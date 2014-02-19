BAE Systems, İngiltere merkezli olarak Q-Warrior HUD sisteminin gerçek zamanlı testlerine başladı

Savunma sanayisi açısından dünyanın en büyük isimlerinden BAE Systems, Google Glass benzeri yapıda askeri amaçlar için hazırladığı Q-Warrior HUD sisteminin gerçek zamanlı testlerine başladığını duyurdu.

Standart miğferler üzerine takılarak askerlerin sol gözüne gelecek şekilde konumlandırılan HUD sistemi Q-Warrior, birçok oyun içerisinde gördüğümüz askeri deneyimi gerçeğe dönüştüren bir sürci ortaya koyabiliyor. Taşıdığı teknolojiler ile askerlere artırılmış gerçeklik tabanlı konum / yön bilgisi sağlayabilen, düşman ve dost birliklerinin ayırt edilmesine imkan veren, yüksek geçirgenliğe ve parlaklığa sahip ekranıyla rahat bir kullanım sunabilen ve dahili kamerasıyla zifiri karalıkta dahi görüş sağlayabilen Q-Warrior, savaş alanı içerisinde ciddi bir üstünlük kurabiliyor ve farklı birimler (Hava, kara, deniz) arası koordinasyon sağlayabiliyor.

Şimdilik belirli bölüm komutanları tarafından denenmeye başlanan Q-Warrior HUD sistemi, ilerleyen dönemde her askerde yer alacak ve standart bir ekipman halini alacak.

http://www.pocket-lint.com/news/127357-q-warrior-heads-up-display-being-tested-in-the-field-google-glass-for-soldiers