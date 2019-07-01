BAE, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini kullanıma soktu

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Birleşmiş Milletler’in düzenlediği Abu Dabi İklim Toplantısı, 30 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında Birleşik Arap Emirliği’nde (BAE) icra edildi. Toplantı sırasında Emirlik’e ait Su ve Elektrik Şirketi tarafından yapılan duyuruda; ülkenin ve dünyanın tek bir alana kurulu olan en büyük güneş enerjisi santrali olan ve 1.177megawattlık enerji üretme kapasitesine sahip “Noor Abu Dhabi” adlı merkezin de açıldığını ifade edildi.

Yapılan açıklamada, santralin sahip olduğu 3.2 milyon güneş panelinin yaklaşık 90.000 haneye enerji sağlayacağı ve ülkenin yıllık CO2 emisyon oranını 1 milyon tona kadar azalacağı belirtilmiş. Emirlik, bu oranın yaklaşık 200 bin arabayı yollardan çekmeye eşdeğer olduğunu vurguluyor.

Santral BAE’nin Sweihan bölgesinde ve Abu Dabi Enerji Şirketi ile Japon Marubeni ve Çinli Jinko Güneş Holding iştiraklerinin ortak bir projesi olarak hayata geçirilmiş. BAE’nin İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Thani Al Zeyoudi bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Kurulan santral, yenilenebilir enerji sektörü için önemli bir katkı sağlayacak.” ifadelerini kullanmış.

Petrol kaynağı olan bölge, yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırımlar da yapmaya devam ediyor. BAE’nin ileriki dönemlerde 2GW’lık bir başka güneş enerjisi projesine başlayacağı ve Suudi Arabistan’ın da Mekke’de açılacak 2.6GW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali için anlaşma sağladığı söyleniyor.

Ülkemizin en büyük güneş enerjisi santrali ise 50MW’lık kurulu gücüyle Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali olarak dikkat çekiyor. Enerji Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin 2018 yılı güneş enerjisi kurulu gücü (bir elektrik santralinin karşılayabileceği, bir elektrik şebekesinin taşıyabileceği, bir tesisatın kaldırabileceği maksimum kapasite) 5.063 MW olarak gerçekleşmiş.

https://www.engadget.com/2019/06/30/abu-dhabi-solar-power-farm-sets-record/