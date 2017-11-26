Ay'da araba sürmek nasıl bir şey? İşte Apollo astronotlarının Ay'da sürüş keyfi

Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın insanoğluna bazı katkıları da olmadı değil. Şimdileri "Uzay Yarışı" olarak isimlendirdiğimiz, dönemin iki süper gücü ABD ve SSCB'nin uzay araştırmaları için birbirleriyle yarışa girdikleri dönemde bildiğiniz gibi çok kısa bir süre içerisinde devrim niteliğinde birçok tarihi ilke şahitlik etmiştik.



1969 yılında Ay'a ilk insanlı inişi gerçekleştiren ABD, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'da yürüdüğü bu Apollo 11 göreviyle birlikte bildiğiniz gibi uzay yarışının resmen galibi olmuştu. Ancak dünya devinin uydumuz Ay'la olan planları elbette orada sonlanmadı. O dönemler altın çağını yaşayan NASA, 1969-1972 yılları arasında tam 7 farklı Apollo görevi düzenlemiş ve 12 ABD'li Ay yüzeyinde yürüme şansı bulmuştu. Bu astronotlardan bazılarıysa Ay'da yürümekle kalmayıp ayrıca Ay yüzeyinde küçük bir araba sürme keyfini de yaşamıştı.





Yukarıda görmüş olduğunu görüntüler NASA tarafından geçtiğimiz hafta ilk kez yayınlandı. Uzay ajansının Lunar Roving Vehicle (Ay taşıtı) ismini verdiği bu araçlar Ay'da kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve ilk kez Apollo 15 görevinde Ay yüzeyine indirilmişti. Ay'a götürülen belki de en enteresan şeylerden birisi olan LRV arabalarını sadece 6 astronot kullanma şansı bulabildi.



NASA'nın yayınladığı bu yeni video ise Apollo 16 görevine ait. Videoda aracı kullanan isim 13 km/s ile Ay'da hız rekoru kırmış ünlü astronot John W. Young. John W. Young'ı görüntüye alan isim ise yine bir diğer ünlü astronot Charles Duke. Apollo 16'nın bu astronot ikilisi, Ay yüzeyinde geçirdikleri 71 saatlik zaman diliminde videodaki LRV arabasıyla birlikte toplam 26.7 kilometre yol almışlar. Duke ve Young'ın sürdükleri bu ilginç araç, bugün hala Ay yüzeyinde aynen bekliyor.

http://www.businessinsider.com/nasa-video-apollo-16-lunar-rover-drive-on-moon-2017-11