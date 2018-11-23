Honda'nın küçük elektrikli otomobili Urban EV ilk kez görüntülendi

Konseptten gerçeğe dönüşen her otomobilde olduğu gibi Honda Urban EV’de de değişimin izlerini görmek mümkün. Tamamı kamuflajlı olan elektrikli modelde ilk gözümüze çarpan farklılık kapılar oluyor. Fuarda üç kapılı olarak tanıtılan araç, şimdilerde beş kapılı bir gövdeye bürünmüş durumda. Ayrıca konseptte arkaya doğru açılan kapılarda yerini standart önden menteşeli kapılara bırakmış.
Konsept modelde gördüğümüz gömme kapı kolları varlığını sürdürse de yerleri değişmiş. Arka kapı kolları pek çok yeni otomobilde gördüğümüz gibi C sütununa gizlenmiş. Prototipteki LED farlar konsepttekine benzer olsa da, arka taraftaki ışıklandırma grubunun yapısında değişikliğe gidilmiş. Ayrıca yan aynalar yerine kullanılan kameralar ve içerideki dijital dikiz aynası da üretim versiyonuna birebir taşınmış. Konsoldaki büyük bilgi-eğlence ekranı da varlığını sürdüren detaylar arasında.
Japon üretici Honda Urban EV’nin teknik özellikleri konusunda oldukça sessiz. Bu konuda bildiklerimiz yalnızca sızıntılardan ibaret ve bizlere elektrikli otomobilin 250 ile 350 kilometre arasında bir menzile sahip olacağını söylüyor. Honda Urban EV’nin üretimine 2019’un ikinci yarısında başlanması bekleniyor.
https://www.carscoops.com/2018/11/production-honda-urban-ev-spotted-first-time-five-doors-rearview-cameras/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gerçeği budur. Golf yokken civic vardı