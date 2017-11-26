Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ay'da araba sürmek nasıl bir şey? İşte Apollo astronotlarının Ay'da sürüş keyfi

Apollo 15, Apollo 16 ve Apollo 17 görevlerinde uydumuz Ay'a iniş yapan astronotlar beraberlerinde bir de ilginç bir aracı Ay'a götürmüşlerdi. İşte astronotların Ay'da sürüş keyifleri:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,6b
1
72
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın insanoğluna bazı katkıları da olmadı değil. Şimdileri "Uzay Yarışı" olarak isimlendirdiğimiz, dönemin iki süper gücü ABD ve SSCB'nin uzay araştırmaları için birbirleriyle yarışa girdikleri dönemde bildiğiniz gibi çok kısa bir süre içerisinde devrim niteliğinde birçok tarihi ilke şahitlik etmiştik.

1969 yılında Ay'a ilk insanlı inişi gerçekleştiren ABD, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'da yürüdüğü bu Apollo 11 göreviyle birlikte bildiğiniz gibi uzay yarışının resmen galibi olmuştu. Ancak dünya devinin uydumuz Ay'la olan planları elbette orada sonlanmadı. O dönemler altın çağını yaşayan NASA, 1969-1972 yılları arasında tam 7 farklı Apollo görevi düzenlemiş ve 12 ABD'li Ay yüzeyinde yürüme şansı bulmuştu. Bu astronotlardan bazılarıysa Ay'da yürümekle kalmayıp ayrıca Ay yüzeyinde küçük bir araba sürme keyfini de yaşamıştı.


Yukarıda görmüş olduğunu görüntüler NASA tarafından geçtiğimiz hafta ilk kez yayınlandı. Uzay ajansının Lunar Roving Vehicle (Ay taşıtı) ismini verdiği bu araçlar Ay'da kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve ilk kez Apollo 15 görevinde Ay yüzeyine indirilmişti. Ay'a götürülen belki de en enteresan şeylerden birisi olan LRV arabalarını sadece 6 astronot kullanma şansı bulabildi.

NASA'nın yayınladığı bu yeni video ise Apollo 16 görevine ait. Videoda aracı kullanan isim 13 km/s ile Ay'da hız rekoru kırmış ünlü astronot John W. Young. John W. Young'ı görüntüye alan isim ise yine bir diğer ünlü astronot Charles Duke. Apollo 16'nın bu astronot ikilisi, Ay yüzeyinde geçirdikleri 71 saatlik zaman diliminde videodaki LRV arabasıyla birlikte toplam 26.7 kilometre yol almışlar. Duke ve Young'ın sürdükleri bu ilginç araç, bugün hala Ay yüzeyinde aynen bekliyor.

http://www.businessinsider.com/nasa-video-apollo-16-lunar-rover-drive-on-moon-2017-11 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
45 yıl once gıdıp, şimdi neden gıtsınler ? O zaman meraktan gıttıler, sımdı ay da ne var ne yok bılıyorlar bır daha boş yere gıtmelerıne gerek yok. Ama ay'a üst yapılması planlanıyor.
Kullandıgı işlemcı bıle amerıkan malı ama burada adamlara hesap soruyor.
45 yıl once gıdıp, şimdi neden gıtsınler ? O zaman meraktan gıttıler, sımdı ay da ne var ne yok bılıyorlar bır daha boş yere gıtmelerıne gerek yok. Ama ay'a üst...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 2 yıl
Ders kitaplarında bu yalanları öğrettikleri yetmiyormuş gibi sizde burada haber mi yapıyorsunuz ?
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanreall 2 yıl
2017 yılında, Ay'a gerçekten gidilmediğini iddia eden insanlar var, inanılır gibi değil. Orta Çağ düşünceleri ile aramızda yaşayanların varlığını bilmek gerçekten çok tuhaf bir his.

Bir de bunları ciddiye alıp cevap falan veriyorsunuz, kendinize gelin arkadaşlar.
2017 yılında, Ay'a gerçekten gidilmediğini iddia eden insanlar var, inanılır gibi değil. Orta Çağ düşünceleri ile aramızda yaşayanların varlığını bilmek gerçek...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolfestein 2 yıl
Bu kişi block listenizde. Bloğu kaldır

Videoya cevap verebildin mi ben mesajını göremiyorum da
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl wolfestein
Orijinalden alıntı: Rüzgar.
Bu kişi block listenizde. Bloğu kaldır

