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BAE Systems, savaş uçaklarında üç boyutlu baskı sistemiyle hazırlanan parçalar kullanmaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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BAE Systems, savaş uçaklarında üç boyutlu baskı sistemiyle hazırlanan parçalar kullanmaya başladı
Plastik sonrası metal baskı için de kullanılmaya başlanan üç boyutlu baskı sistemleri, özellikle havacılık sektörü içerisine aktif olarak yer almaya başladı. Daha önce uçak motor parçası üretiminde üç boyutlu yazıcılardan yararlanacağını açıklayan Rolls-Royce sonrası, İngiltere merkezli BAE Systems de savaş uçaklarında üç boyutlu baskı sistemiyle hazırlanan parçalar kullanmaya başladığını duyurdu.
Uzun yıllardır hizmet veren Tornado GR4 savaş uçağının kokpitte bulunan ve radyo mekanizmasını koruyan kaplaması ile hava giriş kapısını destekleyen ve kalkış millerini koruyan bölümler için üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan metal parçalar kullanmaya başlayan BAE Systems, bu sayede önümüzdeki dört yıl için 2.2 milyon dolar tasarruf etmeyi planlıyor. Üç boyutlu baskı sistemi sayesinde aynı zamanda istenilen her hava üssü ya da uçak gemisi üzerinden üretim gerçekleştirilerek, büyük bir zaman tasarrufu ve hız da elde edilebiliyor.
Geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan üç boyutlu baskı sistemleri, hızlı bir şekilde aktif üretim sürecine dahil edilmeye devam ediyor.

http://www.pocket-lint.com/news/126185-printing-planes-bae-systems-now-using-3d-printed-parts-in-fighter-jets Yorum Yaz
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2 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 5 yıl
Elalem çalışıyor, bizdekilerde tık yok. (Kahvede masada yan tarafa döner) Olum kaç defa dedim taş çalmayın diye.
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darkaura 5 yıl
aklima takilan nokta 3boyutlu yaziciyla uretilen metal parcalar ne kadar saglam olabilir. malzeme muhendisi degilim ama bir metal uretim asamasinda ne kadar cok dovulurse o kadar saglam olur, bunu biliyorum. dovuldukce kristal yapisi daha cok birbirine baglanip kuvvetli olur. metal 3d baskidaysa parcalar sadece metal tozunun yapistirici ile sekillendirilip, firinlanmasiyla elde ediliyor.
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Kuheylan12 5 yıl darkaura
darkaura

aklima takilan nokta 3boyutlu yaziciyla uretilen metal parcalar ne kadar saglam olabilir. malzeme muhendisi degilim ama bir metal uretim asamasinda ne kadar cok dovulurse o kadar saglam olur, bunu biliyorum. dovuldukce kristal yapisi daha cok birbirine baglanip kuvvetli olur. metal 3d baskidaysa parcalar sadece metal tozunun yapistirici ile sekillendirilip, firinlanmasiyla elde ediliyor.

Saçma sapan yorumlar yüzünden konu kaymış gitmiş. En mantıklı soruyu sen sormuşsun, benim de kafama takılan soru buydu. Metal sonuçta eritilerek şekil veriliyor. Burada kullanılan malzeme muhtemelen kompozit malzemedir.
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Kuheylan12 5 yıl
Bakıyorum da zerre kadar bilgisi olmayan kişiler her zaman ki gibi''Millet aya çıktı biz hala buradayız.'' mantığındalar.
Milgem,T129,Altay,Anka..Bunları Google'a yazın bakalım karşınıza neler çıkacak. Daha başka sistemlere girmek istemedim zira ürün yelpazemiz çok büyük. Biliyorum bunu düşünenlerin genelinin yaşlarının küçük olduğunu ama bilgi mahiyetinde yazayım dedim.
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memoseler 5 yıl Kuheylan12
Kuheylan12
Bakıyorum da zerre kadar bilgisi olmayan kişiler her zaman ki gibi''Millet aya çıktı biz hala buradayız.'' mantığındalar.
Milgem,T129,Altay,Anka..Bunları Google'a yazın bakalım karşınıza neler çıkacak. Daha başka sistemlere girmek istemedim zira ürün yelpazemiz çok büyük. Biliyorum bunu düşünenlerin genelinin yaşlarının küçük olduğunu ama bilgi mahiyetinde yazayım dedim.

Sende bir "USS Enterprise" yaz bakalım. Yada yazma, yirmi yıl yakıt ikmali yapmadan çalışabilen uçak gemilerine de bir kulp bulursun...
Türkiye, askeri alanda güçsüz bir devlet, ekonomik alanda güçsüz, bilimsel alanda güçsüz, sanatsal alanda güçsüz, spor alanında güçsüz, bunları artık kabullenin...
Adamın bir emir vermesine bakar bu ülkenin sonunu getirmek. Savaşlarda eskisi gibi top tüfek yok... Uçak gemisine top veya havan atışı ile kazanamazsin, adamların gelen fuzeyi bile vuran savunma fuzeleri varda ondan. Yürüyen bir ülke olmuş oluyor. Üzerinde bulunan uçakların 3 katı kadarda aşağılarda var ve asansör sistemiyle çıkıyorlar
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bafbaf 5 yıl
bizde bi hareket yok heralde.tsk ve tüpütak tribünde gene.
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Hindistan, Türkiye'den 300Adet uçak sipariş etti.
Bu gibi haberleri asla göremeyeceğiz. ABD vatandaşlarındaki özgüveni bir hayal etsenize, Her geçen saniye milletiniz yeni keşifler yapıyor...
2 Yanıt Yanıtla +9
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SilverBallers 5 yıl memoseler
Okurken bi hoş oldum taaki devamını gör'e basana kadar.
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Rizeli55 5 yıl memoseler
memoseler

Türkler yeni uçaklarında 3B yazıcı parçalarıkullanmaya başladı
Türklerin 9. Uçak gemisi 300Adet F-22'ile denize indirildi
Türk uçak mühendisleri dengeleri değiştirdi
Hindistan, Türkiye'den 300Adet uçak sipariş etti.

Bu gibi haberleri asla göremeyeceğiz. ABD vatandaşlarındaki özgüveni bir hayal etsenize, Her geçen saniye milletiniz yeni keşifler yapıyor...

Kapitalizmin gücü...Ordusu bile yarı özel...
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Krone 5 yıl
Çok önemli bir teknoloji yatırım yapılması lazım.
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F.Chopin 5 yıl
Keske savas teknolojilerine baska seylerle ugrasilsa
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Bradley Cooper 5 yıl
3 boyutlu yazıcı ile daha neler üretilecek kim bilir
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BaranGunduz 5 yıl
İlk 3 boyutlu yazıcı haberleri geldiğinde çöp diyen arkadaşlar nerde şimdi?
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crysisis 5 yıl
Çatal bıçak için geliştirmediler tabi..
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wegotpower 5 yıl
aferim
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