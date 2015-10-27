Ay'ın detaylarını gösteren yeni haritalar yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar (USGS) merkezi, Dünyanın tek doğal uydusu Ay'ın detaylarını gözler önüne seren iki yeni oldukça detaylı harita yayınladı.

1979 yılına ait Ay grafiklerinin üzerine Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 2009 yılında bu yana görevde bulunan LRO uzay aracı aracılığıyla çekilen fotoğraflar ile oluşturulan haritalar, fotoğraf mozaiği ve topografik harita olmak üzere iki farklı format ile yayınlamış durumda.

Yüksek çözünürlükte olmalarıyla tüm detayları gösteren harita içeriği, USGS'in açıklamasına göre hem halkın hem de bilim insanlarının Ay yüzeyini ve yapısını anlaması için önemli bir merkez oluşturuyor. Haritalar ile kişiler Ay yüzeyindeki her metrekareyi tek tek keşfedebiliyor ve etkileyici ay volkanlarına yakında bakabiliyor.

Bu ilginç ve bir o kadar da önemli haritalara buradan ulaşabilirsiniz. Boyutların çözünürlüğe bağlı olarak 55MB ile 427 MB arasında değiştiğini belirtmekte fayda var.

http://www.cbsnews.com/news/moon-maps-let-you-explore-the-moon-like-never-before/