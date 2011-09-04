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BMW lazer tabanlı yeni nesil farlar geliştiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ConnectedDrive konseptiyle ileri teknoloji ürünü otomobiller geliştiren BMW, yeni bir aydınlatma sistemi üzerinde çalışıyor. Güncel ürün gamındaki otomobillerinde  LED aydınlatma sistemini kullanan firma, gelecekte sunacağı modellerde ise lazer tabanlı aydınlatma sistemine geçiş yapmayı planlıyor.
Otomotivdeki aydınlatma teknolojilerinde bir sonraki büyük adım olacağı belirtilen sistemde, florasan fosfor materyali ile görülebilir ışığa dönüştürülen enerjinin üretildiği çok sayıda lazer diyot kullanılacağı ifade ediliyor. BMW cephesinden gelen bilgilere göre bu kurulum çok daha iyi aydınlatma (güncel LED aydınlatma sistemleri 100 lümen parlaklık sağlarken lazer tabanlı yeni sistemin 170 lümen) ve daha yüksek enerji verimliliği sağlayacak. 
Geliştirme sürecinde her şey planlandığı gibi giderse önümüzdeki birkaç yıl  Alman otomobil üreticisinin yeni modellerinde lazer tabanlı farları kullanmaya başlayacak.

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lonely_man 8 yıl en beğenilen
Abovv. Apaçiler şimdi gider Çin malı lazer takar arabalarına karşıdan gelen gerçek anlamda kör olur.
7 Yanıt Yanıtla +86
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erci541 8 yıl
Asıl bu apaçiler işi abartıp yakıcı lazer falan takarlar, yolda gündüz vakti dahi giderken arkadaşa bi' sellektörlü selam çakayım derler sonrasında adamın yarısı yok.



Asıl bu apaçiler işi abartıp yakıcı lazer falan takarlar, yolda gündüz vakti dahi giderken arkadaşa bi' sellektörlü selam çakayım derler sonrasında adamın yarı...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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isimsiz34 7 yıl
Aşk gibi araba da üç harfli: bmw.
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darkaura 8 yıl
laser ve enerji verimliligi???
ayni cumlede yanyana konamiyacak seyler. bmw nasil bir laser kullancak bilmiyorum ama laser kendine verilen enerjinin ancak yuzde birkacini isiga cevirecek kadar verimlidir.
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maxelll 8 yıl
gündüz normal farlara gore ya da sis lambalarına gore daha mı iyimiş acaba
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KatanaHero 8 yıl
Ark reaktörüne benzemiş
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realblade 8 yıl
benim anladigim bmw karsidan gelenin gozunu daha az rahatsiz ederek daha fazla aydinlatma yapmayi planliyor
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BLooDyyHeLL 8 yıl
Ya Ben Zaten Hastayım Bu Arabanın Far Tasarımına Buda Eklenmiş Çok Deli Birşey Olmuş :) :)
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hardcrss 8 yıl
Şimdi bu lazer far ile ışığın istenen doğrultuda gitmesi sağlanamaz mı?

Konvansiyonel ampul ve led ampulde ışınlar doğrusal olarak 360 derece etrafından dağılıyor. Lazer ile sadece belirlenen yönde bir ışın sağlanamaz mı?

Şu şekilde

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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quexstre48 8 yıl
O değil de karşıdan gelirken göz almayan far düşünüyordum nasıl olur diye, yakında çıkacak galiba.
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snow-leopard 8 yıl
bence gündüz farı
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karaköy_soğancısı 8 yıl
Nipp10
lonely_man Abovv. Apaçiler şimdi gider Çin malı lazer takar arabalarına karşıdan gelen gerçek anlamda kör olur.
Hay ağzın dert görmesin





özellikle şahinler ve doğanlarda olur bu :))
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SonŞaman 8 yıl
Bu lümen muhabbetin de halojen 1800 diyor arkadaş. Bu 170 gerçekten far mı? Gündüz farı mı? Nasıl yani çözemedim.
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erci541 8 yıl
Asıl bu apaçiler işi abartıp yakıcı lazer falan takarlar, yolda gündüz vakti dahi giderken arkadaşa bi' sellektörlü selam çakayım derler sonrasında adamın yarısı yok.



1 Yanıt Yanıtla +16
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AlkanExclusive 8 yıl
hadi hayirlisi...
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Fatih211 8 yıl
Bu lümen işini hala anlayamadım
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OvernightSensation 8 yıl
bmw iyi iş çıkarıyor led gayet iyiydi hem audi de hemde bmw de ama gelecek nesil de başka hangi markalar geçecek göreceğiz.
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