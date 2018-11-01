Aynı anda hem hidrojen hem de elektrik üretebilen güneş hücreleri geliştirildi

Hem hidrojen hem de elektrik üretebiliyor

Verimlilik arttırıldı

Hidrojen’in ayrıştırılması kanadında diğer paneller gibi %6.8 verimliliğe sahip olan yeni panel elektrik üretimi konusunda ise %13.5 verimliliğe sahip ki bu sayede total verimlilik oranı %20.2’ye ulaşıyor.

https://newscenter.lbl.gov/2018/10/29/a-solar-cell-that-does-double-duty-for-renewable-energy/

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gerek çevreye zararı gerekse de ömrünün giderek azalması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim devam ediyor. Bu kaynaklardan birisi olan güneş enerjisi alanında iseönemi büyük. Son gelen haberlerde yer alan güneş panelidikkat çekiyor.Berkeley Lab’dan uzmanların geliştirdiği yeni güneş hücreleri ise yapay fotosentez işlemini farklı bir boyuta taşıyor. Diğer paneller gibi güneş enerjisini kullanarak sudanbuna ek olarak elektrik üretimini de gerçekleştirebiliyor.Geleneksel panellerdeemen yüzeye güneş ışınlarının düşmesiyle birlikte üretilen elektrikhidrojen elde edilmesinde kullanılır. Buraya kadar her şey sorunsuz görünüyor olabilir lakin üretilen bu elektriğin tamamı bu işlem için kullanılmaz yani arta kalan bir elektrik üretimi söz konusudur.araştırmacılar da işte bu duruma kafa yormuşlar. Panelin arkasında yer alanbilim adamları bu sayede panelin içerisindebu sayede dışarıya alabilmişler ki bu da aynı andasağlamış.Son olarak yaklaşıkkarşılığını almanın mutluluğu yaşayan ekibin sıradaki hedefi ise geliştirdikleri panelive gerçek hayatta kullanılabilir hale getirmek şeklinde. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.