Videoya cevap verebildin mi ben mesajını göremiyorum da


Tüm yalanlarını teker teker çürüttüm, böyle ağlarsın işte.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolfestein 2 yıl
Uzaydan bahsetmiyorum Van Allen kuşağının içinde bulunan ısıdan bahsediyorum yazdıklarımı bir daha oku
Ben sana video attım adamlar kendi ağızlarından itiraf etmişler alçak dünya yörüngesini geçemiyoruz diye sen neyin kafasını yaşıyorsun?
Hadi sıkıysa videodakilere de cevap ver
Abd ne derse inanacak kendi fikri ve araştırma kabiliyeti olmayan bir insana daha diyeceğim yoktur.
Sen bu kafayla yaşamaya devam et.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl wolfestein
Orijinalden alıntı: Rüzgar.
Uzaydan bahsetmiyorum Van Allen kuşağının içinde bulunan ısıdan bahsediyorum yazdıklarımı bir daha oku
Ben sana video attım adamlar kendi ağızlarından itiraf etmişler alçak dünya yörüngesini geçemiyoruz diye sen neyin kafasını yaşıyorsun?
Hadi sıkıysa videodakilere de cevap ver
Abd ne derse inanacak kendi fikri ve araştırma kabiliyeti olmayan bir insana daha diyeceğim yoktur.
Sen bu kafayla yaşamaya devam et.

Hadi oradan koyduğun video uydurma bir video. Ben yukarıda nasa'nın kendı resmi videosunu koydum. Ustekı mesajımı edıtleyıp ekledıgım vıdeoları ızle.
Ne abd'nin uydurması ? Tum dunyanın kabul ettıgı bır gerçek, ınsanlık 6 kere ay'a ayak bastı. Senın gıbı ne idiğü belirsiz kişilerin mahalle kahvehanelerınde uydurdugu yalanlara mı inanacağım ?


Van allen kuşağı ne daha onu bılmıyorsun, bırılerınden bır seyler duymuşsun yarım yamalak bilgilerle burada ahkam kesıyorsun.

3) Van Allen kuşakları var. Oradan insan geçemez, yanar, radyasyondan ölür bi kere.
Yorulmak bilmez Ay inkarcılarının bir savı da, Dünya’yı çevreleyen Van Allen kuşaklarından insanların “canlı” geçmesinin mümkün olmayacağı ve bu nedenle Ay’a gidilemediği şeklinde. Ellerindeki bu “en bilimsel” savı hiçbir dayanak göstermeden sunmalarına karşın, konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından cevaplanması da çok zor olduğundan genelde bu iddiayı ortaya atar ve arkalarına keyifle yaslanırlar. Biz cevaplayalım:
Van Allen kuşakları, Dünya’nın manyetik alanı tarafından yönlendirilip bir kutuptan diğerine giden küresel bir yapı oluşturacak biçimde birikmiş yüklü parçacıklar ve serbest elektronlardan oluşuyor. Aslında iki kuşak var; iç kısımda, dünyaya daha yakın olanda çoğunlukla yüklü atom çekirdekleri yer alırken, dış kısımda yer alan kuşak elektronlardan oluşuyor. Ayrıca kuşak, kutuplarda neredeyse “yok” sayılabilecek kadar inceyken, Ekvator üzerinde oldukça kalın. Bunun nedeni de, kutuplarda Dünya’nın manyetik alanının oldukça zayıf, Ekvator çevresinde ise güçlü olması. Güneş kaynaklı yüklü partiküller manyetik alanın da kutuplarını oluşturan bu kutup bölgelerinden Dünya atmosferinin üst katmanlarına ulaşır ve buralarda “kutup ışıkları”nı meydana getirir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Zaten bu son cümlede zihninde bir ışık parlamış ve şunu demiş olanlarınız vardır: “Madem bu kuşaklar ölümcül radyasyon içeriyor, o halde uzaya Ekvator üzerinden değil de kuşakların çok ince olduğu, neredeyse yok sayıldığı kutup bölgesinden çıkalım. “Evet, bunu yapabilirsiniz. Biraz daha fazla yakıt harcarsınız ama, Van Allen kuşaklarıyla hiç muhatap olmadan kutuplar üzerinden uzay boşluğuna güle oynaya ulaşabilir, aynı yoldan dönebilirsiniz.
Ama Ay yolculuklarında böyle yapılmadı. Van Allen kuşaklarının yine ince bir bölgesinden olsa da doğrudan içinden geçildi. Bu geçiş süresi yaklaşık olarak dört saati bulmasına karşın, astronotların aldığı radyasyon oranı Güneş altında tarlada çalışarak geçimini sağlayan bir çiftçinin birkaç yılda aldığı “doğal” radyasyondan fazla değildi. Hem bu kuşaktan geçerken giydikleri uzay elbiseleri, hem de Apollo araçlarının gövde kaplamaları radyasyona olabildiğince dayanaklı olarak tasarlanmışlardı. Ayrıca fotoğraf çekiminde kullanacakları (ve kullandıkları) filmler ile hassas ekipmanlar özel kurşun kaplamalı kutularda korunuyorlardı.
Şu kısmı iyi oku.



Bir de işin komik yönü vardır ki, Van Allen Radyasyon kuşaklarını keşfeden James Van Allen; ne Ay yolculukları sırasında, ne de daha sonrasında “buradan insanlar geçemez” dedi. Aksine, keşfettiği kuşağın radyasyon oranının Apollo astronotlarına zarar veremeyeceğini, tüm bu iddiaların birer saçmalık olduğunu defalarca açıkladı.

Ayrıca; Van Allen kuşaklarının içinden geçen yörüngelerde bugün yüzlerce uydu yer alıyor ve onca kozmik parçacığa, radyasyona rağmen tıkır tıkır çalışıyorlar.
Evet, gördüğünüz gibi eğer isterseniz radyasyon kuşaklarıyla hiç muhatap olmadan Ay’a gidebilir, dilerseniz de “belki romatizmama iyi gelir” diye kuşağın tam ortasından geçip gidebilirsiniz. Tercih sizin…
Diğer uydurmalarının cevabı bu sitede: kozmikanafor.com/...
Hadi sana bu kadar ders yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozandemir- 2 yıl
ozaman uzay rekabetinde bulunan ruslar bile kabul ediyorken siz nasıl aya çıkılmadığını reddediyorsunuz buda kör cahillik işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
niyatovic 2 yıl
ayda çekik gözlü amcaların üssü var onlar izin vermiyor... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C.CEMİL 2 yıl
bence aya gidilmedi
sen kimsin peki ?
hayatında bilgisayar ve internet dışında bir şey görmemiş kişiler gelip burada ahkam kesiyor
ki gidilememiş olsa en büyük rakibi ruslar buna karşı çıkardı ,rakibinin sahtekarlıkla öne geçmesini kabullenir mi ?
sonra bunu bugün tartışmanın ne faydası var ?
adamlar uzaydan her hareketini takip edip ,gerektiğinde kafana bomba yağdırıyorsa
uzaya gidilmedi ,aya inilmedi ,dünya düz diye sayıklamaktan iyidir herhalde
bu kadar alim siniz madem ,misal ufacık bir alana milyarlarca transistör konulması nasıl oluyor ,bu da mı yalan ?
sürekli işlemci ,ekran kartı yarıştırması yaparsınız ama bu nasıl bir teknolojidir ,hiç araştırdınız mı ?
peki her ay yerli otomobil yaptığımız çok mu doğru ?
bırakın bunları biz teknoloji fukarası bir ülkeyiz ,eskiyi geçip batı teknolojisini nasıl yakalarız gibi konulara bakın
abd. aya gitmedi dünyayı kandırdı ,ee ne olmuş yani ?
böyle olunca biz teknoloji olarak onları geçtik mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Simplify 2 yıl
Yav he he
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 2 yıl
Tartışmak anlamsız, bir gün aya insanlı üs kurulup canlı yayına başlanırsa karşılaştırmalı bir şekilde herkes neyin doğru yada yalan olduğunu zaten görecektir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demirparcasi 2 yıl
"NASA 1969'da Ay'a insan göndermedi. O günkü teknoloji ile mümkün değildir. Hatta bugünkü teknoloji ile bile mümkün olduğu şüpheldir. Ay'da çekildiği iddia edilen videolar ve fotoğraflar sahtedir." iddiasını yapanlar Ortaçağ zihniyetine sahip insanlarmış. İnanılır gibi değilmiş.
Yüksek otoritenin ona her söylediğine inanmak ve sorgulamamak Ortaçağ zihniyetidir. Kilise, Papa bunu dediyse kesin doğrudur. İttiat edelim. Aksini iddia edenler kafirdir. Dinden çıkmıştır. Öldürelim.
Bugünkü zihniyet ABD, NASA ve TV bunu gösterdiyse kesin doğrudur. Aksini iddia edenler komplo teorisyenidir. İddiaları dikkate alınmaya değmeyen insanlardır.

