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BTCTurk CEO’sundan güven mesajı

BTCTurk CEO’su Özgür Güneri, son dönemde basında yer bulan ve kripto para sistemine yatırım yapar gibi gösterilerek yapılan sahtekarlıklar konusunda değerlendirmelerde bulundu.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para sisteminde yatırım adı altında para toplayarak dolandırıcılık yapan grupların sayısı artış gösteriyor. Son olarak ülkemizdeki Turcoin dolandırıcılığı işin ne boyutlara vardığını gösteriyor.

Sadece ülkemizde değil global olarak büyük vaatlerle kripto para piyasasına girme hazırlıkları yapar gibi görünen ancak sonrasında bir anda ortadan kaybolan pek çok proje var. QNB Finansinvest patronu ilen BTCTurk’ü satın alarak başına geçen Özgür Güneri bununla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca Bkz. "AMD ile oyun geliştiricileri arasında önemli iş birliği"

Kripto paraların alım satım işlemlerinde yaygın olarak kullanılabilmesi için topluluk desteğinin önemine dikkat çeken Güneri, kötü niyetli kişi veya grupların kripto para topluluklarını yönlendirerek haksız kazanç elde etmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Güneri, bu süreçte teknolojik altyapısı olmayan, ortaya bir değer koymayan hatta kripto paraların merkeziyetsiz, şeffaf ve bağımsız yapısı ile ilgisi olmayan oluşumlara karşı her zamankinden daha dikkatli olunmasını belirtirken, kullanıcıların kripto paralar ile işlem yapmadan önce daha fazla araştırma yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Özgür Güneri ayrıca, kripto paraların var olmasındaki en önemli teknik altyapı olan Blockchain (Blokzincir) teknolojisinin birçok imkân ve yeniliği hayatımıza sokarken gelecekte de birçok fırsatı ortaya çıkaracağına inandığını belirtti.

 

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alemburda34 11 ay en beğenilen
Başlık öyle bir atılmış ki sanarsın BTCTurk hacklendi açıklama yapıyor :(
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dere.beyi 11 ay
sayın donanimhaber bu adamların reklamını aldınız falan iyi güzelde
...
yok şurası hacklendi yok %50 düşüş yaşandı HABERLERİNİ 3 GÜN SONRA KOPYALA YAPIŞTIR YAPIYORSUNUZ LAN
...
ADAM GİBİ YAPSANIZA İŞİNİZİ ANINDA YAPSANIZA HABERLERİNİZİ MİLLET PARASINI KURTARSIN
...
ozaman bu adam bana versin reklamlarını ben yaparım copy paste ne anlamı kaldı 3 gün sonra yapmanın
....
BECERİKSİZLER
sayın donanimhaber bu adamların reklamını aldınız falan iyi güzelde...yok şurası hacklendi yok %50 düşüş yaşandı HABERLERİNİ 3 GÜN SONRA KOPYALA YAP...
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arrivederci 11 ay
kripto para=ponzi. 20 bin dolardan bitcoin alanlar şuan battı hergün bir kripto borsasını hackliyorlar
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dere.beyi 11 ay
sayın donanimhaber bu adamların reklamını aldınız falan iyi güzelde
...
yok şurası hacklendi yok %50 düşüş yaşandı HABERLERİNİ 3 GÜN SONRA KOPYALA YAPIŞTIR YAPIYORSUNUZ LAN
...
ADAM GİBİ YAPSANIZA İŞİNİZİ ANINDA YAPSANIZA HABERLERİNİZİ MİLLET PARASINI KURTARSIN
...
ozaman bu adam bana versin reklamlarını ben yaparım copy paste ne anlamı kaldı 3 gün sonra yapmanın
....
BECERİKSİZLER
Yanıtla +6
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smart1978 11 ay
Arap Ulusal Bankasi ( QNB ) ile yerli olunmaz veya CEO suna da bakilmaz ...
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alemburda34 11 ay en beğenilen
Başlık öyle bir atılmış ki sanarsın BTCTurk hacklendi açıklama yapıyor :(
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ssbrutality 11 ay
Lannnnn yanlış anladım korktum bir an..BTCtürk'e birşey olmasın aman deyim.
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