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Avrupa Birliği tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

Avrupa Parlamentosu tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeyi kabul onayladı. Düzenlemeye göre pek çok plastik ürünün kullanımı 2021'e kadar tamamen yasaklanacak.
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa Komisyonu bu yılın başından beri AB'ye üye ülkelerde plastik kullanımını sınırlayan bir düzenleme hazırlıyordu. Son olarak mayıs ayında kapsamlı düzenlemeyi kamuoyuyla paylaşan komisyon; plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak temizleme çubukları gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasını istiyordu. Deniz kirliliğinin yüzde 80'inden fazlasının plastik ürünlerden kaynaklandığını belirten yetkililer bu yasaklama önerisinin reddi halinde 2050 yılında denizlerde, balıktan çok plastik çöplerin olacağını da vurgulamıştı.


 

Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı tasarı dün Avrupa Parlamentosu'nda görüşüldü ve oylandı. 571 milletvekilinin kabul oyu verdiği oylamada 53 milletvekili ret; 34 milletvekili ise çekimser oy kullanırken tasarı kabul edilmiş oldu. Yeni düzenleme Avrupa Birliği'ni plastik kirliliğiyle mücadelede öncü konuma getirirken Avrupa Komisyonu'nun öngördüğünden çok daha kapsamlı yasaklamaları ve yükümlülükleri de barındırıyor.


Yasağın kapsamı ve yükümlülükler genişletildi 

Düzenleme uyarınca 2021 yılına kadar AB'ye üye devletlerin tek kullanımlık plastik ürünleri tamamen yasaklaması gerekiyor. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan metinde denizlerde en çok bulunan 10 plastik maddeden bazıları yer alırken kabul edilen düzenleme plastik listesini de genişletiyor. Buna göre yasak plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak temizleme çubukları gibi tamamen plastikten imal edilen ürünlerle sınırlı olmayacak; polistiren köpük ve strafor kaplar da yasak kapsamında değerlendirilecek.


Öte yandan düzenleme uyarınca AB'ye üye ülkeler 2025 yılına kadar plastik şişelerin yüzde 90'ını geri dönüştürmekle yükümlü olacak. Ayrıca üye devletlerin, plastik üreticilerini ve ürünlerinde tek kullanımlık plastiklere yer veren şirketleri denetlemesi ve bu şirketlerin çevreye olan olumsuz etkilerini azaltması hedefleniyor.


22 milyar dolar tasarruf 

Filtrelerinde plastik kullanan sigara üreticileri de yeni düzenlemeden etilenecek. 2025 yılına kadar plastik filtre üretiminin yüzde 50 azaltılmasını öngören düzenleme 2030 yılına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 80'e ulaşmasını hedefliyor. Yeni düzenleme Avrupa Parlamentosunca onaylanmış olsa da üye ülkelerin de mevzuatlarını yeni düzenleme çerçevesinde şekillendirmesi gerekiyor. Bunun için Avrupa Komisyonu gelecek aydan itibaren üye ülkelerle iş birliği yapacak ve plastik yasağının bir an önce etkili bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli hazırlık sürecinin tamamlanmasını sağlayacak.


Her yıl Avrupa'da 105 bin ton plastiğin sulara atıldığını belirten yetkililer geri dönüşüm ve toplama maliyetlerinin azalmasıyla birlikte 2030 yılına kadar 22 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. 


https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/24/european-parliament-approves-ban-on-single-use-plastics-uk-eu-brexit Yorum Yaz
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Feyzuli 6 ay en beğenilen
Bu haberi okuduktan sonra bizim zihniyetin ne kadar geride olduğunu anlamamak için ilahi bir kudret gerekir.
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OneMinuteTR 6 ay Feyzuli
Ülkemizde plastik poşetler yasaklandığında devleti suçlayıp isyan edenler olduğunu düşünürsek gerçekten çok haklısın
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Galatas4ray 6 ay
Nasıl ki dizel araçlar yasaklanınca bize satacaklar.Bütün plastik ürünleride bize satarlar yasaklandıgında.
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Y-ZiyA 6 ay
Çok isabetli olmuş. Geleceğe dair güzel adımlar atıldığını görmek ümit veriyor.
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atilasat 6 ay
bu adamlar gavur değilmiydi ya?
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joshbarnes 6 ay
AP, Avrupa Komisyonu'nun önünde ödenmesi gereken talep karşılığı. Buna göre, eşyaların üst kısımlarında bulunan buhar ve lekelerin çıkarılabilirliği ile ilgili bilgiler.UC browser SHAREit MX player
Bunun yerine plastik, sigara filtrelerininin adını da 2025’e kadar yüzde 50, 2030’a kadar 80 puan uzaması talep edildi.
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gurkanse 6 ay
boşuna umutlanmayın.onlarda yasaklanan plastik kullanımı türkiyede fazlasıyla artacaktır.birileri zengin olmalı ama
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Fashionality 6 ay
umarim Turkiye'de de ayni kurallar konulur plastik urunlere karsi... ozellikle ic anadolu bolgesindeki piknik alanlarindaki copler migde bulandirici... insan bir dusunmez mi ben buraya bir daha gelecegim diye...
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tugares 6 ay
Maalesef düşünmez. Bu işler ailede başlar okulda devam eder. Ailede evlenene kadar (kız/erkek) tüm sorumluluğu anne alınca ( arkasını toplayınca ), okul hayatında da insan doğa sevgisi hariç tutulup yarış atı gibi sadece öğretim hayatı oluşturulunca bu işler düzelmez. Bir nesil önce insanı, doğayı, sanatı ve tarihi sevecek. Bunlarda bizde olmadığı için çok zor. Kimse günümüz anne babaları çok bilinçli falan demesin. Ne yazık ki çocuğu susturmak için eline tablet telefon tutuşturan yetişmemiş bir nesil, yeni bir nesil yetiştirmeye çabalıyor. Nasıl olsa kamuda çalışıyorum, sırtımı sağlama aldım diyen bir eğitimci anlayışı var. Hal böyle olunca, bunu yapanların oranı da haber yapılan memleketlere göre fazla olunca o dediğin basit şeyler buralarda zor olur. Hep derim; eğitim, eğitim ve eğitim, önce buna ihtiyacımız var...
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Galatas4ray 6 ay
Nasıl ki dizel araçlar yasaklanınca bize satacaklar.Bütün plastik ürünleride bize satarlar yasaklandıgında.
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Bloodin 6 ay Galatas4ray
Zaten satıyorlar, alınan sudan kolaya tüm içecekler plastikte, neredeyse tüm yağlar plastikte, tüm yoğurtlar plastikte... Her şey plastikte sunuluyor bize, Avrupa'da da böyleydi, yasak kararı alındı
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Feyzuli 6 ay en beğenilen
Bu haberi okuduktan sonra bizim zihniyetin ne kadar geride olduğunu anlamamak için ilahi bir kudret gerekir.
1 Yanıt Yanıtla +40
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OneMinuteTR 6 ay Feyzuli
Ülkemizde plastik poşetler yasaklandığında devleti suçlayıp isyan edenler olduğunu düşünürsek gerçekten çok haklısın
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