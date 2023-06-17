Çin, 20 bin yıl elektrik üretebilecek toryum nükleer reaktörünü faaliyete geçirdi

Tam Boyutta Gör Çin, ülkenin ilk toryum reaktörünü faaliyete geçirdi. Çinli yetkililer, 2 MW kapasiteye sahip olacak bu reaktörün devreye alınmasına onay verdi ancak başlangıçta bir dizi test gerçekleştirilecek.

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Toryum reaktörlerinin geleneksel nükleer reaktörlerden daha güvenli ve çevre dostu olduğu belirtiliyor ve enerji üretmek için uranyum yerine toryum kullanıyorlar. Öte yandan toryumun uranyumdan daha bol ve erişilebilir bir element olduğu ve rezervlerinin de çok daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

Çin geniş toryum rezervine sahip

Çin, toryum reaktörü teknolojisini aktif olarak geliştiren birkaç ülkeden biri. Rapora göre Çin, ülkenin 20 bin yıldan fazla ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar geniş toryum rezervlerine sahip. Bir başka deyişle Çin'deki toryum rezervi, ülkeye 20 bin yıl elektrik üretebilecek.

Tam Boyutta Gör Öte yandan bu reaktör, Çin'de toryum reaktörü teknolojisinin geliştirilmesinde ilk adım olacak. Ülke yetkilileri, toryum reaktörlerinin gelecekte ana enerji kaynağı haline geleceğini ve bunun da fosil yakıt tüketimini azaltarak karbondioksit emisyonlarını düşüreceğini umuyorlar.

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Çin ilk toryum nükleer reaktörünü faaliyete geçirdi