Aynı anda hem hidrojen hem de elektrik üretebilen güneş hücreleri geliştirildi

Fosil yakıtların gerek çevreye zararı gerekse de ömrünün giderek azalması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim devam ediyor. Bu kaynaklardan birisi olan güneş enerjisi alanında ise güneş panellerinin önemi büyük. Son gelen haberlerde yer alan güneş paneli hem verimliliğiyle hem de fonksiyonu itibariyle dikkat çekiyor.
Berkeley Lab’dan uzmanların geliştirdiği yeni güneş hücreleri ise yapay fotosentez işlemini farklı bir boyuta taşıyor. Diğer paneller gibi güneş enerjisini kullanarak sudan hidrojen elde eden hücreler buna ek olarak elektrik üretimini de gerçekleştirebiliyor.
Geleneksel panellerde çeşitli dalga boylarındaki ışınları emen yüzeye güneş ışınlarının düşmesiyle birlikte üretilen elektrik suyun parçalanıp hidrojen elde edilmesinde kullanılır. Buraya kadar her şey sorunsuz görünüyor olabilir lakin üretilen bu elektriğin tamamı bu işlem için kullanılmaz yani arta kalan bir elektrik üretimi söz konusudur.
Hem hidrojen hem de elektrik üretebiliyorBerkeley’deki araştırmacılar da işte bu duruma kafa yormuşlar. Panelin arkasında yer alan elektrik kontağı sayısını 2’ye çıkaran bilim adamları bu sayede panelin içerisinde boşa giden bu elektrik akımını bu sayede dışarıya alabilmişler ki bu da aynı anda hem hidrojen hem de elektrik üretimini sağlamış.
Verimlilik arttırıldı
Hidrojen’in ayrıştırılması kanadında diğer paneller gibi %6.8 verimliliğe sahip olan yeni panel elektrik üretimi konusunda ise %13.5 verimliliğe sahip ki bu sayede total verimlilik oranı %20.2’ye ulaşıyor.
https://newscenter.lbl.gov/2018/10/29/a-solar-cell-that-does-double-duty-for-renewable-energy/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Önce kötüsünü yaşamışız işte.