Avrupa, 2025 yılında Ay’a yapılacak bir maden çıkarma görevinin mümkün olup olmadığını inceliyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Ay’da maden çıkartma işi konusunda istekli olduğunu ifade ediyor. Bu isteğini de somutlaştırmak adına Kurum, Ariane Grup ile bir yıllık sözleşme imzalamış. Anlaşmaya göre söz konusu şirket; insanların görev yapacağı bir Ay istasyonunu desteklemek için su ile oksijen kaynağı olabilecek, aynı zamanda derin uzay görevleri için ise yakıt olarak kullanılabilecek ay toprağı veya regolit çıkarmanın mümkün olup olamayacağını inceleyecek. Uzay Ajansı’nın bu görevi yakın bir gelecekte hayata geçirmek istemesinin bir başka nedeni ise insanlığın 50 yıl önce aya ayak basmış olması. Bu tarihi anı taçlandırmak adına da bahse konu inceleme önem arz ediyor.

Ariane 6 roketinin dört iticili versiyonu olan Ariane 64 roketi ile planlanacak göreve; Belçika, yer kontrolü ile iletişim hizmetleri için Uzay Uygulamaları Servisleri (Space Application Services) ve Almanya da Ay’a iniş yapacak uzay aracını tasarlamak için “PTScientists” iştirakiyle katılım sağlayacak.

Uzun uzay görevleri için

Ay regoliti, durmak bilmeyen mikro-meteorit saldırısı ile kozmik radyasyon ve güneş radyasyonunun ana kayayı parçalayarak toz haline getirmesiyle geçtiğimiz 4,5 milyar yıl süresince oluşmuş. Söz konusu madde neredeyse Ay yüzeyinin tamamını kaplıyor ve çok kuru olmasına rağmen içeriğindeki bileşikler, su içeriyor. Bu da regoliti uzun soluklu görevler için hayati hale getiriyor.

Sembolik olarak Ay tutulmasının yaşandığı gün duyurulan anlaşma, Ariane Grup CEO’su André-Hubert Roussel’a göre şirket için bir dönüm noktası. Tüm Avrupa merkezli uzay görevlerinin destekçisi olması beklenen şirketin, Avrupayı uzayın egemen gücü yapmak istediği ifade edilmiş.

https://www.ariane.group/en/news/arianegroup-to-study-a-moon-mission-for-esa/