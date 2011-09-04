BMW lazer tabanlı yeni nesil farlar geliştiriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
ConnectedDrive konseptiyle ileri teknoloji ürünü otomobiller geliştiren BMW, yeni bir aydınlatma sistemi üzerinde çalışıyor. Güncel ürün gamındaki otomobillerinde LED aydınlatma sistemini kullanan firma, gelecekte sunacağı modellerde ise lazer tabanlı aydınlatma sistemine geçiş yapmayı planlıyor.
Otomotivdeki aydınlatma teknolojilerinde bir sonraki büyük adım olacağı belirtilen sistemde, florasan fosfor materyali ile görülebilir ışığa dönüştürülen enerjinin üretildiği çok sayıda lazer diyot kullanılacağı ifade ediliyor. BMW cephesinden gelen bilgilere göre bu kurulum çok daha iyi aydınlatma (güncel LED aydınlatma sistemleri 100 lümen parlaklık sağlarken lazer tabanlı yeni sistemin 170 lümen) ve daha yüksek enerji verimliliği sağlayacak.
Geliştirme sürecinde her şey planlandığı gibi giderse önümüzdeki birkaç yıl Alman otomobil üreticisinin yeni modellerinde lazer tabanlı farları kullanmaya başlayacak.
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ayni cumlede yanyana konamiyacak seyler. bmw nasil bir laser kullancak bilmiyorum ama laser kendine verilen enerjinin ancak yuzde birkacini isiga cevirecek kadar verimlidir.
Konvansiyonel ampul ve led ampulde ışınlar doğrusal olarak 360 derece etrafından dağılıyor. Lazer ile sadece belirlenen yönde bir ışın sağlanamaz mı?
Şu şekilde
özellikle şahinler ve doğanlarda olur bu :))
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