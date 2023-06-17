Çin, 20 bin yıl elektrik üretebilecek toryum nükleer reaktörünü faaliyete geçirdi

Toryum reaktörlerinin geleneksel nükleer reaktörlerden daha güvenli ve çevre dostu olduğu belirtiliyor ve enerji üretmek için uranyum yerine toryum kullanıyorlar. Öte yandan toryumun uranyumdan daha bol ve erişilebilir bir element olduğu ve rezervlerinin de çok daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor.
Çin geniş toryum rezervine sahip
Çin, toryum reaktörü teknolojisini aktif olarak geliştiren birkaç ülkeden biri. Rapora göre Çin, ülkenin 20 bin yıldan fazla ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar geniş toryum rezervlerine sahip. Bir başka deyişle Çin'deki toryum rezervi, ülkeye 20 bin yıl elektrik üretebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi