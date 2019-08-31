Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde uçtu

Avustralyalı bir balıkçı, drone yardımıyla gölün üzerinde sandalyeye bağlı bir biçimde uçtu. Uçuş anı ise video kaydına alındı.

Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi ( CASA ) videoyu araştırıyor

Ayrıca Bkz.

"Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor"

https://futurism.com/the-byte/see-man-dangle-drone-fishing

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Balıkçıve arkadaşının, düzenek içinharcadığı bildiriliyor.(CASA) yanivideonun doğruluğunu araştırıyor.Video eğer doğruysa;gibi görünüyor. Ayrıca yetkililer olayın oldukça tehlikeli olduğunu ve birilerinin yaralanmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.