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Avrupa Birliği telif hakkı yasası çıktı: Link vergisi ve ağır filtreler kapıda

Avrupa Birliğinin uzun süredir görüştüğü telif hakkı yasası sonunda çıktı. Bu yasayla birlikte özellikle Facebook ve Google, AB'de ciddi yükümlülükler altına girecek.
1 ay
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Diğer
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Avrupa Birliği telif hakkı yasası çıktı: Link vergisi ve ağır filtreler kapıda
Avrupa’da özellikle Google ve Facebook hizmetlerine büyük bir darbe iniyor. AB üye ülkeleri tarafından onaylanan yeni telif hakkı yasası, Google ve Facebook başta çok sayıda platformun içerik yükleme araçlarında ağır filtreler kullanmasına sebebiyet verecek.
Basitçe ifade edildiğinde, yasanın 11. maddesine göre Google için arama sonuçlarında gösterilen haber özetleri cezai yükümlülük doğuracak. Facebook için de aynı şekilde platforma yüklenen video ve fotoğraflar, telif haklarını ihlal eden içeriklere sahipse sorumlu direkt Facebook olacak.
28 ülkeden 19’u tarafından kabul edilen, kimileri tarafından link vergisi de denilen uygulama, Google’ın Avrupa’daki Haberler hizmetini firmanın da açıkladığı üzere kökünden kapatmasına sebebiyet verebilir. Yasaya karşı oy kullanan ülkeler Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Finlandiya ve İsveç olurken Belçika, Estonya ve Slovenya oy kullanmadı. 
Geçtiğimiz aylarda İspanya ve Almanya’da yürürlüğe giren benzer yasa ile Google News bu ülkelerde kullanıma kapatılmıştı. Kapatılmanın ardından haber siteleri trafiklerinde %10-15 arası düşüş gördüğünde fikirler değişmiş ve yasayı kabul etmenin bir hata olduğu açıklanmıştı. Görünüşe göre Avrupa bu durumdan dersini almadı.
YouTube üzerinde de ciddi yaptırımlar oluşturacak yasanın 17. maddesi, telif hakkında tabi içeriklerin nasıl ayırt edileceğine dair de belirsizlikler içeriyor. Yasa yapıcılar platforma yüklenen videoların yayına girmeden bir yazılımla incelenip telif hakkı ihlali olup olmadığı kontrol edilecek dese de halka göre bu durum yanlış yasaklamaları beraberinde getirecek. Bu yasaklamalar zamanla internette sansürü de doğuracaktır.
AB yasaya uyum sağlayacak ülkelere iki yıl vererek kendi sistemlerine adapte etme imkanı sağladı.

https://www.apnews.com/b2e792464c12490bb66742a999835043 Yorum Yaz
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The Hollow 1 ay en beğenilen
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java 1 ay
Bu yasa bizde çıkmış olsaydı, burada küfürden geçilmezdi...
2 Yanıt Yanıtla +27
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HINATORY 1 ay
Net sansürdür. Özgürlük ve demokrasi beşiği AB'de bile geriye gidiş var
tüm dünya totaliter rejime doğru sürükleniyor, demokrasi geriliyor.
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bestanealtcizgi 1 ay
Su yasa Turkiye'de uygulansa onedio gibi icerik hirsizi siteler direkt iflas eder.
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hepsinerede 1 ay
savaş başladı diyebilirmiyiz?
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9600_G_T 1 ay
inş kıskanmayız bunları
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cgdincer 1 ay
Doğru ve yerinde karar tebrikler.
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HINATORY 1 ay
Bazi kıt beyinliler anlamakta güçlük çektiğinden bu sansürü "ne varyea telif hakki sizi gidi cahiller. Sss" diye trip atmis.
Memlekette cin olmadan adam çarpma, bildiği bir (1) ise cilalayip ambalaj yapma moda olunca, yırtık don fırlamalari öter tabi.
Bakın arkadaşlar bu sağda, solda paylasilan warez icerikler, film vs, yasasi değil bunun icin tee 10 yıldir keskin yasalar var zaten. Denetimi de yüksek.
Envai cesit paylaşım sitesinin top atmasının sebebi olmuştu bu yasalar.
Diyelim ki bir yayın yaptin, yayın içeriğinde kısacik bir filmin, bir sahnesine yer verdin iste bu video'n kaldirilabilecek, dahasi abone sayısı uyari bakilmaksizin kanalın kapatilabilecek.
Hani o filmlerden bir kare alıp envai cesit caps yapıyoruz ya, onlarda etkilenecek kaldırılacak hatta iceriklere dahi ulasamayacaksiniz bile (-ki haberde bundan bahsediliyor)
Ve bunun gibi daha niceleri...
Buda ozelliikle bağımsız yayıncılarin, bu tip eglence icerikli kanalların cok ciddi başı agriyacak demek.
İnternet dutluga dönerse o zaman "telif hakkı" diye zirlarsiniz bombos çölde.
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The.Mafia 1 ay
Yakında ülkemize de gelir
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Why Shy 1 ay
Google, Youtube gibi tekelleşen firmalara her zaman karşıyımdır. Rekabet olmayan yerde suistimal başlar.
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simbolmina 1 ay
Wikipedia'nın durumu nedir? Bu yasayı en çok engellemek isteyen site wikipedia olmuştu.
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Baelros 1 ay simbolmina
Wikipedia'yi baglayan bir durum yok.
Article 13's provisions target commercial web hosts which "store and give the public access to a large amount of works or other subject-matter uploaded by its users which [they] organise and promote for profit-making purposes". The proposal makes explicit that this does not include private cloud storage services, non-profit encyclopaedias (such as Wikipedia), nor non-profit educational or scientific repositories.[36]
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MiLLETiNVEKiLi 1 ay
Dünyanın tek akıllısı Trump değil sonuçta...Google ve Facebook teknoloji ve güçlü konumunu kullanarak içerik sahipleri üzerinden haksız para kazanmasına bariyer konmuş
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RElS 1 ay
Cahil cüheylalar bu sansürdür diktatörlüktür demişler.. Bunların yaşadığı Türkiye yi neden AB ye alsınlar ki? Telif hakkı ne onu bile bilmezler..
AB emek hırsızlarına geçit vermemek için çok doğru adım atmış.. Sen birinin eserini yazılımını müziğini resmini videosunu kopyala linklerini koy yayınla youtube dan facebook dan reklam geliri link geliri elde et, ne vergi ver devlete kazancından nede eserin gerçek sahibinin hakkını.. Yok ya..
Bu tür yasalara karşı olanların evlerine hırsız dadansın inşallah..
Selamınız ve duanız ile.
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link vergisi, telif hakkı yasası ve
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