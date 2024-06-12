AB’den Çinli elektrikli araçlara yüzde 38 ek vergi! Türkiye'de fiyatlar artabilir

AB'den Çinli elektriklilere yüzde 38 ek vergi şoku
AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %38'e varan oranlarda gümrük vergisi uygulamak istediğini bildirdi. Bu hamle ile yılda 2 milyar Avro'dan vergi elde edilmiş olunacak. Gümrük vergileri, Dünya Ticaret Örgütü kuralları doğrultusunda önümüzdeki aydan itibaren geçici olarak uygulanacak. Karar doğrultusunda Çin’in vergilere itiraz etmek için dört hafta süresi bulunuyor.
Avrupa Komisyonu’nun bu hamlesinin BYD, Geely ve MG'nin SAIC gibi üst düzey markaları da içeren Çinli elektrikli araçlara yönelik haksız devlet sübvansiyonları iddialarına ilişkin dokuz aylık bir soruşturmanın ardından geldi. AB'den yapılan açıklamada soruşturmanın geçici bulgularına göre Çinli elektrikli üreticilerin haksız sübvansiyonlardan büyük ölçüde yararlandığı belirtildi. Açıklamada Çinli markaların bu sayede fiyat avantajı elde ettiği ve AB endüstrisine açıkça zarar vereceğinin altı çizildi.
Ek vergiler ve Türkiye detayı
Plan kapsamında AB beş kademeli gümrük vergisi uygulayacak. Avrupa'daki ek gümrük vergileri BYD ve SAIC gibi Çinli üreticilerin yanı sıra Çin'de fabrikaları bulunan Tesla gibi şirketleri de vuracak. Vergi oranları şu şekilde olacak:
- BYD: %17,4
- Geely: %20
- SAIC: %38,1
- Soruşturmada işbirliği yapan diğer BEV üreticileri: %21
- Soruşturmada işbirliği yapmayan diğer BEV üreticileri: %38.1
Bu seviye, mevcut yüzde 10'luk ithalat tarifesinin üzerine eklenecek. Bu oranlar aynı zamanda sektörün %20'lik beklentilerini de aşarken aynı zamanda Komisyon'un bulgularının ciddiliğini gösteriyor. Öte yandan Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği anlaşması ve uyumluluğu kapsamında bu oranları uygulaması olası. Eğer Türkiye, bir düzenleme yapmazsa mevcut yüzde 40 ek gümrük vergisinin üzerine bu oranlar eklenebilir. Şimdilik bu konuda yetkililerden bir açıklama gelmedi, ilerleyen zamanlarda bir netliğin oluşması bekleniyor.
Birçok AB otomobil üreticisi, Çin'in aynı şekilde karşılık verebileceği ve hatta kendilerini pazarından men edebileceği endişesini paylaşıyor. Bazı AB ülkeleri ise yeni karara karşı çıkmakta. Komisyonun gümrük vergilerine ilişkin kararını bozmak için en az 11 hükümetin karşı çıkması gerekiyor.Kaynakça https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_3231 https://www.ft.com/content/0545ed62-c4b9-4e8a-80fa-c9f808e18385 https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-12/eu-to-impose-additional-tariffs-on-ev-imports-from-china#selection-3723.4-3761.8 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.