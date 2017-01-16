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BTK’dan öğrenciler için para ödüllü internet yarışması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, gençlerin ve çocukların interneti daha güvenli ve bilinçli şekilde kullanmaları amacıyla 60 saniyelik çek-gönder video yarışması düzenliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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7 Şubat Dünya Güvenli İnternet Günü'nde farkındalık yaratmak için düğmeye basan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), İnternet Dairesi tarafından projelendirilen "Güvenli İnternet Merkezi"ni tanıtmaya hazırlanıyor. "Değişime Katıl: Güvenli İnternet İçin Birlik Olalım!" sloganıyla yola çıkan BTK, özellikle gelişme çağındaki çocukların ve gençlerin interneti daha güvenli şekilde kullanmalarını, böylelikle muhtemel tehditlerden uzak durmalarını hedefliyor.
5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin katılabileceği yarışma için 60 saniye uzunluğunda video çekerek web sitesindeki form ile birlikte göndermeniz yeterli. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için birinci olan öğrenciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 500 TL ve iki kişiye bin lira mansiyon ödülü verilecek.
9, 10, 11 ve 12. sınıfların birincilik ödülü ise 7 bin TL, ikinci video 5 bin TL, üçüncü video 3 bin TL ve iki kişiye 1,500 TL mansiyon niteliğinde eğitim bursu verilecek. 30 Ocak Pazartesi gününe kadar başvuruların açık olduğu yarışma hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.gim.org.tr/ Yorum Yaz
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sosisvesalam 2 yıl en beğenilen
ergenlere çek gönder dersen yanlış anlayabilirler
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Gencbeyiin 2 yıl
5 sınıfa giden bir öğrenci nasıl video çeksin allah belanı vermesin btk :D
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empath 2 yıl
BTK ya aldıkları rüşvetler fazla gelmiş anlaşılan
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Barni Moloztaş 2 yıl
TAMAM DA NE ÇEKECEKLER
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UML 2 yıl
Ben size açıklıyorum internette güvende olmanın yolunu, katılacak olanlar değerlendirsin.
Sosyal medya üzerinden (Ankara'dan) birilerini eleştirirseniz güvende olmayabilirsiniz, tam tersini yaparsanız güvendesiniz.
Videonun ilk kısmında örneklerle bu konuya değinin.
Videonun sonuna da facebook, twitter ve youtube'a erişim engellenmiş olarak ekleyip, ülkemiz için en güvenlisi budur diyin dereceye girin.
Maksat öğrencilere bi katkımız olsun

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Jon SNOW 37 2 yıl
neyin videosunu çekecekler
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sosisvesalam 2 yıl en beğenilen
ergenlere çek gönder dersen yanlış anlayabilirler
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kadirirdem 2 yıl sosisvesalam
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ergenlere çek gönder dersen yanlış anlayabilirler

HAHAHAH Aynen öyle hatta çoğu anlamıştır...
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montevo 2 yıl
5. sınıftaki çocuk ne kadar video çekebilir ki?
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bilgehankalkan 2 yıl montevo
Youtube'da "...can oynuyor" diye onlarca kanal var. Teknolojiyi kullanma açısından oldukça yetenekliler. Tabii bu doğru ya da yanlış kullanmalarına bir etki sağlamıyor, velilerin ve çevrenin yönlendirmesi etkiliyor. Bu tür yarışmalar güzel oluyor, umarım artarak devam eder bu tür faaliyetler. Oksijen'in atom numarasını ezberlerken yaparken zevk alabilecekleri böyle bir etkinlik her türlü olumlu olacaktır.
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