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Aynı anda hem hidrojen hem de elektrik üretebilen güneş hücreleri geliştirildi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek önem kazandığı şu günlerde biliğm adamları panellerin verimliliğini arttırmanın yanı sıra fonksiyonlarını da arttırmanın da yollarını arıyor.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
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Alternatif Enerji
Metehan Göktaş
Yazar
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Fosil yakıtların
Aynı anda hem hidrojen hem de elektrik üretebilen güneş hücreleri geliştirildi
gerek çevreye zararı gerekse de ömrünün giderek azalması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim devam ediyor. Bu kaynaklardan birisi olan güneş enerjisi alanında ise güneş panellerinin önemi büyük. Son gelen haberlerde yer alan güneş paneli hem verimliliğiyle hem de fonksiyonu itibariyle dikkat çekiyor.


Berkeley Lab’dan uzmanların geliştirdiği yeni güneş hücreleri ise yapay fotosentez işlemini farklı bir boyuta taşıyor. Diğer paneller gibi güneş enerjisini kullanarak sudan hidrojen elde eden hücreler buna ek olarak elektrik üretimini de gerçekleştirebiliyor.

Geleneksel panellerde çeşitli dalga boylarındaki ışınları emen yüzeye güneş ışınlarının düşmesiyle birlikte üretilen elektrik suyun parçalanıp hidrojen elde edilmesinde kullanılır. Buraya kadar her şey sorunsuz görünüyor olabilir lakin üretilen bu elektriğin tamamı bu işlem için kullanılmaz yani arta kalan bir elektrik üretimi söz konusudur.

Hem hidrojen hem de elektrik üretebiliyor 

Berkeley’deki araştırmacılar da işte bu duruma kafa yormuşlar. Panelin arkasında yer alan elektrik kontağı sayısını 2’ye çıkaran bilim adamları bu sayede panelin içerisinde boşa giden bu elektrik akımını bu sayede dışarıya alabilmişler ki bu da aynı anda hem hidrojen hem de elektrik üretimini sağlamış.

Verimlilik arttırıldı 

Hidrojen’in ayrıştırılması kanadında diğer paneller gibi %6.8 verimliliğe sahip olan yeni panel elektrik üretimi konusunda ise %13.5 verimliliğe sahip ki bu sayede total verimlilik oranı %20.2’ye ulaşıyor.
Aynı anda hem hidrojen hem de elektrik üretebilen güneş hücreleri geliştirildi
 
Son olarak yaklaşık 1.5 yıllık grup çalışmasının karşılığını almanın mutluluğu yaşayan ekibin sıradaki hedefi ise geliştirdikleri paneli daha iyi noktalara taşımak ve gerçek hayatta kullanılabilir hale getirmek şeklinde. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://newscenter.lbl.gov/2018/10/29/a-solar-cell-that-does-double-duty-for-renewable-energy/ Yorum Yaz
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Tommy Shelby 7 ay
İyi düşünmüşler
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grafman09 7 ay
Kapitalizim var olan bilgiyi, insanları sonuna kadar sömürmeden, uygun fiyata sunmaz.. Tesla yı hatırlayın, Tesla’nın hiç bir kablo ve temas olmadan WardenClyffe kulesiyle birkaç mil ötedeki elektrik lambalarını yakmayı başarması.. Adam elektriği herkese bedava vermeyi düşünüyordu. Ama bize Buna karşı çıkan Edison u öğrettiler..
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interwap 7 ay
Karar ver tarafını seç. Hidrojen mi, elektrik mi?
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antigravity74100 7 ay
İnsanoğlu kötüleri yaşamadan iyileri keşfedemez. Keşke bu teknolojiler 50 yıl önce geliştirilebilseydi.
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Omisis046 7 ay antigravity74100
antigravity74100
İnsanoğlu kötüleri yaşamadan iyileri keşfedemez. Keşke bu teknolojiler 50 yıl önce geliştirilebilseydi.

Önce kötüsünü yaşamışız işte.
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