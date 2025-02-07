Çin'de yılın otomobili seçildi; Zirveyi Chery Exlantix ET aldı

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Tam Boyutta Gör Çin'in TRT'si olarak tanımlayabileceğimiz China Central Television (CCTV), geçtiğimiz günlerde Çin Otomobil Ödülleri'ni dağıttı. Beşincisi düzenlenen Çin Otomobil Ödülleri'nde bu yılın kazananı Chery oldu. Chery'nin elektrikli SUV'u Exlantix ET, Çin'de yılın otomobili seçildi.

Çin Ötomobil Ödülleri, Çin'de "otomobil dünyasının Oscarları" olarak tanımlanıyor. Kazananlar, otomobil endüstrisinin farklı branşlarından önde gelen isimleri bir araya getiren bir jüri tarafından belirleniyor. Exlantix ET'nin bu yıl jüri tarafından belirlenen 31 farklı araç arasından seçildiği açıklandı.

Çin'de Yılın Otomobili Seçilen Exlantix ET, Yakında Global Pazara da Sunulacak

Chery, Çin'de ilgiyle karşılanan elektrikli SUV'unu yakında diğer pazarlara da götürecek. Exlantix ET'nin yakında Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'da satışa sunulması planlanıyor. Çin'de Exeed Strera ET adıyla satılan araç, global pazara ise Exlantix ET adıyla sunulacak.

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Chery yöneticisi Gao Xinhua, Exlantix ET'nin Yılın Otomobili seçilmesini sağlayan üç ana özelliğinin; akıllı sürüş sistemi, menzil arttırma sistemi ve dört tekerli sürüş özelliği olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Exlantix ET'nin giriş modeli 77 kWh LFP batarya ile 625 km menzil vaat ediyor. Hızlı şarj özelliği ile yüzde 30'dan yüzde 80'e 18 dakikada şarj oluyor. 4955 mm uzunluğundaki elektrikli SUV, 313 beygir gücünde arkadan itişli motorla geliyor.

100 kWh NCM bataryalı versiyonda menzil 760 km'ye çıkıyor. Aracın çift motorlu Ultra versiyonu, 562 beygir güç ve 691 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanıyor. Bu sayede sıfırdan 100'e 4,8 saniyede çıkıyor.

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Chery Exlantix ET, Çin'de yılın otomobili seçildi