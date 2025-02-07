Çin'de yılın otomobili seçildi; Zirveyi Chery Exlantix ET aldı

Çin Ötomobil Ödülleri, Çin'de "otomobil dünyasının Oscarları" olarak tanımlanıyor. Kazananlar, otomobil endüstrisinin farklı branşlarından önde gelen isimleri bir araya getiren bir jüri tarafından belirleniyor. Exlantix ET'nin bu yıl jüri tarafından belirlenen 31 farklı araç arasından seçildiği açıklandı.
Çin'de Yılın Otomobili Seçilen Exlantix ET, Yakında Global Pazara da Sunulacak
Chery, Çin'de ilgiyle karşılanan elektrikli SUV'unu yakında diğer pazarlara da götürecek. Exlantix ET'nin yakında Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'da satışa sunulması planlanıyor. Çin'de Exeed Strera ET adıyla satılan araç, global pazara ise Exlantix ET adıyla sunulacak.
Chery yöneticisi Gao Xinhua, Exlantix ET'nin Yılın Otomobili seçilmesini sağlayan üç ana özelliğinin; akıllı sürüş sistemi, menzil arttırma sistemi ve dört tekerli sürüş özelliği olduğunu söylüyor.
100 kWh NCM bataryalı versiyonda menzil 760 km'ye çıkıyor. Aracın çift motorlu Ultra versiyonu, 562 beygir güç ve 691 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanıyor. Bu sayede sıfırdan 100'e 4,8 saniyede çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.