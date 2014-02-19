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BAE Systems, İngiltere merkezli olarak Q-Warrior HUD sisteminin gerçek zamanlı testlerine başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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BAE Systems, İngiltere merkezli olarak Q-Warrior HUD sisteminin gerçek zamanlı testlerine başladı
Savunma sanayisi açısından dünyanın en büyük isimlerinden BAE Systems, Google Glass benzeri yapıda askeri amaçlar için hazırladığı Q-Warrior HUD sisteminin gerçek zamanlı testlerine başladığını duyurdu.
Standart miğferler üzerine takılarak askerlerin sol gözüne gelecek şekilde konumlandırılan HUD sistemi Q-Warrior, birçok oyun içerisinde gördüğümüz askeri deneyimi gerçeğe dönüştüren bir sürci ortaya koyabiliyor. Taşıdığı teknolojiler ile askerlere artırılmış gerçeklik tabanlı konum / yön bilgisi sağlayabilen, düşman ve dost birliklerinin ayırt edilmesine imkan veren, yüksek geçirgenliğe ve parlaklığa sahip ekranıyla rahat bir kullanım sunabilen ve dahili kamerasıyla zifiri karalıkta dahi görüş sağlayabilen Q-Warrior, savaş alanı içerisinde ciddi bir üstünlük kurabiliyor ve farklı birimler (Hava, kara, deniz) arası koordinasyon sağlayabiliyor.
Şimdilik belirli bölüm komutanları tarafından denenmeye başlanan Q-Warrior HUD sistemi, ilerleyen dönemde her askerde yer alacak ve standart bir ekipman halini alacak.
 
BAE Systems, İngiltere merkezli olarak Q-Warrior HUD sisteminin gerçek zamanlı testlerine başladı
BAE Systems, İngiltere merkezli olarak Q-Warrior HUD sisteminin gerçek zamanlı testlerine başladı

http://www.pocket-lint.com/news/127357-q-warrior-heads-up-display-being-tested-in-the-field-google-glass-for-soldiers Yorum Yaz
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simbilli 5 yıl en beğenilen
FPS oyunlarının askeri alana katkısı
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keskin53 5 yıl
root atılırmı ?
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simbilli 5 yıl en beğenilen
FPS oyunlarının askeri alana katkısı
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1444 5 yıl
bunlar işi daha da ileri götürüp haritada 3 boyutlu olarak ,komutanın takımının nerde olduğunu öğrenerek çok daha iyi bir komuta sistemine gider
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