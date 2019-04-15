Avrupa Birliği telif hakkı yasası çıktı: Link vergisi ve ağır filtreler kapıda

Avrupa’da özellikle Google ve Facebook hizmetlerine büyük bir darbe iniyor. AB üye ülkeleri tarafından onaylanan yeni telif hakkı yasası, Google ve Facebook başta çok sayıda platformun içerik yükleme araçlarında ağır filtreler kullanmasına sebebiyet verecek.

Basitçe ifade edildiğinde, yasanın 11. maddesine göre Google için arama sonuçlarında gösterilen haber özetleri cezai yükümlülük doğuracak. Facebook için de aynı şekilde platforma yüklenen video ve fotoğraflar, telif haklarını ihlal eden içeriklere sahipse sorumlu direkt Facebook olacak.

28 ülkeden 19’u tarafından kabul edilen, kimileri tarafından link vergisi de denilen uygulama, Google’ın Avrupa’daki Haberler hizmetini firmanın da açıkladığı üzere kökünden kapatmasına sebebiyet verebilir. Yasaya karşı oy kullanan ülkeler Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Finlandiya ve İsveç olurken Belçika, Estonya ve Slovenya oy kullanmadı.

Geçtiğimiz aylarda İspanya ve Almanya’da yürürlüğe giren benzer yasa ile Google News bu ülkelerde kullanıma kapatılmıştı. Kapatılmanın ardından haber siteleri trafiklerinde %10-15 arası düşüş gördüğünde fikirler değişmiş ve yasayı kabul etmenin bir hata olduğu açıklanmıştı. Görünüşe göre Avrupa bu durumdan dersini almadı.

YouTube üzerinde de ciddi yaptırımlar oluşturacak yasanın 17. maddesi, telif hakkında tabi içeriklerin nasıl ayırt edileceğine dair de belirsizlikler içeriyor. Yasa yapıcılar platforma yüklenen videoların yayına girmeden bir yazılımla incelenip telif hakkı ihlali olup olmadığı kontrol edilecek dese de halka göre bu durum yanlış yasaklamaları beraberinde getirecek. Bu yasaklamalar zamanla internette sansürü de doğuracaktır.

https://www.apnews.com/b2e792464c12490bb66742a999835043

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AB yasaya uyum sağlayacak ülkelere iki yıl vererek kendi sistemlerine adapte etme imkanı sağladı.