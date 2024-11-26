Çinli savaş uçakları için tarihi bir yeniliğe imza attı: Kesintisiz art yakıcı!

Art yakıcıda eşi benzeri görülmemiş performans
Savaş jetlerinin motorlarında kullanılan art yakıcı sistemleri, motora ek itiş sağlayarak uçaklara önemli bir hız avantajı kazandırır. Ancak geleneksel sistemlerde bu itiş, yakıt tüketimini de radikal oranda artırır ve verimlilik kaybına neden olur. Art yakıcılar tipik olarak süpersonik uçuşlarda, it dalaşı gibi savaş durumlarında ya da kısa kalkışlar veya acil durumlar gibi hızlı ivmelenmenin gerekli olduğu durumlarda kullanılır.
ABD ordusu, en yeni F-35 hayalet savaş uçağının art yakıcısının potansiyel hasarı önlemek için sadece yaklaşık bir dakika boyunca sürekli olarak kullanılabilmesini şart koşmakta. İki motorla donatılmış daha güçlü F-22 bile art yakıcı devreye girdiğinde yakıt tüketiminin üç katına çıktığını, egzoz dumanının kırmızıya döndüğünü ve eksik yanma nedeniyle zaman zaman siyah duman yaydığını görüyor. Sürekli kullanım motora zarar verme riskini de beraberinde getirebilir.
Bu yeni sistemde, yakıt Z şeklindeki bir yol boyunca hareket ediyor ve farklı açılardan püskürtülüyor. Böylece yakıt damlacıkları fan şeklinde yayılıyor ve daha geniş bir alanda etkili bir şekilde hava ile karışıyor. Sistem, yalnızca yakıt basıncıyla çalışıyor; herhangi bir hareketli parça ya da elektromanyetik bileşen içermiyor.
Bu tasarımın en büyük avantajlarından biri de dayanıklılığı ve enerji verimliliği. Wang ve ekibinin açıkladığına göre, sistem en yüksek operasyonel yükler altında bile motor stabilitesini koruyor ve uçakların uzun vadeli kullanımını güvence altına alıyor. Bu arada teknoloji halihazırda patentlenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.