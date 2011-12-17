Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea: iPhone 4S yok sattı, iki günde tükendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
62b
1
1191
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Avea bugün yaptığı açıklamayla 16 Aralık'ta piyasaya sunduğu iPhone 4S'nin iki günde tükenerek beklentilerin üzerinde bir satış gerçekleştirdiğini duyurdu.
Avea İletişim Merkezleri'nde, 16GB kapasiteli modeli 115 TL, 32GB kapasiteli modeli için 133 TL ve 64GB kapasiteli modeli için ise 151 TL'lik fiyatlarlarla 24 ay sözleşmeli olarak satlan iPhone 4S ile birlikte fiyatlara 250 dakika her yöne konuşma ve SMS ile 4 GB data paketi dahil eden Avea, sadece data paketi ile ilgileniyorum diyenler, iPhone 4S'ye 4GB için 107 TL  sözleşmeli fiyatı ile sunuyor. Herhangi bir kampanya ya da paketten faydalanmadan sadece telefonu almak isteyenler içinse Avea'nın belirlediği fiyatlar şöyle;  16GB'lık model 814 Avro, 32GB 'lık model 959  Avro ve 64GB'lık model ise 1105 Avro.
Avea Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz konuyla ilgili olarak "iPhone 4S'yi tüm müşterilerin ihtiyacına uygun ve avantajlı fiyat alternatifleri ile sunduk. Avea müşterisi de bunu görerek fırsatı kaçırmadı iyi değerlendirdi.  En akıllı telefona sahip olmak için Avea İletişim Merkezlerine koştu. İki günde satışlarımız başlamadan bitti. Avea iletisim Merkezlerimizde yarattığımız deneyim alanlarında müşterilerimiz iPhone 4S'leri inceleme olanağı sunuyoruz. Müşterilerimiz her mağazamızda telefonu deneyimleme test etme şansına sahip. " dedi. 
Apple tarafından resmi tanıtımı Ekim ayında yapılan iPhone 4S, bir önceki jenerasyon ile kıyaslandığında çift çekirdekli A5 işlemcisi ve 8 Megapiksel çözünürlüğündeki yepyeni kamerası gibi donanımsal güncellemeler ve Siri dijital asistan özelliği ile e dikkat çekerken aynı zamanda iOS5 işletim sisteminin tanıtıldığı cihaz olmuştu. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hard Rock 7 yıl en beğenilen
O kadar ezik bir milletiz ki, ekmek alacak paramız yok; ancak sırf zengin görünmek, ezik egomuzu tatmin etmek için lüks telefonlar alıyoruz.

2 Yanıt Yanıtla +147
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thevincent 7 yıl
alanların hepsi ingilizceyi ana dili gibi konuşuyordur o yüzden siriyi denemek istemişlerdir
2 Yanıt Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cocainbar 7 yıl
2 gunluk satis rakamlarini bir aciklasaydida kararimizi ona gore verseydik. 500 1000 tel satipta stoklar 2 gunde tukendi demek
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
neoorog 7 yıl
Ben sormustum onu gecen gun faturali taraftar tarifelerinde var dedi ya da ayriyeten satilmiyor dedi tam hatirlayamadim ama o tarife 16 lira degil emin olabilirsin. ;)

Cok konustuk avea calisani ile hatirlayamadim simdi. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
www.kırıkekran.com 7 yıl



sahibinden.com/...


isteyen olursa PM atabilir ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neoorog 7 yıl
Kartinizdan 12 aylik parayi cekiyorlar ama siz aylik oduyorsunuz karta anlamadoniz sanirim. Pesin almak bu sekilde cazip degil ki.

Taahhutlu almak istiyorsaniz otomatik odeme talimati verin 3 ay sonra avradan telefonunuzu alin. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Durmaz_ 7 yıl
Bayrampasa Avea bayiinden aldim bende. Baron iletisim diye bir yer renk secenegi bile vardi. Bulamayanlar aveanin sitesinden dedigim yeri bi arasin belki hala vardir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpertfn 7 yıl
Bende bugun tanidik soktum araya aksama ya da yarina getirecekler tanidigi araya sokmadan once gezdim bayileri bir tanesi bana cihaz geliyor ama vermiyorum dedi resmen o cihaz bana kazandirmiyor taahhutlu satmiyorum dedi soka girdim insanimizda serf de kalmamis malesef
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Merhaba,
Konya' da alabilen var mı?
Stok konusunda sanırım gelişme yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mygokhan 7 yıl
Gittigidiyor'da 12 taksit 1900 civarı...Bugün kampanya vardi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mygokhan 7 yıl
Bursa'dan alan yok hala degil mı? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StephenSaunders 7 yıl
arkadaslar yarından ıtıbaren ıphone 4s 16gb genpa/teleservıs,mobıltel garantılı cıhazları nakıt 2000 tl kredı kartı 12 taksıtle 2100 tl den satısına baslıyoruz. bonusla alırsanız ılk taksıdınız temmuz ayında baslıyor tam 5 ay erteleme verıyoruz. detaylı bılgı ıcın pm ıle ulasabılırsınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
kim demiş uzatıldı diye. sitesinde hala 29 şubat görünüyor. kampanya detaylarına bakın lütfewn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
avea çalışıyor çoook çalışıyor. aynı reklamdaki gibi çaycısı bekçisi çalışıyor. tam olarak 6 şubatta başlayan avea maceramız bu gün itibariyle son buldu. oooh kurtulduk diyebiliriz. konuşmadığımız müş temsilcisi genel merkez çalışanı kalmadı. derdimizi anlatabilmek için yazmadığımız kelime kalmadı.
kısaca şöyle anlatayım 3 şubat günü çorumda bir avea bayisinden telefon geldi. 4s geldi buyrun dediler.ok dedik akşamına eşimle gitttik. sonrasında türkcelden geçiş işlemi için müracatımızı bailattık.geçiş süresince telefonu eelerinde bizim adımıza saklayacaklarını söylediler. ok dedik ve ben buraya aldık gibi bir mesaj yazdım. neyse 6 gün gibi bir sürede geçiş işlemimiz tmamlandı.çok yoğun oldukları için süre uzamış:))
işle tamamlandı avea bayisin yolunu tuttuk. ödeme için kartı avea yetkilisine verdik iki kez denedi. olmadı sonra mail order e kapalı olduğu aklımıza geldi açtık. 3 demememizde kart sahibi ile hat sahibi farklı olduğu için onay alamıyoruz dedi.
işte o an işler karıştı.
nihayetinde telefonu alamadık. onlarca görüşme ve yazışma sonuçsuz kaldı. kart başvurusu yaptık kart geldi. avea bayisi telefonu benim adıma saklayacağını söyledi. tekrar telefonu almaya gittim abi patron sattı dedi.
ben bankada ki işlemlerimi o kadar hızlı gerçekleştirmeye çalıştımki bankayla görüşmelrimi avea ya fatura etsem batar
çıldırmamak elde değildi.
yine gelecek bekle dediler. hadi ona da tamam dedim. aradan günler geşti kampanya bitti tekrar başladı hala ses yok. yazıklar olsun reklama para yatıcağınıza müşteri memnuniyetine para harcayın.
bugün bir türkcel iletişim merkezine gittim.
hattımı tekrar türkcele taşıdım. ıpone 4s (beyaz) aldım. 117 tl (2 gb internet) + 19 tl 350 dakika konuşma
ohhh dedim kurtuldum
vodafonun reklamı varya pahalıymış ama kaliteliymiş bide melodik söyleyim oynuyolar
gerçekten kaliteli hizmete kavuştum diğerleri oynaya dursun türkcel gerçekten çalışıyooo
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kafkaslı57 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

avea çalışıyor çoook çalışıyor. aynı reklamdaki gibi çaycısı bekçisi çalışıyor. tam olarak 6 şubatta başlayan avea maceramız bu gün itibariyle son buldu. oooh kurtulduk diyebiliriz. konuşmadığımız müş temsilcisi genel merkez çalışanı kalmadı. derdimizi anlatabilmek için yazmadığımız kelime kalmadı.
kısaca şöyle anlatayım 3 şubat günü çorumda bir avea bayisinden telefon geldi. 4s geldi buyrun dediler.ok dedik akşamına eşimle gitttik. sonrasında türkcelden geçiş işlemi için müracatımızı bailattık.geçiş süresince telefonu eelerinde bizim adımıza saklayacaklarını söylediler. ok dedik ve ben buraya aldık gibi bir mesaj yazdım. neyse 6 gün gibi bir sürede geçiş işlemimiz tmamlandı.çok yoğun oldukları için süre uzamış:))
işle tamamlandı avea bayisin yolunu tuttuk. ödeme için kartı avea yetkilisine verdik iki kez denedi. olmadı sonra mail order e kapalı olduğu aklımıza geldi açtık. 3 demememizde kart sahibi ile hat sahibi farklı olduğu için onay alamıyoruz dedi.
işte o an işler karıştı.
nihayetinde telefonu alamadık. onlarca görüşme ve yazışma sonuçsuz kaldı. kart başvurusu yaptık kart geldi. avea bayisi telefonu benim adıma saklayacağını söyledi. tekrar telefonu almaya gittim abi patron sattı dedi.
ben bankada ki işlemlerimi o kadar hızlı gerçekleştirmeye çalıştımki bankayla görüşmelrimi avea ya fatura etsem batar
çıldırmamak elde değildi.
yine gelecek bekle dediler. hadi ona da tamam dedim. aradan günler geşti kampanya bitti tekrar başladı hala ses yok. yazıklar olsun reklama para yatıcağınıza müşteri memnuniyetine para harcayın.
bugün bir türkcel iletişim merkezine gittim.
hattımı tekrar türkcele taşıdım. ıpone 4s (beyaz) aldım. 117 tl (2 gb internet) + 19 tl 350 dakika konuşma
ohhh dedim kurtuldum
vodafonun reklamı varya pahalıymış ama kaliteliymiş bide melodik söyleyim oynuyolar
gerçekten kaliteli hizmete kavuştum diğerleri oynaya dursun türkcel gerçekten çalışıyooo

