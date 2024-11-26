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    Anlık Bildirim

    Çinli savaş uçakları için tarihi bir yeniliğe imza attı: Kesintisiz art yakıcı!

    Çinli bilim insanları savaş uçaklarının art yakıcı verimliliğini neredeyse yüzde 100'e çıkardı. Bu verimlilik Çin ordusunu hava muharebesinde rakipsiz hale getirebilir.
    Çinli, savaş uçakları için tarihi bir yeniliğe imza attı Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim insanları, savaş jetlerinin art yakıcı (afterburner) sisteminde devrim yaratacak bir teknoloji geliştirdi. Pekin'deki Çin Havacılık Motor Akademisi araştırmacıları tarafından geliştirilen bu yenilik, art yakıcı verimliliğini neredeyse yüzde 100 seviyesine çıkarıyor. By, Çin ordusuna hava muharebelerinde büyük bir üstünlük sağlayabilir.

    Art yakıcıda eşi benzeri görülmemiş performans

    Savaş jetlerinin motorlarında kullanılan art yakıcı sistemleri, motora ek itiş sağlayarak uçaklara önemli bir hız avantajı kazandırır. Ancak geleneksel sistemlerde bu itiş, yakıt tüketimini de radikal oranda artırır ve verimlilik kaybına neden olur.  Art yakıcılar tipik olarak süpersonik uçuşlarda, it dalaşı gibi savaş durumlarında ya da kısa kalkışlar veya acil durumlar gibi hızlı ivmelenmenin gerekli olduğu durumlarda kullanılır.

    ABD ordusu, en yeni F-35 hayalet savaş uçağının art yakıcısının potansiyel hasarı önlemek için sadece yaklaşık bir dakika boyunca sürekli olarak kullanılabilmesini şart koşmakta. İki motorla donatılmış daha güçlü F-22 bile art yakıcı devreye girdiğinde yakıt tüketiminin üç katına çıktığını, egzoz dumanının kırmızıya döndüğünü ve eksik yanma nedeniyle zaman zaman siyah duman yaydığını görüyor. Sürekli kullanım motora zarar verme riskini de beraberinde getirebilir.

    Çinli, savaş uçakları için tarihi bir yeniliğe imza attı Tam Boyutta Gör
    Bu zorlukların üstesinden gelmek için mühendis Wang Shiqi liderliğindeki araştırma ekibi yenilikçi bir yakıt nozülü icat etti. Self-Excited Sweeping Nozzle olarak adlandırılan yeni sistem, yakıtın daha homojen bir şekilde hava ile karışmasını sağlayarak yanma verimliliğini yüzde 99 seviyesine taşıyor ve titreşimleri yüzde 80 oranında azaltıyor.

    Bu yeni sistemde, yakıt Z şeklindeki bir yol boyunca hareket ediyor ve farklı açılardan püskürtülüyor. Böylece yakıt damlacıkları fan şeklinde yayılıyor ve daha geniş bir alanda etkili bir şekilde hava ile karışıyor. Sistem, yalnızca yakıt basıncıyla çalışıyor; herhangi bir hareketli parça ya da elektromanyetik bileşen içermiyor.

    Bu tasarımın en büyük avantajlarından biri de dayanıklılığı ve enerji verimliliği. Wang ve ekibinin açıkladığına göre, sistem en yüksek operasyonel yükler altında bile motor stabilitesini koruyor ve uçakların uzun vadeli kullanımını güvence altına alıyor. Bu arada teknoloji halihazırda patentlenmiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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