Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde uçtu

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Avustralyalı bir balıkçı, drone yardımıyla gölün üzerinde sandalyeye bağlı bir biçimde uçtu. Uçuş anı ise video kaydına alındı.
Balıkçı Sam Foreman ve arkadaşının, düzenek için 13.460$ harcadığı bildiriliyor. Ekip; drone için 12 motor, 25 akü ve 6 adet 27 inç'lik pervane kullandı. Uçuş anları ise internette yayımlandı.
Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi ( CASA ) videoyu araştırıyor
Australia’s Civil Aviation Safety Authority (CASA) yani Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi videonun doğruluğunu araştırıyor. Eğer komite Foreman'ın ve arkadaşının havacılık güvenliği kurallarını ihlal ettiğine kara verirse, ekibin 10.000$'ı aşan miktarda tazminat ödeyeceği düşünülüyor.
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Video eğer doğruysa; Avustralya'da ilk defa bir kişi drone ile uçarak tarihe adını yazdıracak gibi görünüyor. Ayrıca yetkililer olayın oldukça tehlikeli olduğunu ve birilerinin yaralanmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.
https://futurism.com/the-byte/see-man-dangle-drone-fishing Yorum Yaz Paylaş Tweetle