Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 32 kişi burada

Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde uçtu

Avustralyalı bir balıkçı, drone yardımıyla gölün üzerinde sandalyeye bağlı bir biçimde uçtu. Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi videonun doğruluğunu araştırıyor.
31 dk.
260
32
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Avustralyalı bir balıkçı, drone yardımıyla gölün üzerinde sandalyeye bağlı bir biçimde uçtu. Uçuş anı ise video kaydına alındı.

Balıkçı Sam Foreman ve arkadaşının, düzenek için 13.460$ harcadığı bildiriliyor. Ekip; drone için 12 motor, 25 akü ve 6 adet 27 inç'lik pervane kullandı. Uçuş anları ise internette yayımlandı.

Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi ( CASA ) videoyu araştırıyor


Australia’s Civil Aviation Safety Authority (CASA) yani Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi videonun doğruluğunu araştırıyor. Eğer komite Foreman'ın ve arkadaşının havacılık güvenliği kurallarını ihlal ettiğine kara verirse, ekibin 10.000$'ı aşan miktarda tazminat ödeyeceği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor"

Video eğer doğruysa; Avustralya'da ilk defa bir kişi drone ile uçarak tarihe adını yazdıracak gibi görünüyor. Ayrıca yetkililer olayın oldukça tehlikeli olduğunu ve birilerinin yaralanmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.



https://futurism.com/the-byte/see-man-dangle-drone-fishing Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 31 dk. GÖRÜNTÜLENEN Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde uçtu Sonraki CD Projekt Red, Witcher oyunları yapmaya devam edecek 3 sa. Motorola One Zoom'un teknik özellikleri sızdırıldı 3 sa. CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor 4 sa. Mobil Renoir APU’lar 4266 MHz LPDDR4X bellekleri destekleyebilir 5 sa. Nubia Red Magic 3S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 5 sa. Intel Elkhart Lake işlemcileri Gen11 GPU ile geliyor 6 sa. Otomobillerde emisyon değerlerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı 7 sa. Youtube, Eylül ayında kanalların tam abone sayısını göstermeyi durduracak 8 sa. Garmin güneş enerjisi ile çalışan Fenix 6 serisi akıllı saatini tanıttı 9 sa. Çocukların gizliliğini ihlal eden Youtube yaklaşık 200 milyon dolar ceza ödeyecek 9 sa. Epic Store yine bombaları patlattı: Celeste ve Inside ücretsiz 10 sa. Spotify şarkılarınızı Facebook hikayelerde paylaşabilirsiniz 11 sa. Haftaya BİM marketlerde HP ürünleri geçidi var 11 sa. Jack Dorsey’in Twitter hesabı yine hacklendi 12 sa. 2si1 | PlayStation'dan rekor ve 4K 60FPS oyun duyurusu 12 sa. Samsung Galaxy A90 5G’nin basın görseli ortaya çıktı 13 sa. Xiaomi, 10000 mAh kapasiteli Black Shark powerbank tanıttı 14 sa. Stranger Things 3: The Game mobil platformlarda yerini aldı 23 sa. Ghost Recon Breakpoint betası ile ilgili detaylar paylaşıldı 1 gün Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
Bölüm Sonu Canavarı
Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Ciddi ciddi ucuz diye bu eziyete katlanıyor musunuz
DH Forum
bu bekçiler ne işe yarıyor?
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim