AB’den Çinli elektrikli araçlara yüzde 38 ek vergi! Türkiye'de fiyatlar artabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, yaptığı açıklamada önümüzdeki aydan itibaren ithal edilen Çinli elektrikli araçlara ek vergiler uygulayacağını duyurdu. Uygulanacak vergi oranları değişmekle birlikte yüzde 38’e kadar çıkıyor. Yapılan yeni düzenleme, Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.

AB'den Çinli elektriklilere yüzde 38 ek vergi şoku

AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %38'e varan oranlarda gümrük vergisi uygulamak istediğini bildirdi. Bu hamle ile yılda 2 milyar Avro'dan vergi elde edilmiş olunacak. Gümrük vergileri, Dünya Ticaret Örgütü kuralları doğrultusunda önümüzdeki aydan itibaren geçici olarak uygulanacak. Karar doğrultusunda Çin’in vergilere itiraz etmek için dört hafta süresi bulunuyor.

Avrupa Komisyonu’nun bu hamlesinin BYD, Geely ve MG'nin SAIC gibi üst düzey markaları da içeren Çinli elektrikli araçlara yönelik haksız devlet sübvansiyonları iddialarına ilişkin dokuz aylık bir soruşturmanın ardından geldi. AB'den yapılan açıklamada soruşturmanın geçici bulgularına göre Çinli elektrikli üreticilerin haksız sübvansiyonlardan büyük ölçüde yararlandığı belirtildi. Açıklamada Çinli markaların bu sayede fiyat avantajı elde ettiği ve AB endüstrisine açıkça zarar vereceğinin altı çizildi.

Ek vergiler ve Türkiye detayı

Plan kapsamında AB beş kademeli gümrük vergisi uygulayacak. Avrupa'daki ek gümrük vergileri BYD ve SAIC gibi Çinli üreticilerin yanı sıra Çin'de fabrikaları bulunan Tesla gibi şirketleri de vuracak. Vergi oranları şu şekilde olacak:

BYD: %17,4

Geely: %20

SAIC: %38,1

Soruşturmada işbirliği yapan diğer BEV üreticileri: %21

Soruşturmada işbirliği yapmayan diğer BEV üreticileri: %38.1

Bu seviye, mevcut yüzde 10'luk ithalat tarifesinin üzerine eklenecek. Bu oranlar aynı zamanda sektörün %20'lik beklentilerini de aşarken aynı zamanda Komisyon'un bulgularının ciddiliğini gösteriyor. Öte yandan Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği anlaşması ve uyumluluğu kapsamında bu oranları uygulaması olası. Eğer Türkiye, bir düzenleme yapmazsa mevcut yüzde 40 ek gümrük vergisinin üzerine bu oranlar eklenebilir. Şimdilik bu konuda yetkililerden bir açıklama gelmedi, ilerleyen zamanlarda bir netliğin oluşması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör AB Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, soruşturmanın geçici sonuçlarının haksız sübvansiyondan kaynaklandığını söyledi. Komisyon, Çin elektrikli araçlarının önümüzdeki yıl AB'de yüzde 15'lik bir pazar payına sahip olmasını beklerken fiyatların ise AB yapımı modellerden genellikle yüzde 20 daha düşük olduğunu belirtiyor.

Birçok AB otomobil üreticisi, Çin'in aynı şekilde karşılık verebileceği ve hatta kendilerini pazarından men edebileceği endişesini paylaşıyor. Bazı AB ülkeleri ise yeni karara karşı çıkmakta. Komisyonun gümrük vergilerine ilişkin kararını bozmak için en az 11 hükümetin karşı çıkması gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

AB’den Çinli elektrikli otomobillere yüzde 38 ek gümrük vergisi