BAE Systems, savaş uçaklarında üç boyutlu baskı sistemiyle hazırlanan parçalar kullanmaya başladı

Plastik sonrası metal baskı için de kullanılmaya başlanan üç boyutlu baskı sistemleri, özellikle havacılık sektörü içerisine aktif olarak yer almaya başladı. Daha önce uçak motor parçası üretiminde üç boyutlu yazıcılardan yararlanacağını açıklayan Rolls-Royce sonrası, İngiltere merkezli BAE Systems de savaş uçaklarında üç boyutlu baskı sistemiyle hazırlanan parçalar kullanmaya başladığını duyurdu.

Uzun yıllardır hizmet veren Tornado GR4 savaş uçağının kokpitte bulunan ve radyo mekanizmasını koruyan kaplaması ile hava giriş kapısını destekleyen ve kalkış millerini koruyan bölümler için üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan metal parçalar kullanmaya başlayan BAE Systems, bu sayede önümüzdeki dört yıl için 2.2 milyon dolar tasarruf etmeyi planlıyor. Üç boyutlu baskı sistemi sayesinde aynı zamanda istenilen her hava üssü ya da uçak gemisi üzerinden üretim gerçekleştirilerek, büyük bir zaman tasarrufu ve hız da elde edilebiliyor.

Geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan üç boyutlu baskı sistemleri, hızlı bir şekilde aktif üretim sürecine dahil edilmeye devam ediyor.

http://www.pocket-lint.com/news/126185-printing-planes-bae-systems-now-using-3d-printed-parts-in-fighter-jets