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BAE, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini kullanıma soktu

Birleşik Arap Emirliği, dünyanın tek bir alana kurulu olan en büyük güneş enerjisi santralini faaliyete soktu. Noor Abu Dhabi adlı merkez yaklaşık 90.000 haneye enerji sağlayacak.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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BAE, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini kullanıma soktu
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Birleşmiş Milletler’in düzenlediği Abu Dabi İklim Toplantısı, 30 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında Birleşik Arap Emirliği’nde (BAE) icra edildi. Toplantı sırasında Emirlik’e ait Su ve Elektrik Şirketi tarafından yapılan duyuruda; ülkenin ve dünyanın tek bir alana kurulu olan en büyük güneş enerjisi santrali olan ve 1.177megawattlık enerji üretme kapasitesine sahip “Noor Abu Dhabi” adlı merkezin de açıldığını ifade edildi.

Yapılan açıklamada, santralin sahip olduğu 3.2 milyon güneş panelinin yaklaşık 90.000 haneye enerji sağlayacağı ve ülkenin yıllık CO2 emisyon oranını 1 milyon tona kadar azalacağı belirtilmiş. Emirlik, bu oranın yaklaşık 200 bin arabayı yollardan çekmeye eşdeğer olduğunu vurguluyor.

 

Santral BAE’nin Sweihan bölgesinde ve Abu Dabi Enerji Şirketi ile Japon Marubeni ve Çinli Jinko Güneş Holding iştiraklerinin ortak bir projesi olarak hayata geçirilmiş. BAE’nin İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Thani Al Zeyoudi bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Kurulan santral, yenilenebilir enerji sektörü için önemli bir katkı sağlayacak.” ifadelerini kullanmış.

Petrol kaynağı olan bölge, yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırımlar da yapmaya devam ediyor. BAE’nin ileriki dönemlerde 2GW’lık bir başka güneş enerjisi projesine başlayacağı ve Suudi Arabistan’ın da Mekke’de açılacak 2.6GW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali için anlaşma sağladığı söyleniyor.

Ülkemizin en büyük güneş enerjisi santrali ise 50MW’lık kurulu gücüyle Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali olarak dikkat çekiyor. Enerji Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin 2018 yılı güneş enerjisi kurulu gücü (bir elektrik santralinin karşılayabileceği, bir elektrik şebekesinin taşıyabileceği, bir tesisatın kaldırabileceği maksimum kapasite) 5.063 MW olarak gerçekleşmiş.



https://www.engadget.com/2019/06/30/abu-dhabi-solar-power-farm-sets-record/ Yorum Yaz
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torenbolen 6 gün en beğenilen
Ülkenin yarısının taptığı Araplar bile fosil yakıttan hayır gelmeyeceğini anladı.
1 Yanıt Yanıtla +33
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torenbolen 6 gün Steelo
Biraz mağaranızdan çıkıp dışarıya bakarsanız, Arap kültürünün Türkiye’ye iyice empoze edildiğini göreceksiniz. Her yerde Arapça yazılardan tut, iş yerleri dolup taştı. Sahilde yürünmüyor, her gün tecavüz, kavga haberleri oluyor. Bir de bunlar medyaya yansıyanlar. Bu adamlara da izin veren yetmez ama EVET’çiler işte. Bunu anlayın artık. Kuran kısmından bahsetmiyorum bile, orası daha da eskiye dayanıyor çünkü. Yüzlerce senedir Arap aşığız, çünkü insanları yönetmek böyle daha kolay. Böyle giderse Türkiye, Arap ve Şeriat ülkesi olacak yakında ya da iç savaş çıkacak, ülke bölünecek ve herkes kendi bölgesinde yaşayacak. Uyarmadı demeyin.
Biraz mağaranızdan çıkıp dışarıya bakarsanız, Arap kültürünün Türkiye’ye iyice empoze edildiğini göreceksiniz. Her yerde Arapça yazılardan tut, iş yerleri dolu...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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GrAy 6 gün
Her yerde neden siyaset konuşuluyor bıktım arkadaşım.
Burası teknoloji sitesi buraya giren adam teknoloji okumak için giriyor neden siyasi mesajlar atarak burayı da kirletiyorsunuz?
Her yerde neden siyaset konuşuluyor bıktım arkadaşım.Burası teknoloji sitesi buraya giren adam teknoloji okumak için giriyor neden siyasi mesajlar atarak b...
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İl teber 5 gün
Güneş Santrallerinin yapılması kadar geri dönüşümü de çok önem arz ediyor.
Bu konuda da çalışmak lazım.
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Mesudum 5 gün
Bu tip "en..." takıntıları bu coğrafyada yaygın. Ancak adamlar hazır sermayeyi uzun vadeli projelere aktararak akıllıca yatırım yapıyorlar. Kabul etmek lazım.
Bizim açımızdan ise, yükselen üretim hacimleri sonrası düşen birim maliyetler, uzaktan bakıp tereddüt eden geriler için teşvik ve ikna edici olacaktır.
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DH Misafiri 5 gün
sırf muhalefet etmek için yazı yazmışsın yenilenebilir enerjinin ne olduğunu daimi istenilen gücü devamlı sağlayabildiği konusunda bence biraz araştır. cahil olduğun her yerden belli nükleer santralin en verimli enerji yöntemi olduğunu ve fransanın enerjisini bu şekilde karşıladığını biraz araştır. ama en iyi hizmet heykel dikmek sizin için....
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Virtual Reality 6 gün
Ülkenin tarım ve turizm merkezine nükleer santral kurulmasını destekleyenlere kapak olsun.
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sterig 6 gün
3.2 milyon panel nasıl bir rakam abi
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suslu76 6 gün
Nokta ve virgulun sayilarda ne anlama geldigine dikkat edelim.
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emre1393 6 gün
petrol içinde yüzen araplar bile güneş enerjisine yatırım yapıyor. çünkü elektrik maliyeti 2 cent/kwh.
bizde de yılın 300 günü güneş gören mersin'e 12 cent/kwh alım garantisiyle ruslar'a nükleer santral yaptırılıyor.
malumunuz çokomelli damat kayıp kaçak bedelini de vatandaşa kitledi.
günün sonunda vatandaş 2+2(kaçak, vergi)=4 cent/kwh maliyetle elektrik kullanabilecek iken 12+12(kaçak, vergi)=24 cent/kwh maliyetle elektrik kullanmak zorunda kalacak.
kısaca 40 liralık fatura 240 lira gelecek çokomelli bademler yüzünden.
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The souls migration 6 gün emre1393
ya şu nükleer enerjinin maliyeti ile bae' nin güneş panellerini karşılaştırmışsın ya helal olsun sana. inşaallah mühendis felan değilsindir. olmayı da kusura bakma ama sakın düşünme.
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carloska 6 gün
özellikle ülkenin güney ve güneydoğusuna neden güneş enerji sistemi kurulmaz anlamış değilim.. her ota çöpe yap-işlet-devret yapanlar böyle bişi neden yapmaz bilmediğimden soruyorum...
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GrAy 6 gün
Her yerde neden siyaset konuşuluyor bıktım arkadaşım.
Burası teknoloji sitesi buraya giren adam teknoloji okumak için giriyor neden siyasi mesajlar atarak burayı da kirletiyorsunuz?
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DH Misafiri 6 gün
90000 hane değil 90000 insan
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