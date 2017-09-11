Avrupa Birliği teknoloji şirketlerinin ödediği vergi miktarını artırabilir

Fransa ve Almanya'nın; Google, Amazon ve Apple gibi teknoloji devlerinden daha fazla vergi almak istedikleri bir süredir biliniyordu ancak alınan vergi miktarının artırılması için ne gibi yeni düzenlemeler getirilebileceği henüz netlik kazanmamıştı. İtalya ve İspanya'nın da vergilendirme konusunda Almanya ve Fransa'ya katılmasıyla birlikte dört ülkenin maliye bakanları bir mektup kaleme aldı ve Avrupa Birliği başkanlığına ve Avrupa Komisyonu'na göndererek Avrupa Birliği'nin ilk toplantısında konunun masaya yatırılmasını istedi.





''Gelir Üzerinden Vergi Alınmalı''

Bakanlar kaleme aldıkları mektupta çok uluslu teknoloji şirketlerinin halihazırda işletme karları üzerinden vergi ödediklerine dikkat çekerek bu şirketlerin kar üzerinden değil gelirleri üzerinden vergilendirilmesini istedi. Bakanlar ayrıca Avrupa Komisyonu'ndan ''eşitleme vergisi'' düzenlemesini istedi. Eşitleme vergisi uyarınca, şirketlerin sadece merkezlerinin bulunduğu ülkelerde değil gelir elde ettikleri tüm AB'ye üye ülkelerde kurumlar vergisi seviyesinde ödeme yapmalarını isteyen bakanlar ''Bu şirketler hazinemize az miktarda para öderken Avrupa'da ticaret yapmaları artık kabul edilemez.'' dedi.





Konunun 15 Eylül'de Estonya'da gerçekleşecek olan AB oturumunda görüşülmesi bekleniyor. Tabi İrlanda başta olmak üzere düşük kurumlar vergisi oranlarıyla teknoloji devlerini cezbeden(ve genel merkezlerini açmayı tercih ettikleri) ülkelerin, bu taleplere nasıl yanıt vereceği merak konusu.

https://www.engadget.com/2017/09/10/european-countries-aim-to-tax-tech-company-revenue/