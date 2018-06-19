BTCTurk CEO’sundan güven mesajı

Kripto para sisteminde yatırım adı altında para toplayarak dolandırıcılık yapan grupların sayısı artış gösteriyor. Son olarak ülkemizdeki Turcoin dolandırıcılığı işin ne boyutlara vardığını gösteriyor.

Sadece ülkemizde değil global olarak büyük vaatlerle kripto para piyasasına girme hazırlıkları yapar gibi görünen ancak sonrasında bir anda ortadan kaybolan pek çok proje var. QNB Finansinvest patronu ilen BTCTurk’ü satın alarak başına geçen Özgür Güneri bununla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Kripto paraların alım satım işlemlerinde yaygın olarak kullanılabilmesi için topluluk desteğinin önemine dikkat çeken Güneri, kötü niyetli kişi veya grupların kripto para topluluklarını yönlendirerek haksız kazanç elde etmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Güneri, bu süreçte teknolojik altyapısı olmayan, ortaya bir değer koymayan hatta kripto paraların merkeziyetsiz, şeffaf ve bağımsız yapısı ile ilgisi olmayan oluşumlara karşı her zamankinden daha dikkatli olunmasını belirtirken, kullanıcıların kripto paralar ile işlem yapmadan önce daha fazla araştırma yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Özgür Güneri ayrıca, kripto paraların var olmasındaki en önemli teknik altyapı olan Blockchain (Blokzincir) teknolojisinin birçok imkân ve yeniliği hayatımıza sokarken gelecekte de birçok fırsatı ortaya çıkaracağına inandığını belirtti.