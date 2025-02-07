Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'de yılın otomobili seçildi; Zirveyi Chery Exlantix ET aldı

    Çin'de "otomobil dünyasının Oscarları" olarak adlandırılan Çin Otomobil Ödülleri dağıtıldı. Chery'nin elektrik SUV'u Exlantix ET, bu yıl Çin'de yılın otomobili seçildi.  
    Chery Exlantix ET, Çin'de yılın otomobili seçildi Tam Boyutta Gör
    Çin'in TRT'si olarak tanımlayabileceğimiz China Central Television (CCTV), geçtiğimiz günlerde Çin Otomobil Ödülleri'ni dağıttı. Beşincisi düzenlenen Çin Otomobil Ödülleri'nde bu yılın kazananı Chery oldu. Chery'nin elektrikli SUV'u Exlantix ET, Çin'de yılın otomobili seçildi.

    Çin Ötomobil Ödülleri, Çin'de "otomobil dünyasının Oscarları" olarak tanımlanıyor. Kazananlar, otomobil endüstrisinin farklı branşlarından önde gelen isimleri bir araya getiren bir jüri tarafından belirleniyor. Exlantix ET'nin bu yıl jüri tarafından belirlenen 31 farklı araç arasından seçildiği açıklandı.

    Çin'de Yılın Otomobili Seçilen Exlantix ET, Yakında Global Pazara da Sunulacak

    Chery, Çin'de ilgiyle karşılanan elektrikli SUV'unu yakında diğer pazarlara da götürecek. Exlantix ET'nin yakında Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'da satışa sunulması planlanıyor. Çin'de Exeed Strera ET adıyla satılan araç, global pazara ise Exlantix ET adıyla sunulacak.

    Chery yöneticisi Gao Xinhua, Exlantix ET'nin Yılın Otomobili seçilmesini sağlayan üç ana özelliğinin; akıllı sürüş sistemi, menzil arttırma sistemi ve dört tekerli sürüş özelliği olduğunu söylüyor.

    Chery Exlantix ET, Çin'de yılın otomobili seçildi Tam Boyutta Gör
    Exlantix ET'nin giriş modeli 77 kWh LFP batarya ile 625 km menzil vaat ediyor. Hızlı şarj özelliği ile yüzde 30'dan yüzde 80'e 18 dakikada şarj oluyor. 4955 mm uzunluğundaki elektrikli SUV, 313 beygir gücünde arkadan itişli motorla geliyor.

    100 kWh NCM bataryalı versiyonda menzil 760 km'ye çıkıyor. Aracın çift motorlu Ultra versiyonu, 562 beygir güç ve 691 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanıyor. Bu sayede sıfırdan 100'e 4,8 saniyede çıkıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Profil resmi
    HknRmzi 9 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 15 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yurtdışından aranmak ücretli mi türk telekom sons of anarchy yorumları buzdolabı yatay taşınır mı jilet sakalı gürleştirir mi ankara volkswagen özel servis

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G4AT
    HP 250 G9 9M3G4AT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum