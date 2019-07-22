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BMW'nin gelecek modellerinde kullanacağı direksiyon böyle görünecek

Bavyeralı üreticinin çokgen yapıdaki direksiyonu ilk olarak BMW iNext modelinde kullanılacak. Söz konusu direksiyonun otonom ve aktif sürüş arasındaki geçiş için en uygun şekle sahip olduğu söyleniyor
2 sa.
2,1b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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BMW'nin gelecek modellerinde kullanacağı direksiyon böyle görünecek
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Tıpkı diğer markalar gibi adım adım otonom sürüşe hazırlanan BMW, gelecek modellerinde kullanacağı direksiyon tasarımını gün yüzüne çıkardı. İlk kez BMW iNext adındaki elektrikli SUV’da kullanılacak direksiyon, çokgen yapısıyla yeni Peugeot modellerini anımsatıyor.

Bavyeralı üreticiden yapılan açıklama göre, oldukça farklı görünen bu şeklin seçilmesinde pek çok faktör etkili olmuş. Bunlardan birincisi, çokgen yapının otonom ve aktif sürüş arasındaki geçiş için en uygun şekil olması. Direksiyonun yan kısımlarındaki optik fiberler, direksiyon kontrolünün ele alınması gerektiğinde renkli sinyaller göndererek sürücüyü uyaracak. Sürücü de direksiyonun o anki pozisyonuna göre kontrolü daha bilinçli bir şekilde ele alacak.

Söz konusu direksiyon tasarımının seçilmesindeki bir diğer etmen de uzun yolculuklarda konforu arttırmak. Alt kısmı düz olan direksiyon, sürücünün bacakları için daha fazla alan yaratacak. Bu sayede hem araca giriş çıkışın daha kolay olması hem de uzun yolculuklarda bacakların rahatlaması sağlanacak. Bunun yanı sıra, üst taraftaki düz bölümün de direksiyonun arkasındaki gösterge paneline en iyi görüş açısını sağlamak üzere tasarlandığı söyleniyor.

Otonom sürüşe uygun yeni direksiyonun kullanılacağı ilk model olan BMW iNext 2021 yılında üretim bandına çıkacak. BMW’nin daha önce açıkladığı verilere göre, aracın 0-100 km/s hızlanması yaklaşık 4 saniye sürecek ve tek şarjla 600 kilometre yol kat edebilecek. İlk etapta seviye 3 otonom teknolojisine sahip BMW iNext modelinde sürücü müdahalesi gerekli olacak. İlerleyen zamanlarda seviye 5 otonom sürüşe geçilmesiyle birlikte hiçbir müdahale olmadan yolculuk etmek mümkün olacak.


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ALPHA LION KING 1 sa. en beğenilen

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BekirHan 2 sa.
Vaoouuvv!!!....fekat benana!
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drserk 29 dk.
İç kısımdaki çıkıntılı kısımları niye yaparlarsa..dolmuşçu mu kullanacak arkadaş
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ALPHA LION KING 1 sa. en beğenilen

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Like a Sir 1 sa.
3 kollu m direksiyon güzeldi be
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ilkerinanç 1 sa.
Niye yamuk yumuk görünmesi ihtiyacı duymuşlarki?Erkek adam yuvarlak direksiyon kullanmaz lan mı demişler?
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AsiretinMarjinalCocugu 1 sa.
Gelecek demişsin de bu bildiğin standart E30 kasa direksiyonu.2-3 şekil yapmışlar gelecek diye milletin önüne atıyorlar.
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BekirTemel 1 sa.
Canlı görmek lazım
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BekirHan 2 sa.
Vaoouuvv!!!....fekat benana!
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selamivural 1 sa. BekirHan
Nasıl senana, adamlar arabayı boşuna mı yapıyor, almıycan mı!
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