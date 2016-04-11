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BBC’den 1 milyon öğrenciye micro:bit geliştirici kartı

Yazılım dünyasına adım atmak ve proje geliştirmek isteyenler için BBC micro:bit devre kartı iyi bir alternatif. Henüz satışı başlamadı ancak ilk öğretim öğrencileri şimdiden karta sahip olmuş durumda.
3 yıl
6,2b
1
11
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Yazılım geliştirme sürecini ilk eğitim düzeyindeki öğrencilere kadar genişletebilmek, gelecek adına büyük önem taşıyor. Ünlü İngiliz yayın platformu BBC, bir süre önce micro:bit adında bir geliştirici kartı tasarlamıştı. Platform, ilk öğretim öğrencilerine, kartı ücretsiz dağıtacak.

Raspberry Pi gibi örneklerin aksine, micro:bit kartı daha çok Nesnelerin İnterneti ve giyilebilir cihazlar gibi daha kısıtlı bir alana hitap ediyor. Yazılım geliştirme açısından daha hızlı bir öğrenme süreci sağlayacağı ifade edilen micro:bit kartında, Cortex-M0 kontrolcü, 256KB depolama, 16KB statik RAM, Bluetooth 4.0, pusula, akselerometre, microUSB, köşe bağlantısı, iki adet programlanabilir düğme, 25 LED lambadan oluşan ekran birleşimi gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Usulsüzlük iddiaları, Marvell eş başkanlarını koltuğundan etti"

JavaScript, Python, C++ gibi programlama dillerine uygun olan micro:bit için Microsoft da, tarayıcı tabanlı TouchDevelop platformunu optimize etti. Cihazı USB üzerinden bilgisayara bağlayarak, çeşitli projeler geliştirebiliyorsunuz. Akıllı ev sistemlerini fiziksel tuşlarla kontrol edebilmek veya bir adım sayar yapmak buna bir örnek.

BBC ve Microsoft, öğrencilerin yazılımcılığa ilgisini artırmak amacıyla, 1 milyon micro:bit kartını İngiltere’deki 7. Sınıf öğrencilerine dağıtacaklarını duyurmuştu. Dağıtım başladı ve hatta tamamlanmak üzere. Amaç, tüm 7. Sınıf öğrencilerinin bu karta sahip olmasını sağlamak.

İkili, eğitmenler için de çeşitli kaynaklar ve eğitici eğitimleri hazırladı. Tüm seviyelerde, bu eğitimlere ulaşmak mümkün oluyor. Micro:bit ayrıca ticari olarak da yakın zamanda tüketicilere sunulacak. 

 

http://www.winbuzzer.com/2016/04/08/microsoft-and-bbc-giving-1-million-microbit-devices-to-u-k-students-for-free-xcxwbn/ Yorum Yaz
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.kök 3 yıl en beğenilen
Fark burada sanırım. Biz tablet dağıtırken adamlar,öğrencilerinin program yazması için cihaz dağıtıyor.
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dobrasam 3 yıl
çizgi elektronik özel bir iş birliği ile ülkemize bir aralar bu tarz devre kartları üniversite lere teslim etti gelişim inceleme yapılsın amacıyla niyazi saral bey anlatıyor aradan geçen zaman sonrası gidip kontrol ettik verilen cihazları aktif olarak kullanılıyor mu diye ve bir baktık ki kutuları hiç açılmamış sebebini sorduk üniversite yönetimi bu elektronik devre kartlarını öğretmenler zimmet etmiş resmi olarak öğretmen ler ise aman kaybolmasın bozulmasın diye hiç depodan çıkarmıyorlar mış arkadaşlar maalesef öncelikle zihniyet değişmesi gerekiyor bizde öğretmen ler in en son yapılan testler
çizgi elektronik özel bir iş birliği ile ülkemize bir aralar bu tarz devre kartları üniversite lere teslim etti gelişim inceleme yapılsın amacıyla niyazi saral ...
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Yanıtla +9
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Niyazi Saral 3 yıl
Onlarca benzer müstakil proje var Türkiye'de şu anda... MEB ile daha geniş bir proje için çalışıyoruz. İnşallah 2.000 dersliğe kodlama öğretmek amacıyla mikro denetleyici kitleri sağlanacak.
1 Yanıt Yanıtla
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FatihAsl 3 yıl Niyazi Saral
Niyazi Saral

Onlarca benzer müstakil proje var Türkiye'de şu anda... MEB ile daha geniş bir proje için çalışıyoruz. İnşallah 2.000 dersliğe kodlama öğretmek amacıyla mikro denetleyici kitleri sağlanacak.


Bu iyi bir haber, bahsettiğiniz mikro denetleyici kitleri hakkında bilgi verebilir misiniz.
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FatihAsl 3 yıl
Tebrik ederim çok güzel bir proje, ben şahsen Devletimizden böyle projeler beklemiyorum. 4 yaşında kızım var inşallah 8 yaşında ona Arduino eğitim seti alacağım. hem beraber güzel vakit geçireceğiz. hemde programlama ve elektroniğe ilk adımları atacağız.
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serafon 3 yıl
.kök
Fark burada sanırım. Biz tablet dağıtırken adamlar,öğrencilerinin program yazması için cihaz dağıtıyor.

Bizde adamlar zaten üretiyor biz baş edemeyiz mantığı hakim, onlarda üretmezsem yok olurum, üretmek zorundayım mantığı hakim. Dolayısıyla başta kötü bile olsa maliyeti yüksek bile olsa ne yapıp edip üretmek lazım. Kalite ve düşük maliyet sonradan gelecektir.
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asosyal mühendis 3 yıl
Biz de tablette süper mario oynayalım.
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dobrasam 3 yıl
çizgi elektronik özel bir iş birliği ile ülkemize bir aralar bu tarz devre kartları üniversite lere teslim etti gelişim inceleme yapılsın amacıyla niyazi saral bey anlatıyor aradan geçen zaman sonrası gidip kontrol ettik verilen cihazları aktif olarak kullanılıyor mu diye ve bir baktık ki kutuları hiç açılmamış sebebini sorduk üniversite yönetimi bu elektronik devre kartlarını öğretmenler zimmet etmiş resmi olarak öğretmen ler ise aman kaybolmasın bozulmasın diye hiç depodan çıkarmıyorlar mış arkadaşlar maalesef öncelikle zihniyet değişmesi gerekiyor bizde öğretmen ler in en son yapılan testler
Yanıtla +9
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.kök 3 yıl en beğenilen
Fark burada sanırım. Biz tablet dağıtırken adamlar,öğrencilerinin program yazması için cihaz dağıtıyor.
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GenkaNuank 3 yıl
Sonra neden teknolojim kotu neden yerli ... Yok
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serafon 3 yıl
4 koldan milleti robotlaştırmaya çalışıyorlar. Komplo teorileri hep gerçeğe dönüyor gibi!!!
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