Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi Jaguar I-Pace oldu

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2019 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün kazananı belli oldu. Ödül için yarışan otomobiller arasında Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes A-Serisi, Peugeot 508 ve Jaguar I-Pace modelleri adını finale yazdırmayı başarmıştı. Bu yıl 89.’su düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nın başlangıcında yapılan final oylamasıyla yılın otomobili Jaguar I-Pace oldu.

İkinci tur oylamaya gidildi

2019 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün sahibini belirlemek için 23 ülkeden toplam 60 basın mensubu oy kullandı. Oylamanın ilk turunda Jaguar I-Pace ile Alpine A110 eşit oy aldı. Bu nedenle 1964’ten bu yana düzenlenen yarışmada bir ilk yaşandı ve ikinci tur oylamaya gidildi. İkinci tur oylamada Jaguar I-Pace rakibini kıl payı geçerek ödülün sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıl Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün sahibi Volvo XC40 olmuştu. Tasarım ve teknoloji bakımından deyim yerindeyse evrim geçiren Peugeot 508 bu yılın favorilerinden biriydi fakat ödülün sahibi olamadı.