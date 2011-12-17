Avea: iPhone 4S yok sattı, iki günde tükendi

Avea bugün yaptığı açıklamayla 16 Aralık'ta piyasaya sunduğu iPhone 4S'nin iki günde tükenerek beklentilerin üzerinde bir satış gerçekleştirdiğini duyurdu.

Avea İletişim Merkezleri'nde, 16GB kapasiteli modeli 115 TL, 32GB kapasiteli modeli için 133 TL ve 64GB kapasiteli modeli için ise 151 TL'lik fiyatlarlarla 24 ay sözleşmeli olarak satlan iPhone 4S ile birlikte fiyatlara 250 dakika her yöne konuşma ve SMS ile 4 GB data paketi dahil eden Avea, sadece data paketi ile ilgileniyorum diyenler, iPhone 4S'ye 4GB için 107 TL sözleşmeli fiyatı ile sunuyor. Herhangi bir kampanya ya da paketten faydalanmadan sadece telefonu almak isteyenler içinse Avea'nın belirlediği fiyatlar şöyle; 16GB'lık model 814 Avro, 32GB 'lık model 959 Avro ve 64GB'lık model ise 1105 Avro.

Avea Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz konuyla ilgili olarak "iPhone 4S'yi tüm müşterilerin ihtiyacına uygun ve avantajlı fiyat alternatifleri ile sunduk. Avea müşterisi de bunu görerek fırsatı kaçırmadı iyi değerlendirdi. En akıllı telefona sahip olmak için Avea İletişim Merkezlerine koştu. İki günde satışlarımız başlamadan bitti. Avea iletisim Merkezlerimizde yarattığımız deneyim alanlarında müşterilerimiz iPhone 4S'leri inceleme olanağı sunuyoruz. Müşterilerimiz her mağazamızda telefonu deneyimleme test etme şansına sahip. " dedi.

Apple tarafından resmi tanıtımı Ekim ayında yapılan iPhone 4S, bir önceki jenerasyon ile kıyaslandığında çift çekirdekli A5 işlemcisi ve 8 Megapiksel çözünürlüğündeki yepyeni kamerası gibi donanımsal güncellemeler ve Siri dijital asistan özelliği ile e dikkat çekerken aynı zamanda iOS5 işletim sisteminin tanıtıldığı cihaz olmuştu.