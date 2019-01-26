Avrupa, 2025 yılında Ay’a yapılacak bir maden çıkarma görevinin mümkün olup olmadığını inceliyor

Ariane 6 roketinin dört iticili versiyonu olan Ariane 64 roketi ile planlanacak göreve; Belçika, yer kontrolü ile iletişim hizmetleri için Uzay Uygulamaları Servisleri (Space Application Services) ve Almanya da Ay’a iniş yapacak uzay aracını tasarlamak için “PTScientists” iştirakiyle katılım sağlayacak.
Uzun uzay görevleri için
Ay regoliti, durmak bilmeyen mikro-meteorit saldırısı ile kozmik radyasyon ve güneş radyasyonunun ana kayayı parçalayarak toz haline getirmesiyle geçtiğimiz 4,5 milyar yıl süresince oluşmuş. Söz konusu madde neredeyse Ay yüzeyinin tamamını kaplıyor ve çok kuru olmasına rağmen içeriğindeki bileşikler, su içeriyor. Bu da regoliti uzun soluklu görevler için hayati hale getiriyor.
Sembolik olarak Ay tutulmasının yaşandığı gün duyurulan anlaşma, Ariane Grup CEO’su André-Hubert Roussel’a göre şirket için bir dönüm noktası. Tüm Avrupa merkezli uzay görevlerinin destekçisi olması beklenen şirketin, Avrupayı uzayın egemen gücü yapmak istediği ifade edilmiş.
https://www.ariane.group/en/news/arianegroup-to-study-a-moon-mission-for-esa/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Teknoloji iyicene gelişsede rahat rahat getirseler madenleri
Sadece çıkarmak değil madeni işleyebilecek teknolojiye de ulaşmamız lazım tabiki.