (Sanal Mobil Şebeke Operatörü) hizmeti olarak hizmet veren Netgsm, abone alımında herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabileceğini belirtiyor. Netgsm, 2024 yılı sonuna kadar numara taşımayla birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-4uncu-operatoru-abone-alimina-basladi/3139257 https://www.netgsm.com.tr/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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