BTK’dan öğrenciler için para ödüllü internet yarışması

7 Şubat Dünya Güvenli İnternet Günü'nde farkındalık yaratmak için düğmeye basan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), İnternet Dairesi tarafından projelendirilen "Güvenli İnternet Merkezi"ni tanıtmaya hazırlanıyor. "Değişime Katıl: Güvenli İnternet İçin Birlik Olalım!" sloganıyla yola çıkan BTK, özellikle gelişme çağındaki çocukların ve gençlerin interneti daha güvenli şekilde kullanmalarını, böylelikle muhtemel tehditlerden uzak durmalarını hedefliyor.

5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin katılabileceği yarışma için 60 saniye uzunluğunda video çekerek web sitesindeki form ile birlikte göndermeniz yeterli. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için birinci olan öğrenciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 500 TL ve iki kişiye bin lira mansiyon ödülü verilecek.

9, 10, 11 ve 12. sınıfların birincilik ödülü ise 7 bin TL, ikinci video 5 bin TL, üçüncü video 3 bin TL ve iki kişiye 1,500 TL mansiyon niteliğinde eğitim bursu verilecek. 30 Ocak Pazartesi gününe kadar başvuruların açık olduğu yarışma hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.gim.org.tr/