En azında öldürmüyorlar sadece marjinalleştiriyorlar. Gelişme var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
fake bir video dünya dan gece bakınca uzayın yıldız olmayan hiç bir yeri yok o video da sadece karanlık var... boş bir uzay... apollonun aya gitmesi tamamen bir efsane bir çok çelişki ve sorular var cevaplanmayan....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

fake bir video dünya dan gece bakınca uzayın yıldız olmayan hiç bir yeri yok o video da sadece karanlık var... boş bir uzay... apollonun aya gitmesi tamamen bir efsane bir çok çelişki ve sorular var cevaplanmayan....

dünya aydınlıkken uzay neden siyah mesela buna da bişey bulmalısın sen bence..

onca bilim adamı dururken ufak beyni ile kendini zeki sanan komplo teorisyenleri tespit sıçıyor "sahte.. mason.. iluminati.." geyiği yapıyor. yalan haber yayma araştırmalarının deneklerisiniz gençler farkında değilsiniz. dünya yuvarlak değil yalalnına dahi inanabilecek özgüvende beyinsizler var, size çok görmüyorum bu geyikleri.

"cahillik güzel şey herşeyi biliyorsun" tespiti boş tespit değil..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
videoda 20 inci saniyeden itibaren gökyüzünde uçan bi cisim var bu hatayı yapmış olamazlar gerçekten aya gidildimi orası gerçek aymı merak ediyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5607 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lunar roving vehicle, uzay araştırmaları ve
7 etiket daha apollo görevleri apollo 16 Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Black Friday 2017 rekorlarla kapandı 2 yıl Face Unlock özelliği OnePlus 5’e geliyor 2 yıl Söz dizisinden farklı bir oyun 2 yıl İngiltere’deki acil hizmetler Samsung telefonları kullanacak 2 yıl Volkswagen 2 adet yarı hibrid Golf versiyonu geliştiriyor 2 yıl NASA, Fransa ve Japonya birleşti: Mars'ın uydusundan Dünya'ya örnek getirecekler 2 yıl Huawei, Samsung'un telefonlarıyla dalga geçen 3 reklam filmi yayınladı 2 yıl Motospeed CK108 Çinli mekanik klavye test masamızda! 2 yıl Black Mirror'ın 4. sezonundan yeni fragman 2 yıl Skoda 2025'e kadar farklı segmentlerde beş elektrikli araç çıkaracak 2 yıl Türkiye'den bu yıl rüzgar enerjisine tam 5 milyar dolarlık yatırım 2 yıl İrlanda Apple'dan 13 milyar euroluk vergi cezasını tahsil edecek 2 yıl Facebook’a yeni bir Snapchat özelliği 2 yıl OYUNDER: "Türkiye 15 milyar dolarlık oyun ihracatına ulaşabilir" 2 yıl TRT World, ABD'de geniş kitlelere yayıldı 2 yıl Bitcoin'in değeri 9000$'ı aştı 2 yıl Snapchat iki yeni reklam modeli başlattı 2 yıl Galaxy S6 serisi ve Galaxy Note 5, Android 8.0 Oreo güncellemesi alabilir 2 yıl Kalbin kan pompalamasına yardımcı olan cihaz geliştirildi 2 yıl Sanal madenciliğe özel ilk güç kaynağı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ay'da araba sürmek nasıl bir şey? İşte Apollo astronotlarının Ay'da sürüş keyfi Sonraki TunnelBear’den şifre saklama uygulaması 2 yıl FATİH projesi kapsamında dağıtılan tabletlerin yerini dizüstü bilgisayarlar alıyor! 2 yıl Justice League gişede beklentilerin altında kaldı 2 yıl Renault'dan "Black Friday" indirimi 2 yıl Türkiye'de temiz hava kalmadı! EA, tüm kötülüklerin merkezi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Tesla Semi'ye ait hızlanma videoları internete düşmeye başladı 2 yıl Nokia 8 için Android Oreo 8.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 2 yıl Intel Core i9 isimlendirmesi mobile geliyor 2 yıl Microsoft yavaş yavaş Android telefon satıcısına dönüşüyor 2 yıl Türkiye'nin uydu test merkezini gezmek ister misiniz? 2 yıl Tesla Roadster'ın tasarımı Honda NSX'in kopyası mı? 2 yıl Imgur, 1.7 milyon kullanıcının e-posta ve şifrelerinin çalındığını itiraf etti 2 yıl Toyota'nın avuç içine sığan robotu Kirobo Mini satışa sunuldu 2 yıl Samsung’dan micro LED televizyonlar geliyor 2 yıl Black Friday Jeff Bezos'a yaradı: Serveti 100 milyar doları aştı 2 yıl Twitter’a sonra oku özelliği geliyor 2 yıl Avustralya yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçme yolunda ilerliyor 2 yıl Rus milyarder, uzaylı arayışında NASA'yı alt etmek istiyor: İşte detaylar 2 yıl Audi bu yıl da Real Madrid'li futbolculara ücretsiz lüks otomobil verdi 2 yıl NASA'nın dev Mars roketi SLS yine ertelendi "Bu sefer hedef 2020" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim