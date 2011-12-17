Avea: iPhone 4S yok sattı, iki günde tükendi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Avea bugün yaptığı açıklamayla 16 Aralık'ta piyasaya sunduğu iPhone 4S'nin iki günde tükenerek beklentilerin üzerinde bir satış gerçekleştirdiğini duyurdu.
Avea İletişim Merkezleri'nde, 16GB kapasiteli modeli 115 TL, 32GB kapasiteli modeli için 133 TL ve 64GB kapasiteli modeli için ise 151 TL'lik fiyatlarlarla 24 ay sözleşmeli olarak satlan iPhone 4S ile birlikte fiyatlara 250 dakika her yöne konuşma ve SMS ile 4 GB data paketi dahil eden Avea, sadece data paketi ile ilgileniyorum diyenler, iPhone 4S'ye 4GB için 107 TL sözleşmeli fiyatı ile sunuyor. Herhangi bir kampanya ya da paketten faydalanmadan sadece telefonu almak isteyenler içinse Avea'nın belirlediği fiyatlar şöyle; 16GB'lık model 814 Avro, 32GB 'lık model 959 Avro ve 64GB'lık model ise 1105 Avro.
Avea Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz konuyla ilgili olarak "iPhone 4S'yi tüm müşterilerin ihtiyacına uygun ve avantajlı fiyat alternatifleri ile sunduk. Avea müşterisi de bunu görerek fırsatı kaçırmadı iyi değerlendirdi. En akıllı telefona sahip olmak için Avea İletişim Merkezlerine koştu. İki günde satışlarımız başlamadan bitti. Avea iletisim Merkezlerimizde yarattığımız deneyim alanlarında müşterilerimiz iPhone 4S'leri inceleme olanağı sunuyoruz. Müşterilerimiz her mağazamızda telefonu deneyimleme test etme şansına sahip. " dedi.
Apple tarafından resmi tanıtımı Ekim ayında yapılan iPhone 4S, bir önceki jenerasyon ile kıyaslandığında çift çekirdekli A5 işlemcisi ve 8 Megapiksel çözünürlüğündeki yepyeni kamerası gibi donanımsal güncellemeler ve Siri dijital asistan özelliği ile e dikkat çekerken aynı zamanda iOS5 işletim sisteminin tanıtıldığı cihaz olmuştu.
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Cok konustuk avea calisani ile hatirlayamadim simdi. :)
sahibinden.com/...
isteyen olursa PM atabilir ?
Taahhutlu almak istiyorsaniz otomatik odeme talimati verin 3 ay sonra avradan telefonunuzu alin. :)
Konya' da alabilen var mı?
Stok konusunda sanırım gelişme yok.
kısaca şöyle anlatayım 3 şubat günü çorumda bir avea bayisinden telefon geldi. 4s geldi buyrun dediler.ok dedik akşamına eşimle gitttik. sonrasında türkcelden geçiş işlemi için müracatımızı bailattık.geçiş süresince telefonu eelerinde bizim adımıza saklayacaklarını söylediler. ok dedik ve ben buraya aldık gibi bir mesaj yazdım. neyse 6 gün gibi bir sürede geçiş işlemimiz tmamlandı.çok yoğun oldukları için süre uzamış:))
işle tamamlandı avea bayisin yolunu tuttuk. ödeme için kartı avea yetkilisine verdik iki kez denedi. olmadı sonra mail order e kapalı olduğu aklımıza geldi açtık. 3 demememizde kart sahibi ile hat sahibi farklı olduğu için onay alamıyoruz dedi.
işte o an işler karıştı.
nihayetinde telefonu alamadık. onlarca görüşme ve yazışma sonuçsuz kaldı. kart başvurusu yaptık kart geldi. avea bayisi telefonu benim adıma saklayacağını söyledi. tekrar telefonu almaya gittim abi patron sattı dedi.
ben bankada ki işlemlerimi o kadar hızlı gerçekleştirmeye çalıştımki bankayla görüşmelrimi avea ya fatura etsem batar
çıldırmamak elde değildi.
yine gelecek bekle dediler. hadi ona da tamam dedim. aradan günler geşti kampanya bitti tekrar başladı hala ses yok. yazıklar olsun reklama para yatıcağınıza müşteri memnuniyetine para harcayın.
bugün bir türkcel iletişim merkezine gittim.
hattımı tekrar türkcele taşıdım. ıpone 4s (beyaz) aldım. 117 tl (2 gb internet) + 19 tl 350 dakika konuşma
ohhh dedim kurtuldum
vodafonun reklamı varya pahalıymış ama kaliteliymiş bide melodik söyleyim oynuyolar
gerçekten kaliteli hizmete kavuştum diğerleri oynaya dursun türkcel gerçekten çalışıyooo
neyse sende işini halledip almışsın ya geçmiş olsun insan türkcelden hiç çıkarmı bak 6 günde geçiş işlemi yapıyorlarmış ulan ne geçiriyorlar
atmı devemi altı üstü bir hat iyi yapmışssın türkcele dönmekle
bak türkcellein özel iphone kullanıcıları bölümüde da var 532 i aradımmı sana yardımcı oluyorlar her konuda
2 dakkayı geçtimi konuşma süren ücret bile yazmıyorlar
bana önce ilk faturanız kesilmesi gerekiyor dediler faturam kesildi,sistemde görünmesi gerekiyor dediler göründü, sonrada hat taşındıktan bir ay sonra alabilirsiniz dediler bakalım yarın doluyor 1 ay
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