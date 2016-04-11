BBC’den 1 milyon öğrenciye micro:bit geliştirici kartı

Yazılım geliştirme sürecini ilk eğitim düzeyindeki öğrencilere kadar genişletebilmek, gelecek adına büyük önem taşıyor. Ünlü İngiliz yayın platformu BBC, bir süre önce micro:bit adında bir geliştirici kartı tasarlamıştı. Platform, ilk öğretim öğrencilerine, kartı ücretsiz dağıtacak.

Raspberry Pi gibi örneklerin aksine, micro:bit kartı daha çok Nesnelerin İnterneti ve giyilebilir cihazlar gibi daha kısıtlı bir alana hitap ediyor. Yazılım geliştirme açısından daha hızlı bir öğrenme süreci sağlayacağı ifade edilen micro:bit kartında, Cortex-M0 kontrolcü, 256KB depolama, 16KB statik RAM, Bluetooth 4.0, pusula, akselerometre, microUSB, köşe bağlantısı, iki adet programlanabilir düğme, 25 LED lambadan oluşan ekran birleşimi gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca Bkz.

"Usulsüzlük iddiaları, Marvell eş başkanlarını koltuğundan etti"

JavaScript, Python, C++ gibi programlama dillerine uygun olan micro:bit için Microsoft da, tarayıcı tabanlı TouchDevelop platformunu optimize etti. Cihazı USB üzerinden bilgisayara bağlayarak, çeşitli projeler geliştirebiliyorsunuz. Akıllı ev sistemlerini fiziksel tuşlarla kontrol edebilmek veya bir adım sayar yapmak buna bir örnek.

BBC ve Microsoft, öğrencilerin yazılımcılığa ilgisini artırmak amacıyla, 1 milyon micro:bit kartını İngiltere’deki 7. Sınıf öğrencilerine dağıtacaklarını duyurmuştu. Dağıtım başladı ve hatta tamamlanmak üzere. Amaç, tüm 7. Sınıf öğrencilerinin bu karta sahip olmasını sağlamak.

İkili, eğitmenler için de çeşitli kaynaklar ve eğitici eğitimleri hazırladı. Tüm seviyelerde, bu eğitimlere ulaşmak mümkün oluyor. Micro:bit ayrıca ticari olarak da yakın zamanda tüketicilere sunulacak.