Honda'nın küçük elektrikli otomobili Urban EV ilk kez görüntülendi

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Honda’nın retro görünümlü elektrikli otomobil konsepti Urban EV, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yoğun ilgi görmüş ve pek çok kişi aracın üretim bandına çıkacağı tarihi merak etmeye başlamıştı. Bu duruma daha fazla kayıtsız kalamayan Japon üretici, sevilen konseptten izler taşıyan üretim versiyonunun 2019 yılında tanıtılacağını açıklamıştı. Honda müşterilerine verdiği sözü tutacak gibi görünüyor. Zira adım adım gerçeğe dönüşen bu küçük otomobilin ilk prototiplerinden bir tanesi kameralar tarafından görüntülendi.

Konseptten gerçeğe dönüşen her otomobilde olduğu gibi Honda Urban EV’de de değişimin izlerini görmek mümkün. Tamamı kamuflajlı olan elektrikli modelde ilk gözümüze çarpan farklılık kapılar oluyor. Fuarda üç kapılı olarak tanıtılan araç, şimdilerde beş kapılı bir gövdeye bürünmüş durumda. Ayrıca konseptte arkaya doğru açılan kapılarda yerini standart önden menteşeli kapılara bırakmış.

Honda Urban EV konsept

Konsept modelde gördüğümüz gömme kapı kolları varlığını sürdürse de yerleri değişmiş. Arka kapı kolları pek çok yeni otomobilde gördüğümüz gibi C sütununa gizlenmiş. Prototipteki LED farlar konsepttekine benzer olsa da, arka taraftaki ışıklandırma grubunun yapısında değişikliğe gidilmiş. Ayrıca yan aynalar yerine kullanılan kameralar ve içerideki dijital dikiz aynası da üretim versiyonuna birebir taşınmış. Konsoldaki büyük bilgi-eğlence ekranı da varlığını sürdüren detaylar arasında.

Japon üretici Honda Urban EV’nin teknik özellikleri konusunda oldukça sessiz. Bu konuda bildiklerimiz yalnızca sızıntılardan ibaret ve bizlere elektrikli otomobilin 250 ile 350 kilometre arasında bir menzile sahip olacağını söylüyor. Honda Urban EV’nin üretimine 2019’un ikinci yarısında başlanması bekleniyor.

https://www.carscoops.com/2018/11/production-honda-urban-ev-spotted-first-time-five-doors-rearview-cameras/