neyse sende işini halledip almışsın ya geçmiş olsun insan türkcelden hiç çıkarmı bak 6 günde geçiş işlemi yapıyorlarmış ulan ne geçiriyorlar
atmı devemi altı üstü bir hat iyi yapmışssın türkcele dönmekle
bak türkcellein özel iphone kullanıcıları bölümüde da var 532 i aradımmı sana yardımcı oluyorlar her konuda
2 dakkayı geçtimi konuşma süren ücret bile yazmıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Katibim 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

avea çalışıyor çoook çalışıyor. aynı reklamdaki gibi çaycısı bekçisi çalışıyor. tam olarak 6 şubatta başlayan avea maceramız bu gün itibariyle son buldu. oooh kurtulduk diyebiliriz. konuşmadığımız müş temsilcisi genel merkez çalışanı kalmadı. derdimizi anlatabilmek için yazmadığımız kelime kalmadı.
kısaca şöyle anlatayım 3 şubat günü çorumda bir avea bayisinden telefon geldi. 4s geldi buyrun dediler.ok dedik akşamına eşimle gitttik. sonrasında türkcelden geçiş işlemi için müracatımızı bailattık.geçiş süresince telefonu eelerinde bizim adımıza saklayacaklarını söylediler. ok dedik ve ben buraya aldık gibi bir mesaj yazdım. neyse 6 gün gibi bir sürede geçiş işlemimiz tmamlandı.çok yoğun oldukları için süre uzamış:))
işle tamamlandı avea bayisin yolunu tuttuk. ödeme için kartı avea yetkilisine verdik iki kez denedi. olmadı sonra mail order e kapalı olduğu aklımıza geldi açtık. 3 demememizde kart sahibi ile hat sahibi farklı olduğu için onay alamıyoruz dedi.
işte o an işler karıştı.
nihayetinde telefonu alamadık. onlarca görüşme ve yazışma sonuçsuz kaldı. kart başvurusu yaptık kart geldi. avea bayisi telefonu benim adıma saklayacağını söyledi. tekrar telefonu almaya gittim abi patron sattı dedi.
ben bankada ki işlemlerimi o kadar hızlı gerçekleştirmeye çalıştımki bankayla görüşmelrimi avea ya fatura etsem batar
çıldırmamak elde değildi.
yine gelecek bekle dediler. hadi ona da tamam dedim. aradan günler geşti kampanya bitti tekrar başladı hala ses yok. yazıklar olsun reklama para yatıcağınıza müşteri memnuniyetine para harcayın.
bugün bir türkcel iletişim merkezine gittim.
hattımı tekrar türkcele taşıdım. ıpone 4s (beyaz) aldım. 117 tl (2 gb internet) + 19 tl 350 dakika konuşma
ohhh dedim kurtuldum
vodafonun reklamı varya pahalıymış ama kaliteliymiş bide melodik söyleyim oynuyolar
gerçekten kaliteli hizmete kavuştum diğerleri oynaya dursun türkcel gerçekten çalışıyooo

bana önce ilk faturanız kesilmesi gerekiyor dediler faturam kesildi,sistemde görünmesi gerekiyor dediler göründü, sonrada hat taşındıktan bir ay sonra alabilirsiniz dediler bakalım yarın doluyor 1 ay
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mygokhan 7 yıl
2 aydır alan var mı? :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
söny 7 yıl
Ayda 50tl lik bir fatura geçiceksin üstünde 2.400lira gibi bi rakam ödicektin ee 5milyara gelen telefondan ben ne anlamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
62000 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, avea ve
2 etiket daha satış iphone 4s
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia ile telefonlara yönelik yeni nesil aksesuarları konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim