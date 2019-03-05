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Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi Jaguar I-Pace oldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul gören Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nü bu yıl Jaguar I-Pace kazandı. Tarihinde bir ilke sahne olan yarışmanın detayları haberimizde...
2 ay
3,6b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi Jaguar I-Pace oldu
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2019 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün kazananı belli oldu. Ödül için yarışan otomobiller arasında Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes A-Serisi, Peugeot 508 ve Jaguar I-Pace modelleri adını finale yazdırmayı başarmıştı. Bu yıl 89.’su düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nın başlangıcında yapılan final oylamasıyla yılın otomobili Jaguar I-Pace oldu.

İkinci tur oylamaya gidildi 

2019 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün sahibini belirlemek için 23 ülkeden toplam 60 basın mensubu oy kullandı. Oylamanın ilk turunda Jaguar I-Pace ile Alpine A110 eşit oy aldı. Bu nedenle 1964’ten bu yana düzenlenen yarışmada bir ilk yaşandı ve ikinci tur oylamaya gidildi. İkinci tur oylamada Jaguar I-Pace rakibini kıl payı geçerek ödülün sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıl Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün sahibi Volvo XC40 olmuştu. Tasarım ve teknoloji bakımından deyim yerindeyse evrim geçiren Peugeot 508 bu yılın favorilerinden biriydi fakat ödülün sahibi olamadı.


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b@d0 2 ay en beğenilen
508'i harcadılar matmazel
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DH Misafiri 2 ay
Peugeot'ya yazık oldu peugeot'yu harcadılar resmen
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ec.dmn 2 ay
İki favorim vardı bu yıl için; Jaguar I-Pace ve Peugeot 508.
Jaguar hakkıyla kazandı fakat 508'e biraz haksızlık yapıldığını, ayrıca Alpine A110'un da fazlasıyla abartıldığını düşünüyorum.
Mercedes A-Class ise hakettiğini yaşadı bence. Tamam, kokpit harika ama onun dışında tasarımsal olarak ve genele baktığımızda asla bir önceki kasanın yakaladığı başarıyı yakalayamayacak bir araç..
İki favorim vardı bu yıl için; Jaguar I-Pace ve Peugeot 508.Jaguar hakkıyla kazandı fakat 508'e biraz haksızlık yapıldığını, ayrıca Alpine A110'un da fazla...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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freemangroovy 2 ay
Oylamada Alpine ile eşitlik çıkınca tekrar oylamaya gidilmiş, ondan sonra kulisler yapılmıştır..
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haberelectro 2 ay
Parayla aldılar belli.
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bydoctore 2 ay
Arabanın iç ve dış tasarımı çok güzel, beğendim. Fiyatını beğenmedim. Tam zengin işi olmuş. (Fiyat: 559.000-647.000 )
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MHEC 2 ay
Arka stoplar çokta iyi değil ama ön harika.
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DoğanGörünümlüToros 2 ay
Her ne kadar EVhead olsam da. Bu otomobil biraz aceleye getirilmis olmasindan kaynakli problemleri var. İki motoru kombine etmesinde sıkıntı çekiyor. Kendisinden daha ağır, çok daha güçlü olan model x ten nerdeyse %30 daha fazla tüketiyor. Ayrıca ac sarjda saatte 7 kw ile sarj olmasi da zayif yonu.
Her seye ragmen ic mekan kalitesi olarak yuksek seviye bir EV daha gormek ve hatta yılın otomobili seçilmesi hoş.
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ec.dmn 2 ay
İki favorim vardı bu yıl için; Jaguar I-Pace ve Peugeot 508.
Jaguar hakkıyla kazandı fakat 508'e biraz haksızlık yapıldığını, ayrıca Alpine A110'un da fazlasıyla abartıldığını düşünüyorum.
Mercedes A-Class ise hakettiğini yaşadı bence. Tamam, kokpit harika ama onun dışında tasarımsal olarak ve genele baktığımızda asla bir önceki kasanın yakaladığı başarıyı yakalayamayacak bir araç..
1 Yanıt Yanıtla +5
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haberelectro 2 ay ec.dmn
Önceki kasadan her anlamda iyi yeni A serisi. Satışları eskisinden %40 daha iyi.
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Ayyıldız Türk 2 ay
Hiç beğenmedim çünkü buna verecek param yok
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ECDAD_OSMANLI 2 ay
Her türlü gelir kesimindeki insanlara hitap ediyor bu aracın birinci olması gayet normal
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DH Misafiri 2 ay
Peugeot'ya yazık oldu peugeot'yu harcadılar resmen
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darthskywalker 2 ay
katalog incelemesi yapmıştım geçen sene ve jaguar o zaman güzel bir hizmet veriyordu. aracı evden şarj etmeniz için, güçlü bir elektrik bağlantısı ve çevirici ekipmanlar gerekiyor. jaguar bu ekipmanları hem ücretsiz veriyor hem de evinize bu zor bağlantının yapılması için ücretsiz hizmet veriyordu. konuya pek hakim değilim ama sanırım evdeyken bu aracı şarj etmek isterseniz normalde 13-14 saat sürecekken, jaguar'ın bu hizmeti ile şarj süresi oldukça kısalıyordu.
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yılın otomobili, 2019 cenevre otomobil fuarı ve
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