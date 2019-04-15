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Facebook Messenger uygulaması kısmen de olsa yuvaya dönüyor

Yakın zamanda Facebook ana uygulaması içerisinde metin tabanlı sohbet edebileceksiniz. Firma kullanıcıların basit bir sohbet için Messenger uygulamasına geçiş yapmasını istemiyor.
1 ay
2,8b
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4
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook’un mobil tarafta sohbet modülü ayırma kararı almasından sonra Messenger ayrı bir uygulama olarak hayatına devam etmişti. Bununla birlikte Facebook’un uygulamayı kısmen de olsa tekrar kendi bünyesine almayı planladığı ortaya çıktı.

Temel anlamda sohbet

Firma kendisine ait bir geliştirme platformuna ve kaynaklara sahip olması amacıyla Messenger modülünü 2011 yılında ayrı bir uygulama haline getirmişti. Şirket hesapları, sohbet botları, yapay zekâ desteği, mini oyunlar gibi pek çok yenilik ile Messenger en az Facebook kadar ilgi görüyordu.

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Bununla birlikte iki kelimelik bir sohbet için bile kullanıcıların ayrı uygulamaya geçiş yapması eleştiri konusuydu. Facebook’un bu eleştirileri dikkate alarak önemli bir güncelleme hazırladığı ortaya çıktı.

Yeni güncellemeyle birlikte Facebook ana uygulaması içerisinde arkadaşlarınız ile sadece metin tabanlı sohbet etmek isterseniz özel bir sohbet modülü açılıyor. Böylece zaman kaybı yaşanmıyor. Bunun haricinde içerik göndermek veya oyun oynamak için yine uygulamaya geçiş yapmak gerekiyor.

Temel anlamda Facebook uygulamasına bir sohbet fonksiyonu kazandıran firmanın gelecekte tamamen Messenger platformunu bünyesine katıp katmayacağı merak konusu zira 2020 yılında Instagram ve WhatsApp dahil olmak üzere ortak bir sohbet platformu oluşturmak istediği biliniyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/04/facebook-messenger-could-return-to-the-main-app/ Yorum Yaz
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zaomss 1 ay en beğenilen
Facebook mesajlar için messengeri zorunlu tuttuğu an silmiştim. O günden beri hiç pişman olmadım.
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OverClocK1ng 1 ay
İyi bari. Kullanmadığım, bi halta yaramayan bu salak şeyi kaldırabileceğim artık.
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zaomss 1 ay en beğenilen
Facebook mesajlar için messengeri zorunlu tuttuğu an silmiştim. O günden beri hiç pişman olmadım.
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esmerbuyucu 1 ay
Facebook-Instagram-WhatsApp sohbetlerini tek bir çatıda birleştireceklerinin ayak izleri.
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yorumculuklar 1 ay
Sanırım Messenger Lite versiyonunun uygulamanın içine ekliyorlar fakat kırk tane bildirim sokuştururlar kenarlara, tam sürümünü indir daha rahat sohbet et diye.. Kullanmıyorum, memnunum...
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